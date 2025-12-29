Assine
overlay
Início Nacional
Rio

Prefeitura do Rio apreende garrafas enterradas na praia de Copacabana; veja

Durante dois dias de ação, agentes encontraram centenas de garrafas e engradados enterrados na areia, principalmente na altura do palco principal do Réveillon

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
29/12/2025 13:27

compartilhe

SIGA
x
SEOP apreende garrafas enterradas em areia da Praia de Copacabana para o Réveillon
SEOP apreende garrafas enterradas em areia da Praia de Copacabana para o Réveillon crédito: Tupi

A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou, nas últimas madrugadas, a Operação Tatuí nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul. Durante dois dias de ação, agentes encontraram centenas de garrafas e engradados enterrados na areia, principalmente na altura da Rua Rodolfo Dantas, onde fica o palco principal do Réveillon.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), os materiais estavam escondidos para serem comercializados de forma irregular durante a virada do ano. Entre os itens localizados estavam 35 garrafas de vidro de bebidas destiladas, armazenadas em recipientes plásticos com tampa, além de engradados de água e guaraná natural.

Leia Mais

A operação teve como objetivo localizar produtos enterrados ou escondidos na areia e retirar materiais deixados de forma irregular na praia, além de contribuir para a organização e limpeza da orla antes do grande evento.

Qual é o objetivo da Operação Tatuí em Copacabana?

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, as ações são realizadas principalmente durante a madrugada para impedir que a praia seja usada como depósito irregular de mercadorias.

"A gente realiza essas ações nas areias das praias, especialmente durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público e não permitir que as pessoas utilizem a praia como depósito. Vale destacar que parte desses produtos certamente seriam vendidos durante o Réveillon", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Quem participa das ações de fiscalização na orla?

As operações contam com apoio de agentes da Comlurb e da Guarda Municipal. Além da apreensão de mercadorias, as equipes também atuam na retirada de acampamentos montados irregularmente na faixa de areia.

Segundo a SEOP, muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço para o Réveillon, prática que é alvo de fiscalização para garantir o uso ordenado da praia.

Leia Mais

Quais regras organizam o uso da orla carioca?

A secretaria reforçou que o Decreto nº 56.160, publicado em maio de 2025, estabeleceu novas normas para a organização da orla carioca. O decreto proíbe, entre outros itens, o uso de garrafas de vidro e cercadinhos, regulamenta o uso de música com limites de volume e horário e padroniza barracas com identificação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As medidas têm como objetivo coibir irregularidades e garantir um uso mais democrático e organizado do espaço público durante eventos de grande porte, como o Réveillon.

Tópicos relacionados:

copacabana reveillon rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay