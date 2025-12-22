Réveillon 2026 do Rio pode movimentar R$ 3,34 bilhões na economia da cidade

O Réveillon 2026 no Rio de Janeiro pode movimentar cerca de R$ 3,34 bilhões na economia da cidade, segundo o estudo "Réveillon em Dados", elaborado pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Fundação João Goulart. O valor representa um crescimento de 6% em relação à virada de 2024 para 2025.

A estimativa considera os impactos diretos do evento sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços. A expectativa é de que mais de cinco milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pela cidade durante a virada do ano. Apenas em Copacabana, o público deve representar cerca da metade desse total, entre moradores e turistas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é um dos principais motores da economia carioca. "O Revéillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares. É um evento fundamental para o Rio, pois já entramos no novo ano com uma acentuada movimentação econômica, inferior apenas ao Carnaval", afirmou.

"Maior virada do mundo"

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, destacou a relevância do evento como indutor de atividade econômica. "O Réveillon do Rio é muito mais do que a maior virada do mundo. A análise evidencia sua relevância como indutor da atividade econômica, com efeitos diretos sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços", disse.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o cálculo da movimentação econômica é baseado na análise das notas fiscais diárias de subgrupos de serviços diretamente impactados pelo Réveillon.

O estudo "Réveillon em Dados" será disponibilizado nos próximos dias no Observatório Econômico do Rio, no site observatorioeconomico.rio, na plataforma Repertório (repertorio.rio) e no site da Riotur (riotur.rio).

Para a presidente do Instituto Fundação João Goulart, Rafaela Bastos, a divulgação dos dados reforça o compromisso com a transparência e a gestão pública. "O Reveillon do Rio é uma marca da cidade. Ao apresentarmos dados e estudos de impacto sobre como um evento deste porte é importante para a cidade, mostramos ao cidadão evidências de gestão e transparência com o uso dos recursos", afirmou.