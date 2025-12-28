PM apreende pássaros, armas e prende caçador no interior de MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) à apreensão de oito aves mantidas de forma ilegal em cativeiro, armas de fogo de caça e à prisão de um caçador, em Santa Bárbara do Monte Verde, na Zona da Mata, na tarde de sábado (27/12). A ação resultou em multas de R$ 12.776,61 e se deu após informações que chegaram pelo disque 181.

Os militares se dirigiram à zona rural de Serra Pirapetinga onde encontraram oito pássaros engaiolados – sendo quatro de espécies da fauna silvestre e quatro híbridos (misturas de animais nativos com exóticos) –, oito gaiolas de madeira, uma espingarda calibre 24, uma arma artesanal calibre 36 e 57 munições de diversos calibres.

No mercado ilegal, aves como o Trinca-ferro (Saltator similis)podem ser comercializadas por valores que variam de R$ 300 a R$ 2 mil, dependendo do canto, enquanto os híbridos "pintagóis" possuem alta valorização em competições chegando a R$ 5 mil dependendo do canto.

A região da apreensão é um local de acesso longínquo, relevo acidentado e baixa densidade demográfica.

O autor é um homem de 50 anos. A unidade policial mais próxima para o registro da ocorrência foi a delegacia de plantão em Juiz de Fora, que atende a microrregião.

Quais eram as armas de caça?

As armas apreendidas são de uso permitido, porém estavam em situação irregular por falta de registro. A espingarda calibre 24 é considerada um armamento antigo, frequentemente associada à caça de subsistência em áreas rurais.

Já a arma de calibre 36 foi descrita como artesanal, o que indica uma fabricação rústica, sem números de série ou controles industriais.

Não se trata de armamento de calibre restrito às forças de segurança ou Forças Armadas, mas sim de dispositivos comuns no contexto de crimes ambientais no interior do estado.

A presença de 40 projéteis de calibre 22, sem que a arma correspondente tenha sido localizada de imediato, levanta a suspeita de que o investigado possuía outros equipamentos.



Ao chegarem à residência, os policiais militares conversaram com o proprietário, que permitiu a entrada das equipes.

Inicialmente, os agentes focaram na verificação das aves e, após confirmarem a irregularidade, expandiram as buscas pelo imóvel, onde o próprio morador entregou as armas de fogo e os cartuchos escondidos.

O autor responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e manutenção de animais da fauna silvestre em cativeiro sem a devida autorização legal.

“Diante ao exposto, foi dado mais buscas no referido imóvel, sendo entregue duas armas de fogo de uso permitido, sem o devido registro e munições/cartuchos de calibres variados”, informou a PMMG.



