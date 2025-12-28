Assine
Gerais
ENJAULADOS PARA CANTAR

PM apreende pássaros, armas e prende caçador no interior de MG

Polícia Militar localiza aves silvestres e armamento artesanal em área rural da Zona da Mata. Multas ultrapassam R$ 12 mil

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
28/12/2025 13:21

Gaiolas com os pássaros silvestres, aves híbridas, armas de caça e munição foram apreendidas em Santa Bárbara do Monte Verde. Suspeito foi preso e multado
Gaiolas com os pássaros silvestres, aves híbridas, armas de caça e munição foram apreendidas em Santa Bárbara do Monte Verde. Suspeito foi preso e multado crédito: PMMG/Divulgação

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) à apreensão de oito aves mantidas de forma ilegal em cativeiro, armas de fogo de caça e à prisão de um caçador, em Santa Bárbara do Monte Verde, na Zona da Mata, na tarde de sábado (27/12). A ação resultou em multas de R$ 12.776,61 e se deu após informações que chegaram pelo disque 181.

Os militares se dirigiram à zona rural de Serra Pirapetinga onde encontraram oito pássaros engaiolados – sendo quatro de espécies da fauna silvestre e quatro híbridos (misturas de animais nativos com exóticos) –, oito gaiolas de madeira, uma espingarda calibre 24, uma arma artesanal calibre 36 e 57 munições de diversos calibres.

No mercado ilegal, aves como o Trinca-ferro (Saltator similis)podem ser comercializadas por valores que variam de R$ 300 a R$ 2 mil, dependendo do canto, enquanto os híbridos "pintagóis" possuem alta valorização em competições chegando a R$ 5 mil dependendo do canto.

A região da apreensão é um local de acesso longínquo, relevo acidentado e baixa densidade demográfica.

O autor é um homem de 50 anos. A unidade policial mais próxima para o registro da ocorrência foi a delegacia de plantão em Juiz de Fora, que atende a microrregião.

Quais eram as armas de caça?

As armas apreendidas são de uso permitido, porém estavam em situação irregular por falta de registro. A espingarda calibre 24 é considerada um armamento antigo, frequentemente associada à caça de subsistência em áreas rurais.

Já a arma de calibre 36 foi descrita como artesanal, o que indica uma fabricação rústica, sem números de série ou controles industriais.

Não se trata de armamento de calibre restrito às forças de segurança ou Forças Armadas, mas sim de dispositivos comuns no contexto de crimes ambientais no interior do estado.

A presença de 40 projéteis de calibre 22, sem que a arma correspondente tenha sido localizada de imediato, levanta a suspeita de que o investigado possuía outros equipamentos.


Ao chegarem à residência, os policiais militares conversaram com o proprietário, que permitiu a entrada das equipes.

Inicialmente, os agentes focaram na verificação das aves e, após confirmarem a irregularidade, expandiram as buscas pelo imóvel, onde o próprio morador entregou as armas de fogo e os cartuchos escondidos.

O autor responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e manutenção de animais da fauna silvestre em cativeiro sem a devida autorização legal.

“Diante ao exposto, foi dado mais buscas no referido imóvel, sendo entregue duas armas de fogo de uso permitido, sem o devido registro e munições/cartuchos de calibres variados”, informou a PMMG.


Caça e cativeiros na Serra Pirapetinga

  • Pássaros silvestres: um trinca-ferro, um coleiro e dois pintassilgos.
  • Pássaros híbridos: quatro pintagóis.
  • Armas de fogo: uma espingarda calibre 24 e uma arma artesanal calibre 36.
  • Munições: quarenta projéteis de calibre 22 e dezessete cartuchos de diversos calibres
  • Infração ambiental: multa lavrada no valor de R$ 12.776,61.
  • Recebimento de denúncia: as equipes se deslocaram após alerta via DDU 181.
  • Abordagem ao suspeito: o morador foi localizado e permitiu a entrada na residência.
  • Identificação do cativeiro: os pássaros e gaiolas foram encontrados logo no início da vistoria.
  • Busca domiciliar: o autor entregou voluntariamente o armamento e as munições sem registro.
  • Condução à delegacia: o homem de 50 anos foi levado para a unidade de Juiz de Fora. 

