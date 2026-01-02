Preso homem que tentou matar a ex com golpe de caco de vidro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi preso pela Polícia Militar um homem, de 42 anos, que tentou matar a ex-companheira, uma mulher de 41 anos, usando um caco de vidro de uma garrafa de cerveja que ele bebia no pescoço da vítima. O crime ocorreu no Bairro Santa Cruz, na região nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o homem foi à casa da ex-companheira, de quem está separado há três anos, para tentar pegar a filha do casal, de três anos de idade, para ficar com ela neste fim de semana.

A vítima tem medida protetiva contra o homem, com quem viveu durante 11 anos. Segundo ela relatou no boletim de ocorrência, bateram no portão de casa e ao abrir, a mulher se surpreendeu com o ex- companheiro, que tinha uma garrafa de cerveja nas mãos, e se mostrava embriagado.

Conforme o relato, ele pediu que ela entregasse a filha, mas ela se recusou. Ele passou a agredí-la. Em dado momento, a garrafa de cerveja caiu no chão e quebrou. O homem pegou um caco e desferiu o golpe no pescoço da mulher.

Houve gritaria. Os vizinhos ouviram e acudiram, separando o homem da mulher, que sangrava, com um corte no pescoço. Os vizinhos a socorreram, e o homem fugiu.

Ao entrar em casa, a mulher ligou para o filho mais velho, de 21 anos, fruto de outro relacionamento, pedindo socorro. “Ela me ligou falando que tinha levado uma garrafada na garganta, dada pelo cara, e que estava esguichando sangue. Estava com medo de morrer. Fiquei apavorado, mas consegui sair correndo para a casa dela e socorrê-la, levando para o Hospital Odilon Behrens”, conta o filho.

Ele ainda contou aos policiais militares que o casal sempre teve uma relação conturbada.

O homem foi preso em casa, onde os policiais militares o encontraram. Ele alegou que feriu a ex-companheira sem querer. Foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).