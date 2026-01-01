Assine
ALERTA

Chove forte em BH no primeiro dia do ano

Conforme a Defesa Civil municipal, em 30 minutos o Barreiro registrou volume de 30,6mm

Ana Luiza Soares
01/01/2026 18:18

Barreiro e Região Centro-Sul registram chuva nesta quinta
Barreiro e Região Centro-Sul registram chuva nesta quinta crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu indicativo para pancadas de chuva para o primeiro dia de 2026. Segundo o órgão municipal, áreas de instabilidade podem provocar chuva de intensidade moderada a forte. Em algumas regiões da capital mineira, os sinais da chegada da água foram precedidos por uma forte ventania.

No Barreiro uma chuva extremamente forte foi registrada por volta das 17h50, o que significa um volume 5mm em 5 minutos. A Defesa Civil informou que, em apenas 30 minutos, a região teve um acumulado de 30,6mm. Na Região Centro-Sul houve chuva moderada de 1,1 a 2,5mm/5min. Já a ventania chegou a 33km/h na Estação Cercadinho. 

A cidade ainda está em alerta para possibilidade de ventos fortes, de até 50 quilômetros por hora até a manhã desta sexta-feira (2/1), bem como de pancadas de chuva (20 a 40 mm).

A recomendação é que a população não atravesse ruas alagadas, ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Por conta da possibilidade de rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Cuidados em caso de ventania

  • Evite áreas com alagamentos e não circule por vias inundadas ou próximas a córregos.
  • Não atravesse ruas alagadas e mantenha crianças longe de enxurradas.
  • Evite estacionar ou se abrigar sob árvores.

