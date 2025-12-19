Vídeo: Jiboia Amazônica é vista em bairro do Barreiro, em BH

Uma presença inusitada movimentou o Bairro Olaria, na Região do Barreiro, em BH, na tarde desta quinta-feira (18/12). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou uma cobra em um tronco de árvore de uma calçada do bairro.

Segundo um morador do bairro e veterinário, que divulgou o vídeo, o animal é uma Jiboia Amazônica (Boa constrictor constrictor) e não é venenosa.

O morador disse ainda que a cobra pertence a um vizinho, que cria o animal em casa. A jiboia já foi recolhida pelo dono e levada para casa.

É permitido criar cobras em casa?

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autoriza a criação de cobras em casa, desde que estas não sejam venenosas, como é o caso da Jiboia. Entretanto, é preciso obter uma autorização específica do órgão, que alerta para o risco à saúde pública quando a criação é feita de maneira ilícita ou inadequada.

Para manter cobras em casa, estas deverão ser adquiridas em locais autorizados pelo órgão ambiental estadual e oriundas de criadouros legais, além de serem espécies não venenosas. É preciso também apresentar um protocolo que garanta a segurança no manuseio dos animais e adoção de medidas para manter um ambiente adaptado.

