Homens são presos em flagrante por maus-tratos a animais

Uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão em flagrante de dois homens pelo crime de maus-tratos contra animais, em Araxá, no Alto Paranaíba. Os agentes compareceram à residência onde os suspeitos estavam, no Bairro São Geraldo, nesta terça-feira (9/12), após uma denúncia anônima que informava que três cães eram mantidos em condições inadequadas.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que os animais estavam em situação de vulnerabilidade. De acordo com a PCMG, um dos cães apresentava estado avançado de desnutrição, com quadro caquético e infestação de carrapatos. Outras duas cadelas estavam debilitadas e desnutridas. A perícia da corporação foi acionada e confirmou a ocorrência de maus-tratos.

Os policiais acionaram o órgão de fiscalização do município para realizar o resgate dos animais. Eles foram encaminhados ao Canil Municipal de Araxá, onde receberam atendimento veterinário e os cuidados necessários.

