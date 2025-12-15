Assine
Família vive com 130 cobras e crianças até dormem com elas

Redação Flipar
  • Socratis Christoforou, de 45 anos, é morador do sul da Flórida, nos Estados Unidos.
    Socratis Christoforou, de 45 anos, é morador do sul da Flórida, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução/Instagram
  • De acordo com informações do Daily Mail, seus dois filhos pequenos chegam a dormir com algumas das cobras na cama!
    De acordo com informações do Daily Mail, seus dois filhos pequenos chegam a dormir com algumas das cobras na cama! Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • O homem desenvolveu seu interesse por répteis ainda na infância e garante que, apesar do número expressivo, os animais não representam perigo para a família.
    O homem desenvolveu seu interesse por répteis ainda na infância e garante que, apesar do número expressivo, os animais não representam perigo para a família. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • Tudo começou quando ele era criança, em Nova Jersey, ao encontrar uma ninhada de cobras cabeça-de-cobre, uma espécie venenosa.
    Tudo começou quando ele era criança, em Nova Jersey, ao encontrar uma ninhada de cobras cabeça-de-cobre, uma espécie venenosa. Foto: Wikimedia Commons/Selbymay
  • "Eu as coloquei em um balde e levei para o porão. Quando meus pais descobriram, minha mãe entrou em pânico", contou ele. Foto: Wikimedia Commons/Peter Paplanus
  • Filho de imigrantes do Chipre, Christoforou cresceu ouvindo histórias sobre cobras venenosas comuns na região onde nasceu.
    Filho de imigrantes do Chipre, Christoforou cresceu ouvindo histórias sobre cobras venenosas comuns na região onde nasceu. Foto: rabe/Pixabay
  • Ao chegar à vida adulta, ele decidiu superar esse temor. Sua primeira aquisição foi uma cobra-do-milho albina, comprada em uma pet shop.
    Ao chegar à vida adulta, ele decidiu superar esse temor. Sua primeira aquisição foi uma cobra-do-milho albina, comprada em uma pet shop. Foto: Flickr - Gilles San Martin
  • Esse foi o pontapé inicial para uma coleção que, em seu auge, chegou a ter mais de 300 animais, incluindo até um jacaré!
    Esse foi o pontapé inicial para uma coleção que, em seu auge, chegou a ter mais de 300 animais, incluindo até um jacaré! Foto: Reprodução/Instagram
  • No entanto, a crise econômica de 2008 fez com que ele perdesse tudo e precisasse doar todos os répteis.
    No entanto, a crise econômica de 2008 fez com que ele perdesse tudo e precisasse doar todos os répteis. Foto: Reprodução/Instagram
  • A paixão retornou em 2017, quando sua filha mais velha ganhou uma nova cobra-do-milho.
    A paixão retornou em 2017, quando sua filha mais velha ganhou uma nova cobra-do-milho. Foto: Reprodução/Instagram
  • Esse gesto reacendeu seu entusiasmo, e a família gradualmente retomou a criação de serpentes.
    Esse gesto reacendeu seu entusiasmo, e a família gradualmente retomou a criação de serpentes. Foto: Reprodução/Instagram
  • Atualmente, Ariana, de 10 anos, convive com 20 pítons em seu quarto. Seu irmão, Maximus, é responsável por outras duas.
    Atualmente, Ariana, de 10 anos, convive com 20 pítons em seu quarto. Seu irmão, Maximus, é responsável por outras duas. "As pessoas acreditam que todas as cobras são agressivas, mas a maioria prefere evitar contato", disse Christoforou. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • Segundo ele, as serpentes que eles criam em casa
    Segundo ele, as serpentes que eles criam em casa "são dóceis e acostumadas à presença humana". Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • Manter tantos animais exige trabalho: são cerca de 800 dólares(aproximadamente R$ 4,3 mil) gastos por mês.
    Manter tantos animais exige trabalho: são cerca de 800 dólares(aproximadamente R$ 4,3 mil) gastos por mês. Foto: Reprodução/Instagram
  • Além disso, é preciso uma dedicação diária com limpeza dos terrários, troca de água e controle de temperatura. Durante a temporada de reprodução, a rotina fica ainda mais intensa.
    Além disso, é preciso uma dedicação diária com limpeza dos terrários, troca de água e controle de temperatura. Durante a temporada de reprodução, a rotina fica ainda mais intensa. Foto: Reprodução/Instagram
  • Para Christoforou, as cobras têm um significado especial:
    Para Christoforou, as cobras têm um significado especial: "Quando perdi tudo em 2008, também precisei abrir mão dos animais. Mas recomecei [...] As cobras me lembram de que sempre é possível se levantar" Foto: Reprodução/Instagram
  • Christoforou encara as cobras como parte da família e quer transmitir essa visão aos filhos:
    Christoforou encara as cobras como parte da família e quer transmitir essa visão aos filhos: "Meus filhos estudam, leem e até assistem a desenhos ao lado das cobras. Para nós, elas não representam medo, mas compreensão". Foto: Reprodução/Instagram
