ESTRAGOS

Vídeo: chuva forte transforma avenida em 'rio' na Grande BH

Volume de chuva alagou avenidas e formou correntezas em Contagem, nesta quinta-feira (1/1). Estação de BH registrou ventos de mais de 100km/h

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
01/01/2026 18:43 - atualizado em 01/01/2026 18:49

Avenida Riacho das Pedras ficou tomada por água nos dois sentidos
Avenida Riacho das Pedras ficou tomada por água nos dois sentidos crédito: Reprodução

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana no final da tarde desta quinta-feira (1º/1), foi suficiente para provocar estragos. Em Contagem, na Grande BH, o grande volume de água alagou avenidas e formou "correntezas" próximas às calçadas.

Em vídeos registrados por moradores do bairro Inconfidentes, é possível ver grande quantidade de água descendo com força pelas ruas, e se acumulando nos pneus dos carros estacionados.

Já a Avenida Riacho das Pedras se transformou em um "rio", bloqueando a passagem dos veículos nos dois sentidos. Apesar da força da chuva, alguns carros ainda tentaram passar.

A capital mineira está sob alerta de pancadas entre 20 a 40mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50km/h. O aviso é válido até esta sexta-feira (2/1).

Nesta tarde, o Barreiro também registrou chuva forte. Em 30 minutos, a região contabilizou 30,6mm, segundo informado pela Defesa Civil de BH.

A ventania também foi registrada pelos belo-horizontinos. O órgão municipal informou que, por volta das 18h, as estações Cercadinho e Pampulha marcaram rajadas de vento de 100,8km/h e 50km/h, respectivamente.

