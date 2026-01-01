Vídeo: chuva forte transforma avenida em 'rio' na Grande BH
Volume de chuva alagou avenidas e formou correntezas em Contagem, nesta quinta-feira (1/1). Estação de BH registrou ventos de mais de 100km/h
compartilheSIGA
A chuva forte que atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana no final da tarde desta quinta-feira (1º/1), foi suficiente para provocar estragos. Em Contagem, na Grande BH, o grande volume de água alagou avenidas e formou "correntezas" próximas às calçadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em vídeos registrados por moradores do bairro Inconfidentes, é possível ver grande quantidade de água descendo com força pelas ruas, e se acumulando nos pneus dos carros estacionados.
Já a Avenida Riacho das Pedras se transformou em um "rio", bloqueando a passagem dos veículos nos dois sentidos. Apesar da força da chuva, alguns carros ainda tentaram passar.
Leia Mais
A capital mineira está sob alerta de pancadas entre 20 a 40mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50km/h. O aviso é válido até esta sexta-feira (2/1).
Nesta tarde, o Barreiro também registrou chuva forte. Em 30 minutos, a região contabilizou 30,6mm, segundo informado pela Defesa Civil de BH.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ventania também foi registrada pelos belo-horizontinos. O órgão municipal informou que, por volta das 18h, as estações Cercadinho e Pampulha marcaram rajadas de vento de 100,8km/h e 50km/h, respectivamente.