Crença em Papai Noel fortalece habilidades socioemocionais na infância

A figura do Papai Noel vai além do encanto das festas de fim de ano e contribui para o desenvolvimento infantil. A psicóloga do Grupo Prontobaby, Nathalia Jereissati, explica que o imaginário natalino estimula processos essenciais da infância.



“Ao se envolver com a figura do Papai Noel, ela exercita a capacidade de criar e sustentar mentalmente personagens, narrativas e cenas que não estão presentes no mundo real de forma direta. Esse processo favorece o desenvolvimento do pensamento simbólico, expansão da imaginação e do faz-de-conta, integração de emoções e vínculos sociais e a construção gradual entre fantasia e realidade”, comenta.





Segundo a especialista, a crença também favorece a empatia. Ao imaginar o que “agrada” ou “desagrada” ao bom velhinho, a criança treina a habilidade de considerar o ponto de vista do outro e identificar emoções. Atitudes valorizadas, como ajudar, dividir e ser gentil, reforçam esse aprendizado.



Rituais de Natal, como decorar a casa, participar de atividades coletivas e escrever cartas, também fortalecem vínculos e estimulam a expressão emocional.



“Escrever uma carta para o Papai Noel é muito mais do que uma tradição natalina. Para as crianças, esse gesto simples se transforma em uma ferramenta importante de desenvolvimento emocional”, afirma Nathalia.



O esforço para “ser boazinha” ao longo do ano pode ajudar para a autorregulação emocional. “Quando a criança se esforça por causa da história do Papai Noel, ela passa por um processo emocional importante: começa a prestar mais atenção no próprio comportamento, pensar antes de agir e considerar como suas atitudes afetam os outros.” Esse processo, diz a psicóloga, deve ocorrer sem pressão ou medo.

A troca de presentes também se torna uma oportunidade de ensinar generosidade. “Ao participar da escolha de um presente, a criança é convidada a pensar no que deixaria o outro feliz, que é um exercício valioso de colocar-se no lugar do outro”, pontua.

Quando surgem dúvidas sobre a existência do Papai Noel, a psicóloga recomenda acolhimento. “À medida que crescem, é natural que as crianças comecem a perceber que o Papai Noel pode não ser real da forma como imaginaram. É possível incluir a criança em novos papéis na celebração, assim, ela passa de receptora da fantasia a criadora de encantamento”, explica.

A recomendação é aproveitar o simbolismo da data como ferramenta educativa. “Uma primeira orientação é valorizar o simbolismo do Papai Noel, destacando o que ele representa: generosidade, solidariedade, esperança e cuidado. A magia natalina deve fortalecer vínculos e atitudes empáticas. Assim, deixa de ser apenas sobre ganhar presentes e passa a ser uma oportunidade de aprendizado afetivo que acompanha a criança pela vida toda."