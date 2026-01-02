Calorão: vacas 'nadam' em piscina e são resgatadas pelos Bombeiros
Funcionário de clube chegou para trabalhar e encontrou quatro animais na piscina e acionou a corporação
O Corpo de Bombeiros em Alfenas, no Sul de Minas, atendeu a um chamado inusitado: resgatar quatro vagas que nadavam na piscina Clube Náutico, localizado às margens da represa de Furnas.
“Nem as vacas não aguentaram o calor”, foi o comentário de um dos bombeiros que participou da operação.
A ocorrência ocorreu na manhã desta sexta-feira (2/1). O chamado foi feito por um funcionário do clube que contou que os animais caíram na piscina, mas que ele desconfiava que elas teriam pulado, pois estavam nadando.
Para o resgate, os bombeiros usaram o sistema de polias, utilizando cordas e técnicas específicas de salvamento, garantindo a retirada segura dos animais.
O trabalho de resgate teve duração de uma hora. Depois de retirados, os animais foram entregues, em segurança, ao proprietário. Nenhum deles se feriu.