Assine
overlay
Início Nacional
RIO

Vídeo: PM é preso por assalto a bar

De acordo com as investigações, o policial militar foi identificado por imagens de câmeras de segurança do estabelecimento

Publicidade
Carregando...
CN
Cyro Neves
CN
Cyro Neves
Repórter
30/12/2025 13:07

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: PM é preso por assalto a bar na Vila Mimosa
Vídeo: PM é preso por assalto a bar na Vila Mimosa crédito: Tupi

O cabo Luiz Coutinho, de 42 anos, lotado no 39º BPM (Belford Roxo), foi preso acusado de participar de um assalto a um bar localizado na Vila Mimosa, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no último dia 23.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com as investigações, o policial militar foi identificado por imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Os registros mostram o momento em que ele entra no bar, rende funcionários e clientes e recolhe celulares e dinheiro do caixa.

Após a análise das imagens, a Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e passou a atuar em conjunto com a Polícia Civil. A investigação levou à identificação do cabo como um dos envolvidos no crime.

A prisão ocorreu três dias após o assalto, na sexta-feira (26/12). O policial foi localizado por agentes da Corregedoria da PM e da 18ª DP (Praça da Bandeira) na casa de uma namorada, no bairro de Curicica, na Zona Oeste da cidade.

No local onde o cabo foi encontrado, os agentes apreenderam uma pistola Beretta, três carregadores e 25 munições. O material foi recolhido para perícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a prisão, Luiz Coutinho foi encaminhado para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e da Corregedoria da PM.

Tópicos relacionados:

assalto pm rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay