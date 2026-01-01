Cachorro é baleado e suspeito foge em Sete Lagoas

Um cachorro foi baleado nessa quarta-feira (31/12) na Rua Zeca Pontelo, Bairro Wenceslau Brás, em Sete Lagoas (MG), Região Central. O autor do disparo ainda não foi identificado.

Segundo a Polícia Militar, quem percebeu a situação foi um funcionário de 44 anos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município. Ele relatou que ouviu um disparo de arma de fogo e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o cão ferido e ensanguentado. Em seguida, acionou a polícia.

O homem afirmou que não conseguiu ver o autor do disparo nem identificar qualquer veículo nas proximidades no momento do crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do animal, que foi encaminhado a uma clínica veterinária particular. Posteriormente, segundo o Boletim de Ocorrências, o cachorro deveria ser entregue à Zoonoses do município para acompanhamento.

Ainda conforme o registro, a Polícia Civil informou que não realizaria perícia no local, sem detalhar os motivos. A região não possui câmeras de segurança, e outras testemunhas também não presenciaram o crime.

A Polícia Militar segue em rastreamento para tentar identificar o suspeito. A reportagem do Estado de Minas procurou as clínicas veterinárias indicadas por pessoas que auxiliaram no resgate, mas até o momento não obteve retorno sobre o estado de saúde do animal. A Prefeitura de Sete Lagoas informou que o cão não foi entregue à Zoonoses.