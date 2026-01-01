Assine
overlay
Início Gerais
NOVA HISTÓRIA

BH: primeiros minutos de 2026 tem nascimento de duas bebês

Clarice Vitória nasceu à 00h02 no Hospital Sofia Feldman, no Bairro Tupi. Laura chegou à 00h16 na Neocenter Maternidade, no Bairro Cruzeiro

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
01/01/2026 15:05

compartilhe

SIGA
x
Bebê
Clarice Vitória e Laura nasceram nos primeiros vinte minutos de 2026 em maternidades diferentes de Belo Horizonte crédito: Canidia Jupiter por Pixabay

O primeiro bebê a nascer em Belo Horizonte em 2026 é uma menina. Clarice Vitória nasceu à 00h02 desta quinta-feira (1º/1) no Hospital Sofia Feldman, unidade Tupi, na Região Norte da capital. Até o momento, nenhum outro hospital da capital divulgou nascimentos antes dos primeiros dois minutos do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A boa notícia foi compartilhada pela unidade de saúde em suas redes sociais. Clarice chegou ao mundo com 2,850 kg e medindo 46 centímetros. A mãe, Moriá, chegou ao hospital em trabalho de parto espontâneo.

Leia Mais

Em meio aos fogos de artifício da virada do ano, o parto, segundo o Hospital Sofia Feldman, emocionou todos da equipe. “A chegada do primeiro bebê do ano é sempre um momento especial para todas as equipes, que acompanham diariamente mulheres de histórias de nascimento, cuidado e acolhimento”, afirmou a administração da unidade.

Outra menina

Já na Neocenter Maternidade, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH, outra menina nasceu nos primeiros minutos do ano. À 00h16, Laura chegou ao mundo com 3,150 kg.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em depoimento ao hospital, a família da pequena Laura contou que foi pega de surpresa com sua chegada. “Estamos extremamente felizes com esse presente que Deus nos concedeu. Gostaria de aproveitar para agradecer a toda a equipe médica, de enfermagem, desde a portaria até a equipe do SAC, pelo atendimento e atenção”.

Tópicos relacionados:

2026 bebe belo-horizonte maternidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay