ACIDENTE

Ano começa com capotamento na Avenida do Contorno, em BH

Mulher vestia um vestido dourado e parecia estar voltando de uma festa

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
01/01/2026 09:25 - atualizado em 01/01/2026 09:26

Gol bateu na traseira de um HB20 e capotou, batendo, em seguida, num poste de radar
Gol bateu na traseira de um HB20 e capotou, batendo, em seguida, num poste de radar

Uma mulher, de 28 anos, capotou, por volta de 7h, desta quinta-feira (1/1), depois de bater seu carro, um HB20, de cor preta, placa PZU 8553, na Avenida do Contorno, em frente ao número 6744, divisa dos bairros Funcionários , Cruzeiro e Sion, zona sul de Belo Horizonte, depois de bater na traseira de um Gol, cinza escuro, e parar no porta de radar.

Uma motorista, de 28 anos, capotou o carro que dirigia na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte (MG), por volta de 7h da manhã desta quinta-feira (1º/01). O acidente ocorreu pouco antes do cruzamento com a Rua Leopoldina, na região da Savassi. O carro, um HB20, de cor prata, bateu na traseira de um VW Gol, virou com as rodas para cima e parou no poste de um radar de trânsito.

A mulher, que estava vestida de dourado, retornava de uma festa não ficou ferida, assim como o motorista do carro atingido pela traseira. Não foi feito o teste de bafômetro.

A motorista alegou que o  carro perdeu os freios e ela não conseguiu evitar a batida. Disse que teve muita sorte, pois sequer se feriu e deve isso ao fato de estar com cinto de segurança.

Em dia tranquilo de feriado, o trânsito não foi afetado na região. A Polícia Militar isolou apenas a faixa da esquerda da pista sentido Serra.

