Assine
overlay
Início Turismo
FESTA DA VIRADA

Réveillon 2026 do Rio pode movimentar R$ 3,34 bilhões na economia da cidade

Estimativa da Prefeitura aponta público superior a 5 milhões de pessoas nos eventos da virada do ano

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
22/12/2025 13:32

compartilhe

SIGA
x
Réveillon 2026 do Rio pode movimentar R$ 3,34 bilhões na economia da cidade
Réveillon 2026 do Rio pode movimentar R$ 3,34 bilhões na economia da cidade crédito: Tupi

O Réveillon 2026 no Rio de Janeiro pode movimentar cerca de R$ 3,34 bilhões na economia da cidade, segundo o estudo "Réveillon em Dados", elaborado pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Fundação João Goulart. O valor representa um crescimento de 6% em relação à virada de 2024 para 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A estimativa considera os impactos diretos do evento sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços. A expectativa é de que mais de cinco milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pela cidade durante a virada do ano. Apenas em Copacabana, o público deve representar cerca da metade desse total, entre moradores e turistas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é um dos principais motores da economia carioca. "O Revéillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares. É um evento fundamental para o Rio, pois já entramos no novo ano com uma acentuada movimentação econômica, inferior apenas ao Carnaval", afirmou.

Leia Mais

"Maior virada do mundo"

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, destacou a relevância do evento como indutor de atividade econômica. "O Réveillon do Rio é muito mais do que a maior virada do mundo. A análise evidencia sua relevância como indutor da atividade econômica, com efeitos diretos sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços", disse.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o cálculo da movimentação econômica é baseado na análise das notas fiscais diárias de subgrupos de serviços diretamente impactados pelo Réveillon.

O estudo "Réveillon em Dados" será disponibilizado nos próximos dias no Observatório Econômico do Rio, no site observatorioeconomico.rio, na plataforma Repertório (repertorio.rio) e no site da Riotur (riotur.rio).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a presidente do Instituto Fundação João Goulart, Rafaela Bastos, a divulgação dos dados reforça o compromisso com a transparência e a gestão pública. "O Reveillon do Rio é uma marca da cidade. Ao apresentarmos dados e estudos de impacto sobre como um evento deste porte é importante para a cidade, mostramos ao cidadão evidências de gestão e transparência com o uso dos recursos", afirmou.

Tópicos relacionados:

economia fimdeano reveillon rio riodejaneiro turismo turistas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay