Cães de cidade histórica de MG são feridos com facão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Três cachorros em Mariana (MG), na Região Central do estado, foram feridos por um material cortante, segundo a ONG de defesa dos direitos animais IDDA. Segundo denúncia feita pela entidade, o suspeito é um homem que que tem circulado pelo Centro da cidade com um facão e ameaçado os animais.

Em um alerta feito pelas redes sociais, a ONG informa que este é o terceiro caso em um mês, expressando a gravidade do caso. Todos os animais apresentaram um ferimento semelhante

“A vida dos animais comunitários está em risco! Eles fazem parte do espaço urbano e merecem respeito, cuidado e proteção. É dever de toda a sociedade agir, denunciar e não se omitir diante de crimes contra os animais”, diz a publicação.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a IDDA para saber se a organização está cuidando dos animais e se algum boletim de ocorrência foi feito contra o suspeito, mas aguarda retorno.

Maus-tratos a animais em Minas

Minas Gerais registra uma média de 18 casos de maus-tratos contra bichos por dia, conforme levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), entre janeiro e outubro de 2025. Somente nos primeiros dez meses do ano passado, o número de casos consumados levados ao conhecimento das autoridades de segurança chegou a 5.540, contra os 3.750 do mesmo período de 2024 – um aumento de 47,6%.

Em 2020, o pitbull Sansão tornou-se símbolo depois de ter as patas traseiras arrancadas por agressores com o uso de um facão. O crime ocorreu em Vespasiano, na Grande BH. A veterinária que cuidou dele na época afirmou que o cachorro foi amarrado pela boca com arame farpado para que os agressores pudessem cortar suas patas sem que o bicho reagisse.

A história de Sansão causou comoção em todo o país, e foi o mote de um abaixo-assinado que pedia mais rigor contra crimes contra animais. Em cinco dias, mais de 500 mil pessoas pediram justiça pelo crime de maus-tratos denunciado pelo tutor do animal. O cachorro recebeu doações para tratamento, cadeira de rodas e próteses para a readaptação.

Com a repercussão do crime e o abaixo-assinado, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de setembro 2020, o Projeto de Lei (PL) nº 1.095, que tramitava desde 2019. Nove dias depois o projeto foi sancionado pela Presidência da República, transformando na Lei Federal nº 14.064/2020, batizada com o nome do cachorro e que alterou o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que agora inclui um capítulo específico sobre cães e gatos. A pena para crimes contra esses dois animais foi aumentada em relação aos demais e é hoje de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda.