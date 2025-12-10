Homens são presos em flagrante por maus-tratos a animais
Policiais encontraram três cães em situação de vulnerabilidade em uma residência no município de Araxá
Uma ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão em flagrante de dois homens pelo crime de maus-tratos contra animais, em Araxá, no Alto Paranaíba. Os agentes compareceram à residência onde os suspeitos estavam, no Bairro São Geraldo, nesta terça-feira (9/12), após uma denúncia anônima que informava que três cães eram mantidos em condições inadequadas.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que os animais estavam em situação de vulnerabilidade. De acordo com a PCMG, um dos cães apresentava estado avançado de desnutrição, com quadro caquético e infestação de carrapatos. Outras duas cadelas estavam debilitadas e desnutridas. A perícia da corporação foi acionada e confirmou a ocorrência de maus-tratos.
Os policiais acionaram o órgão de fiscalização do município para realizar o resgate dos animais. Eles foram encaminhados ao Canil Municipal de Araxá, onde receberam atendimento veterinário e os cuidados necessários.
