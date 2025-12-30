Assine
HERÓI

Cachorro evita furto e ajuda a prender suspeito em marmoraria de BH

Animal estranhou movimentação, latiu insistentemente e levou dono a flagrar invasor

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
30/12/2025 17:52

Imagens da câmera de segurança, instalada no local, flagaram o momento
Imagens da câmera de segurança, instalada no local, flagaram o momento crédito: Rede Globo/Reprodução

Um cão virou protagonista de uma ocorrência policial na noite da última sexta-feira (19/12), em Belo Horizonte. Ao perceber a movimentação estranha dentro de uma marmoraria na Avenida Cristiano Machado, no Bairro São Bernardo, Região Norte, o animal começou a latir de forma insistente,  alertando o dono do estabelecimento sobre uma tentativa de furto.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o proprietário da loja estava encerrando o expediente quando notou o comportamento incomum do cachorro, que indicava um dos cômodos do imóvel. Ao verificar o local, o comerciante encontrou um homem escondido no almoxarifado da marmoraria.

Leia Mais

Ao ser surpreendido, o suspeito reagiu com violência e passou a agredir o dono do estabelecimento com socos e chutes. Diante da situação, o filho da vítima interveio para defender o pai. Os dois conseguiram imobilizar o invasor até a chegada da Polícia Militar, acionada pelo 190.

Mesmo contido, o homem continuou resistindo e agredindo as vítimas, que sofreram lesões leves, mas dispensaram atendimento médico. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde recebeu atendimento e permaneceu sob observação médica. Em seguida, ele foi levado à Delegacia de Plantão.

A Polícia Militar ressaltou que a rápida percepção da situação, aliada à vigilância no local e ao acionamento imediato das forças de segurança, foi fundamental para impedir a consumação do crime. 

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

