RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO

MG: caminhonete roubada há 7 anos é recuperada com sinais de adulteração

Veículo tinha placa do Espírito Santo (ES), mas polícia identificou sinais de adulteração. Proprietário foi avisado sobre a recuperação em Muriaé (MG)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/01/2026 15:59

Caminhonete roubada há 7 anos é recuperada com sinais de adulteração em Muriaé (MG), na Zona da Mata
Caminhonete roubada há 7 anos é recuperada com sinais de adulteração em Muriaé (MG), na Zona da Mata crédito: PRF/Divulgação

Uma caminhonete Fiat Strada branca roubada há sete anos foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um lava jato no Bairro Franco Suíço, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, nessa quarta-feira (31/12).

De acordo com a PRF, o veículo tinha a placa do Espírito Santo (ES), mas o carro apresentava sinais de adulteração e, por isso, pode pertencer a qualquer localidade, inclusive Minas Gerais. A polícia já localizou e avisou o proprietário, mas não divulgou de onde ele é.

A recuperação foi feita a partir de informações recebidas pela polícia de que o carro roubado estava naquele estabelecimento em uma ação de rotina. A caminhonete, de 2011, foi encontrada em bom estado.

Como o carro foi clonado, é necessário que seja periciado pela Polícia Civil (PC). Depois, ele pode ser devolvido ao proprietário.

