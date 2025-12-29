Prefeitura do Rio apreende garrafas enterradas na praia de Copacabana; veja

A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou, nas últimas madrugadas, a Operação Tatuí nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul. Durante dois dias de ação, agentes encontraram centenas de garrafas e engradados enterrados na areia, principalmente na altura da Rua Rodolfo Dantas, onde fica o palco principal do Réveillon.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), os materiais estavam escondidos para serem comercializados de forma irregular durante a virada do ano. Entre os itens localizados estavam 35 garrafas de vidro de bebidas destiladas, armazenadas em recipientes plásticos com tampa, além de engradados de água e guaraná natural.

A operação teve como objetivo localizar produtos enterrados ou escondidos na areia e retirar materiais deixados de forma irregular na praia, além de contribuir para a organização e limpeza da orla antes do grande evento.

Qual é o objetivo da Operação Tatuí em Copacabana?

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, as ações são realizadas principalmente durante a madrugada para impedir que a praia seja usada como depósito irregular de mercadorias.

"A gente realiza essas ações nas areias das praias, especialmente durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público e não permitir que as pessoas utilizem a praia como depósito. Vale destacar que parte desses produtos certamente seriam vendidos durante o Réveillon", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Quem participa das ações de fiscalização na orla?

As operações contam com apoio de agentes da Comlurb e da Guarda Municipal. Além da apreensão de mercadorias, as equipes também atuam na retirada de acampamentos montados irregularmente na faixa de areia.

Segundo a SEOP, muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço para o Réveillon, prática que é alvo de fiscalização para garantir o uso ordenado da praia.

Quais regras organizam o uso da orla carioca?

A secretaria reforçou que o Decreto nº 56.160, publicado em maio de 2025, estabeleceu novas normas para a organização da orla carioca. O decreto proíbe, entre outros itens, o uso de garrafas de vidro e cercadinhos, regulamenta o uso de música com limites de volume e horário e padroniza barracas com identificação.

As medidas têm como objetivo coibir irregularidades e garantir um uso mais democrático e organizado do espaço público durante eventos de grande porte, como o Réveillon.