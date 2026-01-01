MG: bombeiros recuperam corpo de motociclista ejetado durante acidente

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O corpo de um motociclista de 26 anos foi resgatado de um barranco às margens da rodovia MG-285, na Zona Rural de Palma, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais. A vítima morreu ao ser ejetada da moto que pilotava e foi localizada na manhã dessa quarta-feira (31/12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a corporação foi acionada durante a tarde para dar apoio à Polícia Militar. O corpo estava a aproximadamente 20 metros de profundidade em um barranco.

A vítima teria sido ejetada da motocicleta que conduzia e caiu no barranco. A suspeita é que ele morreu na hora.

Para a remoção do corpo, os militares tiveram que usar técnicas de salvamento em altura. Ele foi encaminhado a uma funerária local.

