Lumiar: onde o tempo dança devagar e a natureza canta

Imagine um lugar onde a pressa perde o sentido, onde cada passo encontra o som da água correndo entre pedras e cada olhar se perde na imensidão verde da Mata Atlântica. Esse lugar existe — chama-se Lumiar, uma joia da Serra do Mar, no distrito de Nova Friburgo.



A apenas 175 km do Rio de Janeiro, Nova Friburgo reúne tesouros como o Parque Estadual dos Três Picos, onde montanhas com mais de 2300 metros parecem tocar o céu. Para os mais aventureiros, o parque tem áreas de camping, inclusive em períodos de festas, como o Réveillon.

Lá, a natureza é protagonista e dita o ritmo da estadia. É ela quem te convida para um banho revigorante de cachoeira, para uma trilha que se abre em surpresas, ou para simplesmente se deixar levar por uma refeição demorada em um restaurante local. Em Lumiar, até o silêncio parece música.

A pequena praça central concentra o coração do distrito: boa comida, artesanato local, música ao vivo e o charme de uma vila que acolhe. Mas é ao redor dela que Lumiar revela sua essência — rios cristalinos, poços escondidos e trilhas que conduzem a paisagens de tirar o fôlego. Famílias encontram diversão em passeios de jeep, rafting ou horas tranquilas em poços como o Feio, que de feio só tem o nome.



Alma mineira

O encanto de Lumiar atravessa gerações. Não à toa, Beto Guedes eternizou sua poesia em versos que embalam violões há décadas:

“Andar, vem jantar. Vem beber, farrear, até chegar, Lumiar…”

Cada estação traz um encanto. O inverno chega com noites frias, mantas quentinhas e a coragem de mergulhar na água gelada das cachoeiras. No verão, a energia explode em festas como o Carnaval e o Réveillon, quando o distrito se transforma em um dos refúgios mais disputados da Serra.

Nova Friburgo, no alto da Serra do Mar, é conhecido pela indústria de lingeries, clima ameno, para quem quer fugir do calor e belos recantos, graças a vilas como Lumiar, Sana, entre outras localidades que viraram sinônimo de calma e bons programas. Lumiar não é apenas um destino. É um estado de espírito. Um convite a viver devagar, sentir mais fundo e descobrir que, ali, a vida segue o ritmo da natureza.

Dicas imperdíveis para sua viagem a Lumiar:

• Passeie pelo centro e descubra os trabalhos de artesãos e pequenos produtores.

produtores.

• Experimente a truta na brasa, prato típico que traduz o sabor da região.



• Faça um passeio de jeep pelas cachoeiras ou aproveite o Poço Feio para horas de calmaria.

• Para os aventureiros, rafting no rio Macaé, canoagem e trilhas são experiências inesquecíveis.

experiências inesquecíveis.

• Programe-se: em épocas como Carnaval e Ano Novo, a procura é grande e é preciso reservar com antecedência.





Parador Lumiar: luxo e experiências sensoriais

Parador Lumiar Hotel &SPA é um refúgio exclusivo para quem busca viver o luxo de forma despretensiosa Studio Cromo Comunicação/Divulgação

No coração da Serra do Mar, em meio a mais de 400 mil m² de Mata Atlântica preservada, o Parador Lumiar Hotel & SPA é um refúgio exclusivo para quem busca viver o luxo de forma despretensiosa, em sintonia com a natureza. A 850 metros de altitude, o hotel é reconhecido pela combinação perfeita entre conforto contemporâneo, alta gastronomia e uma atmosfera de serenidade rara, onde cada detalhe é pensado para transformar a estadia em experiência.

Chalés com identidade e privacidade

São apenas 15 chalés, todos decorados de forma individualizada, que unem o charme rústico ao design sofisticado. Nove deles estão na categoria luxo, oferecendo total privacidade, enquanto outros podem ser interligados, perfeitos para famílias. Três chalés ainda contam com ofurôs privativos, proporcionando momentos de imersão e contemplação diante da paisagem serrana.

Nos interiores, o cuidado com o detalhe se reflete em peças artesanais, mobiliário elegante e elementos que remetem ao aconchego da serra. Nas varandas, o frescor da montanha e o som das cachoeiras completam a atmosfera de absoluto relaxamento.

Circular pela propriedade é uma experiência em si. Entre os jardins que cercam o lago, a horta orgânica que abastece a cozinha e pequenas trilhas que conduzem às cachoeiras, os hóspedes encontram um espaço para desacelerar. Seja em um piquenique romântico à beira d’água, seja em uma leitura serena ao entardecer, o Parador convida a reconectar-se com o essencial. Para os mais aventureiros, há passeios de jeep, caminhadas guiadas e trilhas que revelam a exuberância da região. As atividades dependem do tempo, sendo mais comuns no inverno, quando o volume de chuvas é menor.





