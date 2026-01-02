BH e Região: chuva provoca mais de 20 quedas de árvores em 24 horas

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte (MG) e a Região Metropolitana provocou 22 quedas de árvores nas últimas 24 horas, segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros. A regional do Barreiro, na capital mineira, foi a mais impactada: em apenas 30 minutos, choveu 30,6 mm na região.

De acordo com os bombeiros, as equipes atenderam 17 ocorrências de árvores caídas em vias públicas, além de três casos sobre veículos e dois sobre residências. Moradores registraram e compartilharam nas redes sociais relatos de enxurradas, ventos fortes e alagamentos.

Em Contagem (MG), a Avenida Riacho das Pedras chegou a se transformar em um “rio”, com a água bloqueando o tráfego nos dois sentidos. Mesmo com a correnteza forte, alguns motoristas tentaram atravessar o trecho. No Bairro Inconfidentes, vídeos mostram grande volume de água descendo pelas ruas e se acumulando junto aos pneus de carros estacionados.

Já em Belo Horizonte, moradores do Barreiro relataram queda de granizo em pontos isolados da região. Entre os bairros mais atingidos estão Lindéia e Vale do Jatobá. A Rua Senador Levindo Coelho, que liga os bairros Tirol e Independência, ficou alagada em um dos sentidos, causando transtornos ao trânsito.

A Região Centro-Sul também foi atingida pela chuva e ventania que passou pela capital. Na Av. Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, vários galhos foram arrancados com o vento de ontem, interditando o trânsito em meia pista no sentido Savassi.

Por volta de 18h dessa quinta-feira (1º/1), as estações Cercadinho e Pampulha registraram rajadas de vento de 100,8 km/h e 50 km/h, respectivamente. A capital mineira segue sob alerta para pancadas de chuva entre 20 e 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h. O aviso é válido até esta sexta-feira (2/1).

A previsão meteorológica para esta hoje em BH indica céu parcialmente nublado a nublado, com temperaturas ainda elevadas ao longo do dia. Há possibilidade de chuvas por vezes fortes, com raios, ventos intensos e queda de granizo no período da tarde.

