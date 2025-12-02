Morre 'Bolão', dono do tradicional restaurante de Belo Horizonte

José Maria Rocha, o Bolão, morreu nesta terça-feira (2/12), aos 76 anos. O criador do icônico espaguete do tradicional bar no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, enfrentava complicações decorrentes da diabetes.

Bolão estava hospitalizado desde novembro, em um hospital no Bairro Santa Efigênia. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.



A morte aconteceu pouco mais de um mês após o fechamento da unidade que ocupava um casarão localizado na esquina das ruas Mármore e Adamina.

Uma nota de falecimento foi publicada nas redes sociais de uma das unidades do estabelecimento. "Hoje nos despedimos de alguém que foi muito mais do que parte da nossa família: foi um pedaço vivo da gistória do nosso restaurante", dizia um trecho.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) também publicou uma nota sobre o falecimento de Bolão.

“Bolão foi um visionário. Criador do famoso espaguete que conquistou BH, ele transformou um prato simples em símbolo afetivo da cidade, reunindo em torno de sua mesa estudantes, artistas, trabalhadores, famílias inteiras e amantes da boa gastronomia. Seu talento e sua generosidade deram vida a um espaço que, por décadas, se tornou ponto de encontro, convivência e celebração da cultura mineira, sendo parte essencial da identidade de Belo Horizonte”, diz a nota.

Atualmente, a sobrinha dele, Karla Rocha, uma das sócias proprietárias do Bolão, também é a presidente de entidade.

Bar do Bolão

Inaugurado em 1961, com o nome "Bar Rocha & Filhos", hoje, o estabelecimento é administrado pela terceira geração da mesma família. A mudança do nome para 'Bolão' faz referência ao apelido de José Maria Rocha.



O restaurante fechou suas portas no Bairro Santa Tereza após quase 55 anos. Em comunicado publicado nas redes sociais em outubro, o comércio vai ocupar um novo local, ainda não definido.

Porém, outras unidades do Bar Bolão continuam funcionando na cidade, como a localizada no Mineirão e a do Bairro União, na Região Nordeste de BH.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.