A Gastronomia como protagonista

A cozinha sempre foi um dos grandes pilares do Parador Lumiar, e hoje está sob o comando do chef Igor Barroso, que começou no hotel como garçom e, ao longo dos anos, assumiu o protagonismo do fogão. Sua proposta valoriza a produção local, os ingredientes frescos da horta orgânica e a criatividade autoral que confere identidade ao cardápio.

“Quero criar novas opções no cardápio, sempre levando em consideração a nossa produção e as opções oferecidas por pequenos produtores. Da horta à mesa está sempre na ordem do dia. Também é muito importante criar opções vegetarianas e veganas, além de pratos para pessoas com intolerância à lactose. Assim, ajudamos a proporcionar a todos uma ótima experiência aqui no Parador Lumiar”, explica Barroso.

Entre suas criações, já se destacam o ceviche de caju com leite de tigre e batata-doce assada, a truta com arroz negro e alcachofra, o gnocchi de banana-da-terra e a surpreendente cheesecake de café espresso. Cada prato traduz a filosofia de sofisticação com afeto, em que ingredientes simples se transformam em experiências memoráveis.

Sabores e rituais

As noites de queijos e vinhos ganharam novas nuances com a inclusão de laticínios artesanais produzidos na região serrana, que vão de emental a queijos de meia cura, além de cafés especiais e cachaças locais. O sommelier Cadu Lucena, também filho de Lumiar, assina a carta de vinhos, que une rótulos internacionais a raridades nacionais, em harmonizações que ampliam a experiência sensorial.

O restaurante é aberto também a não-hóspedes. O café da manhã (R$ 120 para visitantes) é um banquete gourmet, com pães de fermentação natural, frios artesanais, quitutes mineiros e delícias preparadas no fogão a lenha. No almoço (R$ 125), o buffet é completo e variado; à noite, o jantar à la carte. Uma opção especial e exclusiva é a degustação de vinhos, apenas para duas pessoas, na pequena adega do hotel, elaborada e conduzida pelo sommelier do Parador.

A tradicional feijoada de sábado (R$ 125 por pessoa) foi repaginada e agora também tem uma versão vegana, generosa em legumes, sem perder o sabor. O almoço é acompanhado por música ao vivo, em clima intimista, com duplas de voz e violão.

Para completar a experiência, o SPA Parador Lumiar oferece um menu de terapias personalizadas, que vão desde massagens relaxantes até rituais com pedras quentes. Cada atendimento é adaptado às necessidades do hóspede, promovendo um estado profundo de equilíbrio e serenidade.

Celebrando seus 20 anos, o Parador Lumiar reafirma sua essência: ser um destino de sofisticação acessível apenas a quem valoriza experiências autênticas, onde luxo significa tempo, silêncio, bem-estar e uma mesa que traduz o melhor da terra. Mais do que uma hospedagem, o hotel é uma jornada de sentidos, que combina o refinamento da alta gastronomia, o aconchego da serra e a exclusividade de estar em intonia com a natureza.

Serviço:

Parador Lumiar Hotel & Spa

Estrada do Amargoso s/n, Boa Esperança, Lumiar

Preços: média de R$ 3mil por casal para final de semana.

Reservas: 22 3900 6076 e (22) 99889 7514 (whatsapp)

reservas@paradorlumiar.com

Site: https://paradorlumiar.com/











Festas de fim de ano no Parador Lumiar

Para quem quiser aproveitar o Natal ou mesmo começar 2026 com estilo e em harmonia com a natureza, o Parador Lumiar preparou uma programação ainda mais especial. Na tradicional ceia da noite do dia 24, o chef Igor Barroso preparou um cardápio alinhado à filosofia da casa: gastronomia sustentável, inclusiva e baseada em ingredientes frescos da horta orgânica. A ceia acontece no restaurante do hotel, com um bufê variado que inclui queijos, saladas, frutas, sobremesas e principais como bacalhau à Zé do Pipo, tender glaciado, truta ao funcho, peru recheado, massas artesanais e opções veganas, além dos clássicos natalinos que encerram a noite.

Já entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, o hotel estende a programação festiva com atividades de bem-estar, recreação infantil, trilhas, cachoeiras e passeios pela região, além de experiências gastronômicas como feijoada, churrasco na área da cachoeira e almoços especiais. Na noite da virada, o Parador terá ceia com música ao vivo e celebração à beira da piscina, seguida de DJ e brinde.