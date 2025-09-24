Brincar não é coisa de criança: os benefícios da atividade na fase adulta

Brincar é uma atividade fundamental no desenvolvimento humano. Quando criança, contribui para diversos aspectos, como a formação cognitiva, o gerenciamento de emoções ou o aprendizado das relações sociais. Mas as pessoas não deixam de se desenvolver após a infância; pelo contrário, este processo que acompanha o ser humano durante toda a sua jornada.

Logo, brincar também é benéfico quando a vida se torna algo sério: em adultos, pode trazer benefícios inclusive na vida profissional, enquanto em idosos, auxilia na manutenção de funções essenciais para o bem estar.

Quais os benefícios?

Leticia Amici, psiquiatra e professora da Faculdade São Leopoldo Mandic, explica que a prática de atividades lúdicas na fase adulta estimula a liberação de substâncias importantes para o funcionamento cerebral, como a dopamina, associada ao prazer, aprendizado e motivação.

Exemplo deste benefício para a qualidade de vida veio de um estudo da empresa de brinquedos Mattel, com apoio dos institutos de dados e pesquisa MADO e Dynata. A partir de entrevistas com 33.449 participantes de todas as idades de sete países: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Finlândia, África do Sul Brasil; - a pesquisa mostrou que quase a totalidade (94%) considera que brincar é um “superpoder humano”, essencial, transformador e duradouro, independentemente da idade.

Além disso, o levantamento mostrou que para a grande maioria, essas atividades ajudam a reduzir a solidão (87%), e inclusive 70% disseram já ter tido suas ideias mais inovadoras durante momentos de diversão. Porém, cerca de quatro em cada dez entrevistados dizem não brincar o suficiente, seja por falta de tempo (51%), companhia (38%), ou segurança (34%).

“Atividades lúdicas, como aquelas em que é necessário resolver problemas ou improvisar, incentivam a flexibilidade cognitiva, estimulando a ativação e integração de inúmeros circuitos neuronais, o que é essencial no processo criativo”, comenta Letícia.

Em entrevista, a especialista comenta a importância da brincadeira em diversas funções da vida, como prevenção de distúrbios como burnout ou doenças como Alzheimer. Confira abaixo o bate-papo completo:

1. Por que o brincar é importante não apenas na infância, mas também na vida adulta e na terceira idade?

Hoje, com as teorias mais modernas, sabemos que o desenvolvimento humano não se restringe à infância e adolescência, e continua ocorrendo, mesmo nos idosos, ainda que de maneiras diferentes, de acordo com cada fase da vida.

Brincar, então, assume um papel fundamental ao longo de todo esse processo - na infância, contribui para o desenvolvimento cognitivo, sensório-motor e socioemocional; na adolescência, contribui para autonomia, inserção social e identidade.

Nos adultos, o jogo estimula o bem-estar, o uso da criatividade, aumenta o repertório para resolução de problemas, e continua sendo uma atividade que reforça vínculos e interação social. Já nos idosos, o jogo pode ajudar a manter ou reabilitar funções executivas, como a memória, o planejamento e a atenção, além contribuir na socialização e com manutenção da funcionalidade, mesmo com as mudanças inerentes dessa fase da vida.

2. O que a ciência já comprovou sobre os impactos das atividades lúdicas no cérebro e na saúde mental?

Sabemos que as atividades lúdicas contribuem para a estruturação das circuitarias cerebrais, estimulando conexões neuronais e ativação de redes cerebrais importantes. Durante jogos e brincadeiras, por exemplo, sabemos que circuitos associados às funções executivas são estimulados, sejam através do controle inibitório, planejamento ou direcionamento da atenção, além de estimular regiões associados à linguagem e criatividade.

Além desse estímulo direto nesses circuitos, o brincar também estimula a liberação de substâncias importantes para o funcionamento cerebral, como, por exemplo, a dopamina, associada ao prazer, aprendizado e motivação, contribuindo, consecutivamente, para o bem-estar.

3. Como atividades lúdicas podem ajudar a reduzir estresse, ansiedade e sintomas de burnout em adultos?

Atividades prazerosas, como as atividades lúdicas, contribuem tanto para liberação de neurotransmissores, que são substâncias essenciais no manejo da ansiedade e do burnout, por exemplo, assim como também atuam na redução de substâncias ligadas ao estresse, como os níveis de cortisol.

4. Em que medida o brincar estimula a criatividade e a memória em adultos?

Atividades lúdicas, como aquelas em que é necessário resolver problemas ou improvisar, incentivam a flexibilidade cognitiva, estimulando a ativação e integração de inúmeros circuitos neuronais, o que é essencial no processo criativo.

Já quanto à memória, hoje sabemos que as brincadeiras contribuem para a mobilização da atenção e para o fator motivacional, que são pilares fundamentais no processamento da memória. Além disso, também ajudam na consolidação da aprendizagem, já que diante as atividades lúdicas, utilizamos vários tipos de estímulos, facilitando a fixação de conteúdo, por exemplo.

5. Jogos e brincadeiras podem ter efeito preventivo em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer?

Hoje sabemos que atividades lúdicas atuam com uma peça importante na prevenção de transtornos neurodegenerativos, como os processos demenciais. Ao estimular a atividade dos circuitos cerebrais, os jogos contribuem para a manutenção adequada do que conhecemos como “reserva cognitiva”, um dos fatores de proteção contra os processos degenerativos.

Estratégias de treinamento cognitivo baseados em jogos mostram-se como ferramentas importantes na melhora da memória e cognição. Além disso, um outro fator de proteção neuronal associado aos jogos está na contribuição com a melhora do humor e bem-estar, através da liberação de neurotransmissores como a dopamina e serotonina.

As brincadeiras também reduzem os estresses e fatores inflamatórios cerebrais, também atuando como um outro fator de proteção cerebral. Outro aspecto fundamental são os benefícios emocionais e sociais dos jogos, que atuam ativamente na prevenção da neurodegeneração.

6. Quanto tempo por semana um adulto deveria se permitir momentos de lazer lúdico?

Não há um consenso sobre qual o tempo adequado para as atividades lúdicas na vida adulta, de maneira geral, alguns estudos preconizam cerca de duas horas ao dia para atividades de lazer. O tempo gasto, a necessidade, e até mesmo o tipo de atividade escolhida podem variar para cada pessoa, de acordo com suas necessidades e preferências, mas não há dúvidas de que esses momentos são fundamentais para o bem-estar e melhores níveis de qualidade de vida.

7. Existem tipos de jogos/brincadeiras que a senhora recomenda para cada fase da vida (criança, adulto, idoso)?

Para crianças, jogos que estimulem o desenvolvimento sensório-motor, como massinha de modelar, blocos de empilhar, quebra-cabeça; brincadeiras de faz-de-conta com bonecos, super-heróis e imitação de atividades; jogos com conteúdos pedagógicos; jogos com bolas, pular corda, que contribuem para coordenação, além de pega-pega, esconde-esconde, que também contribuem na interação com outras crianças.

Jogos de tabuleiros e cartas, jogos de RPG (baseados na interpretação de papéis), jogos de lógicas, passam a ser mais interessantes tanto para adolescentes, quanto para os adultos, que também costumam ter momentos prazerosas com jogos de enigma, improviso ou jogos tipo “quiz”, sem contar as brincadeiras e atividades físicas que podem ser realizadas com familiares e amigos.

Já para os idosos, jogos cognitivos, como quebra-cabeças, palavras cruzadas, sudoku, jogos de tabuleiro e cartas, peças para montar ou mesmo jogos sobre história e curiosidade podem ser bastante úteis.