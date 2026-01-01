Ano começa com capotamento na Avenida do Contorno, em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma motorista, de 28 anos, capotou o carro que dirigia na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte (MG), por volta de 7h da manhã desta quinta-feira (1º/01). O acidente ocorreu pouco antes do cruzamento com a Rua Leopoldina, na região da Savassi. O carro, um HB20, de cor prata, bateu na traseira de um VW Gol, virou com as rodas para cima e parou no poste de um radar de trânsito.

A mulher, que estava vestida de dourado, retornava de uma festa não ficou ferida, assim como o motorista do carro atingido pela traseira. Não foi feito o teste de bafômetro.

A motorista alegou que o carro perdeu os freios e ela não conseguiu evitar a batida. Disse que teve muita sorte, pois sequer se feriu e deve isso ao fato de estar com cinto de segurança.

Em dia tranquilo de feriado, o trânsito não foi afetado na região. A Polícia Militar isolou apenas a faixa da esquerda da pista sentido Serra.