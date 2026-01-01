MG: caminhonete roubada há 7 anos é recuperada com sinais de adulteração
Veículo tinha placa do Espírito Santo (ES), mas polícia identificou sinais de adulteração. Proprietário foi avisado sobre a recuperação em Muriaé (MG)
Uma caminhonete Fiat Strada branca roubada há sete anos foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um lava jato no Bairro Franco Suíço, em Muriaé (MG), na Zona da Mata, nessa quarta-feira (31/12).
De acordo com a PRF, o veículo tinha a placa do Espírito Santo (ES), mas o carro apresentava sinais de adulteração e, por isso, pode pertencer a qualquer localidade, inclusive Minas Gerais. A polícia já localizou e avisou o proprietário, mas não divulgou de onde ele é.
A recuperação foi feita a partir de informações recebidas pela polícia de que o carro roubado estava naquele estabelecimento em uma ação de rotina. A caminhonete, de 2011, foi encontrada em bom estado.
Como o carro foi clonado, é necessário que seja periciado pela Polícia Civil (PC). Depois, ele pode ser devolvido ao proprietário.