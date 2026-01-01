Chuva forte cai na região do Barreiro nesta quinta-feira (1º/1)

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A primeira chuva do ano em Belo Horizonte assustou moradores da região do Barreiro, no fim da tarde desta quinta-feira (1º/1). Em apenas 30 minutos, choveu 30,6mm na região - intensidade extremamente forte segundo a Defesa Civil de BH.

Nas redes sociais, moradores do Barreiro relataram ter chovido granizo em bairros isolados da região.

Entre os bairros mais atingidos pela chuva estão o Lindéia e o Vale do Jatobá. Próximo dali, a Rua Senador Levindo Coelho, que vai do Bairro Tirol ao Bairro Independência, ficou alagada num dos sentidos.

Na região do Eldorado, já no munícipio de Contagem, vizinha ao Barreiro, fortes chuvas também provocaram alagamentos nas ruas.

Precauções

Toda Belo Horizonte está sob um alerta meteorológico, emitido pela Defesa Civil Municipal, válido até as 8h desta sexta-feira (2/1). Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Com as fortes chuvas desta quinta-feira, a Defesa Civil de BH reforça outros dois pontos de atenção:

