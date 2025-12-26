Réveillon pelo mundo: 5 destinos internacionais para uma virada única

A contagem regressiva para a virada do ano já começou e, para quem sonha em celebrar o Réveillon fora do Brasil, a escolha do destino perfeito é fundamental. Cidades ao redor do globo se preparam para receber milhões de pessoas com espetáculos de luzes, música e tradições únicas, transformando a noite de 31 de dezembro em uma experiência memorável.

De festas mundialmente famosas a rituais culturais, cada lugar oferece uma maneira especial de dar as boas-vindas ao novo ciclo. Conhecer o que cada destino proporciona ajuda a planejar a viagem e a garantir uma celebração que combine com o seu estilo.

Nova York, Estados Unidos

A festa na Times Square é talvez a mais icônica do planeta. Milhões de pessoas se reúnem para assistir à famosa bola de cristal descer, marcando os segundos finais do ano. O evento conta com shows de artistas renomados e uma impressionante chuva de confetes à meia-noite. A experiência é vibrante, mas exige preparo: chegar cedo é essencial para conseguir um bom lugar.

Sydney, Austrália

Por conta do fuso horário, Sydney é uma das primeiras grandes cidades do mundo a saudar o Ano Novo, e faz isso em grande estilo. O espetáculo de fogos de artifício sobre a Harbour Bridge e a Opera House é uma imagem que roda o planeta. Milhares de pessoas se posicionam em barcos e em pontos estratégicos ao redor da baía para assistir à queima de fogos, que ilumina o céu da cidade por vários minutos.

Londres, Inglaterra

A capital inglesa celebra a virada com um impressionante show de luzes e fogos às margens do rio Tâmisa. O espetáculo tem a roda-gigante London Eye como cenário principal e o som das badaladas do Big Ben à meia-noite. Para garantir um bom lugar nas áreas de visualização oficiais, é preciso comprar ingressos com antecedência, pois costumam ser bastante disputados.

Edimburgo, Escócia

Para uma experiência culturalmente rica, o festival Hogmanay, em Edimburgo, é a escolha ideal. A comemoração escocesa dura três dias e inclui uma procissão com tochas, shows musicais e uma gigantesca festa de rua. À meia-noite, a queima de fogos no Castelo de Edimburgo encerra a celebração de forma espetacular, unindo tradição e alegria.

Bangkok, Tailândia

Bangkok oferece uma virada de ano que mistura tradição e modernidade. Uma das maiores festas acontece nos arredores do shopping CentralWorld, com shows e uma contagem regressiva que lembra a de Nova York. Outra opção é celebrar em um cruzeiro pelo rio Chao Phraya ou visitar os templos para participar de rituais de boa sorte para o ano que se inicia.

