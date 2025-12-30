Vídeo: PM é preso por assalto a bar

O cabo Luiz Coutinho, de 42 anos, lotado no 39º BPM (Belford Roxo), foi preso acusado de participar de um assalto a um bar localizado na Vila Mimosa, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no último dia 23.

De acordo com as investigações, o policial militar foi identificado por imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Os registros mostram o momento em que ele entra no bar, rende funcionários e clientes e recolhe celulares e dinheiro do caixa.

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, resultou na prisão de um cabo da PM suspeito de participar de um assalto a um comércio localizado na Vila Mimosa, na Zona Norte do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/J1578dPnFk — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) December 30, 2025

Após a análise das imagens, a Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e passou a atuar em conjunto com a Polícia Civil. A investigação levou à identificação do cabo como um dos envolvidos no crime.

A prisão ocorreu três dias após o assalto, na sexta-feira (26/12). O policial foi localizado por agentes da Corregedoria da PM e da 18ª DP (Praça da Bandeira) na casa de uma namorada, no bairro de Curicica, na Zona Oeste da cidade.

No local onde o cabo foi encontrado, os agentes apreenderam uma pistola Beretta, três carregadores e 25 munições. O material foi recolhido para perícia.

Após a prisão, Luiz Coutinho foi encaminhado para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e da Corregedoria da PM.