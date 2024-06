Experiência une cinema e gastronomia na região serrana do Rio de Janeiro (Já imaginou uma sessão de cinema regada à comidinhas vegetarianas e pipoca em um lugar ao ar livre com direito à fogueira? (Foto: Trilhas do Araçari))

Imagine um cenário onde gastronomia e cinema se unem em perfeita harmonia. “Cine Trilhas” é uma iniciativa do restaurante Trilhas do Araçari e tem como objetivo oferecer uma programação inovadora dentro do restaurante. Localizado em meio à natureza de Nova Friburgo, o Trilhas oferece uma experiência que vai além do paladar, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os seus visitantes.

Essa experiência única é perfeita para todos os públicos: casais em busca de uma noite romântica, grupos de amigos que desejam um programa especial ou pessoas que querem vivenciar momentos diferenciados.

O ambiente, cuidadosamente decorado para proporcionar conforto e bem-estar, garante uma ótima visualização e sonorização, criando uma atmosfera intimista e acolhedora.

O cardápio do Trilhas do Araçari é um capítulo à parte nessa experiência. Com pratos preparados com ingredientes frescos e locais, cada refeição é uma oportunidade de experimentar sabores distintos. Um cardápio especial foi criado para tornar a noite ainda mais memorável:

Creme de aipim com tofu defumado e shitake

Creme de abóbora, maçã e gengibre

Batata bolinha

Palmito com gorgonzola

Massa do Trilhas

Além disso, um charmoso carrinho de pipoca estará disponível, garantindo que a experiência de cinema seja completa.

Curadoria

A curadoria é realizada por Leo Arturius.

Graduado em Pedagogia e Cinema pela PUC-Rio, Leo assumiu a cadeira de direção em sete filmes, como produtor foram oito e outros sete como continuísta. Desde 2016 oferece cursos de roteiro e documentário na cidade de Nova Friburgo e, em 2017, obteve seu ápice profissional ao ter um filme selecionado no Festival de Cannes.

A carreira teve uma guinada em 2019, começou a fazer exposição de fotografia sobre a cidade de Nova Friburgo.

Friburguenses e cariocas já tiveram a oportunidade de entrar em contato com seu olhar de estrangeiro sobre a cidade serrana. Em 2023 assumiu a cadeira de professor no Colégio Nossa Senhora das Dores e Senai Nova Friburgo, no ano vigente retorna à atuação regular em produções e direção cinematográficas e ao cargo de produtor de conteúdo na TV Zoom.

Filme

Filhos da Esperança

2006 – Inglaterra – 1h 49min – Classificação Indicativa 16 anos

Dirigido por Alfonso Cuarón, é um filme de ficção científica distópica ambientado em um futuro sombrio onde a humanidade enfrenta a extinção devido à infertilidade generalizada. O enredo se desenrola em Londres, no ano de 2027, em meio a um cenário de caos, imigração em massa e repressão governamental.

Como Participar

Para garantir seu lugar nessa experiência incrível, compre seu ingresso pelo (22) 99749-6358. As vagas são limitadas, então não perca tempo e garanta já a sua!

O Cine Trilhas é muito mais do que uma simples refeição ou uma sessão de cinema. É uma vivência única que combina o melhor da gastronomia e da sétima arte em um cenário deslumbrante. Venha fazer parte dessa experiência e crie memórias que durarão para sempre.

Após a sessão, terá uma roda de bate papo com o curador Leo Arturius.

Cine Trilhas

Quando? 05 de julho

Horário? A partir de 19h

Onde? Restaurante Trilhas do Araçari – R. Gertrúdes Stern, 4400

Contato? (22) 99749-6358

Valor: R$ 110 por pessoa

Mais informações acesse o Instagram @trilhasdoaracari