BH: primeiros minutos de 2026 tem nascimento de duas bebês

O primeiro bebê a nascer em Belo Horizonte em 2026 é uma menina. Clarice Vitória nasceu à 00h02 desta quinta-feira (1º/1) no Hospital Sofia Feldman, unidade Tupi, na Região Norte da capital. Até o momento, nenhum outro hospital da capital divulgou nascimentos antes dos primeiros dois minutos do ano.

A boa notícia foi compartilhada pela unidade de saúde em suas redes sociais. Clarice chegou ao mundo com 2,850 kg e medindo 46 centímetros. A mãe, Moriá, chegou ao hospital em trabalho de parto espontâneo.

Em meio aos fogos de artifício da virada do ano, o parto, segundo o Hospital Sofia Feldman, emocionou todos da equipe. “A chegada do primeiro bebê do ano é sempre um momento especial para todas as equipes, que acompanham diariamente mulheres de histórias de nascimento, cuidado e acolhimento”, afirmou a administração da unidade.

Outra menina

Já na Neocenter Maternidade, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH, outra menina nasceu nos primeiros minutos do ano. À 00h16, Laura chegou ao mundo com 3,150 kg.

Em depoimento ao hospital, a família da pequena Laura contou que foi pega de surpresa com sua chegada. “Estamos extremamente felizes com esse presente que Deus nos concedeu. Gostaria de aproveitar para agradecer a toda a equipe médica, de enfermagem, desde a portaria até a equipe do SAC, pelo atendimento e atenção”.