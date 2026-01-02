Calorão: vacas 'nadam' em piscina e são resgatadas pelos Bombeiros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros em Alfenas, no Sul de Minas, atendeu a um chamado inusitado: resgatar quatro vagas que nadavam na piscina Clube Náutico, localizado às margens da represa de Furnas.

“Nem as vacas não aguentaram o calor”, foi o comentário de um dos bombeiros que participou da operação.

A ocorrência ocorreu na manhã desta sexta-feira (2/1). O chamado foi feito por um funcionário do clube que contou que os animais caíram na piscina, mas que ele desconfiava que elas teriam pulado, pois estavam nadando.

Para o resgate, os bombeiros usaram o sistema de polias, utilizando cordas e técnicas específicas de salvamento, garantindo a retirada segura dos animais.

O trabalho de resgate teve duração de uma hora. Depois de retirados, os animais foram entregues, em segurança, ao proprietário. Nenhum deles se feriu.