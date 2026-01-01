Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

MG: bombeiros recuperam corpo de motociclista ejetado durante acidente

Acidente aconteceu na rodovia MG-285, em Palma, na Zona da Mata. Corpo de vítima foi encontrado na manhã dessa quarta-feira (31/12)

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
01/01/2026 16:01

compartilhe

SIGA
x
Viatura do Corpo de Bombeiros
Corpo estava a aproximadamente 20 metros de profundidade em um barranco. crédito: Reprodução CBMMG - Imagem ilustrativa

O corpo de um motociclista de 26 anos foi resgatado de um barranco às margens da rodovia MG-285, na Zona Rural de Palma, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais. A vítima morreu ao ser ejetada da moto que pilotava e foi localizada na manhã dessa quarta-feira (31/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a corporação foi acionada durante a tarde para dar apoio à Polícia Militar. O corpo estava a aproximadamente 20 metros de profundidade em um barranco.

Leia Mais

A vítima teria sido ejetada da motocicleta que conduzia e caiu no barranco. A suspeita é que ele morreu na hora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a remoção do corpo, os militares tiveram que usar técnicas de salvamento em altura. Ele foi encaminhado a uma funerária local.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay