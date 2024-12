O Natal é um momento mágico para as crianças. Os costumes e rituais deste período de celebração fazem com que criem memórias e fortaleçam os laços familiares. E a chegada do Papai Noel faz parte desta tradição. Pais, avós e tios querem presentear os pequenos com brinquedos significativos, que reforcem ainda mais a importância da data.





Uma dica da oftalmologista do H.Olhos, da rede Vision One, Renata Ayusso, é escolher brinquedos com cores e movimentos que contribuam para a coordenação e o desenvolvimento visual.





A médica dá seis sugestões para presentear as crianças neste Natal:





- Brinquedos em preto e branco ou com cores diferenciadas que causem contraste ajudam a desenvolver a capacidade de distinguir as características de cada objeto





- Blocos de encaixe, quebra-cabeças e kits de modelagem estimulam a visão espacial e desenvolvem a capacidade de visualizar formas tridimensionais





- Brinquedos que giram ou se movem contribuem para o desenvolvimento da motilidade ocular e da atenção





- Jogos de correspondência de cores, como bingo ou quebra-cabeças coloridos, ajudam a desenvolver o reconhecimento e a associação de cores





- Para os recém-nascidos, móbiles coloridos, com música e movimento, são ideais para chamar a atenção e fazer com que observem os padrões de contraste nas cores





- Brinquedos com luzes também são válidos tanto para os bebês quanto para as crianças que possuem baixa visão previamente diagnosticada





De acordo com Renata, “o desenvolvimento visual passa por diversas fases e se completa por volta dos sete anos de idade. Os bebês, por exemplo, possuem uma visão mais embaçada que fica mais clara com o tempo e é importante estimulá-los a seguir os objetos e pessoas. Já a partir do primeiro ano de vida eles começam a perceber a profundidade dos objetos, com movimentos oculares mais sincronizados”.





A visão binocular, que possibilita enxergar em 3D, se desenvolve entre os dois e três anos de idade, sendo que até os quatro anos a coordenação entre a mão e o olho fica mais aprimorada. "O ideal é escolher brinquedos capazes de estimular a criança a focar e explorar, ter atenção e se concentrar. Isso beneficia não somente a habilidade visual, mas também o desenvolvimento cognitivo e motor”, complementa a oftalmologista.





Existem diversas opções de brinquedos capazes de auxiliar no aprendizado das cores, formas e tamanho, para que a criança possa desenvolver suas habilidades enquanto brinca. "Na hora de decidir pelo presente que será dado pelo Papai Noel, lembre-se de escolher algo indicado para a idade e que possua o selo do Inmetro, garantindo o compromisso do fabricante com as exigências de segurança", recomenda.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia