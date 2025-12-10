Assine
overlay
Início Gerais
ALTO PARANAÍBA

Homens são presos em flagrante por maus-tratos a animais

Policiais encontraram três cães em situação de vulnerabilidade em uma residência no município de Araxá

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/12/2025 23:46

compartilhe

SIGA
x
Os três cães apresentavam desnutrição: o quadro em um deles era severo
Os três cães apresentavam desnutrição: o quadro em um deles era severo crédito: PCMG/Divulgação

Uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão em flagrante de dois homens pelo crime de maus-tratos contra animais, em Araxá, no Alto Paranaíba. Os agentes compareceram à residência onde os suspeitos estavam, no Bairro São Geraldo, nesta terça-feira (9/12), após uma denúncia anônima que informava que três cães eram mantidos em condições inadequadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao chegar ao local, a equipe constatou que os animais estavam em situação de vulnerabilidade. De acordo com a PCMG, um dos cães apresentava estado avançado de desnutrição, com quadro caquético e infestação de carrapatos. Outras duas cadelas estavam debilitadas e desnutridas. A perícia da corporação foi acionada e confirmou a ocorrência de maus-tratos.

Leia Mais

Os policiais acionaram o órgão de fiscalização do município para realizar o resgate dos animais. Eles foram encaminhados ao Canil Municipal de Araxá, onde receberam atendimento veterinário e os cuidados necessários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

animais crime maus maus-tratos policia preso tratos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay