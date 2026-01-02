MG: mulher é morta pelo marido com golpe de marreta na cabeça

Uma mulher de 61 anos foi encontrada morta na noite dessa quinta-feira (1º/1) dentro de uma casa localizada na Fazenda Arco Verde, no povoado de Sumidouro, zona rural de Baldim (MG), na Região Central. O caso foi registrado como feminicídio e o marido da vitíma, um homem de 72 anos, também foi encontrado morto no local.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h40, após um familiar relatar que recebeu uma mensagem enviada pela vítima em um grupo da família, indicando que o marido seria o responsável pelo ocorrido.

Ao chegar à propriedade, o irmão da mulher encontrou o cunhado pendurado por uma corda já sem sinais vitais. Em seguida, ao entrar na residência, localizou a irmã caída sob uma cama com ferimentos profundos na região da cabeça, também sem vida. No celular da vítima foi encontrada uma foto dela morta enviada para um contato, que supostamente seria um amante.

No imóvel, os militares constataram a presença de dois corpos e não identificaram sinais de luta corporal. Próximo à cama onde a vítima estava foi localizada uma marreta com marcas de sangue, que pode ter sido utilizada no crime.

De acordo com familiares, o casal mantinha um relacionamento conjugal e residia na fazenda. A mulher havia manifestado recentemente o desejo de se separar, mas o companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Ainda segundo o registro policial, não havia histórico de violência doméstica entre o casal. A perícia da Polícia Civil foi acionada e as circunstâncias do caso seguem sob investigação.



Tentativa de homicídio

Em Iturama (MG), no Triângulo, uma mulher foi baleada na cabeça pelo companheiro na noite de quinta-feira (1º/1), dentro de uma residência localizada na Avenida Campina Verde. O autor, um homem de 41 anos, fugiu após o crime.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro de Iturama consciente, porém em estado grave, com o projétil alojado na cabeça. Devido à gravidade do quadro, ela foi transferida para um hospital em Uberaba, onde permanece internada.

Segundo a Polícia Militar, após efetuar o disparo contra a esposa, o homem deixou o local em um carro vermelho. A corporação iniciou buscas e, algumas horas depois, recebeu a informação de que o suspeito havia sido encontrado morto em uma estrada vicinal que liga Iturama a União de Minas.

O homem estava caído ao lado do veículo, com sinais de disparo de arma de fogo. Conforme a polícia, ele tirou a própria vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local.

Durante a perícia, foi apreendido um revólver calibre .22, com uma munição deflagrada e duas intactas. O celular do autor também foi recolhido e será analisado para auxiliar nas investigações sobre a tentativa de feminicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice