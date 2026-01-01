Ventania 'varre' BH e causa prejuízos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Moradores de diversos bairros de Belo Horizonte registraram uma forte ventania no fim da tarde desta quinta-feira (1º/1). A capital está em alerta para possibilidade de ventos fortes, de até 50 quilômetros por hora até a manhã desta sexta-feira (2/1). Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a velocidade do vento registrada foi de 33km/h nesta tarde.

No Bairro Funcionários, uma árvore de pequeno porte caiu no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas. Também na Região Centro-Sul, no Bairro Anchieta, moradores relataram estouro de transformadores da rede de energia elétrica. Já no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste da cidade, houve registro de pico de energia.

A reportagem procurou a Cemig para informações sobre possíveis queda de energia, mas até o momento não houve resposta.

Em meio às condições adversas, e devido a possibilidade de pancadas de chuva forte a extremamente forte nas próximas horas, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas com alagamentos e não circule por vias inundadas ou próximas a córregos.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por conta da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Quais os cuidados durante a chuva?

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Como receber alertas de chuva?





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.



No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.