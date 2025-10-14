Hotel Nacional Rio de Janeiro terá dois grandes artistas na festa da virada

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Hotel Nacional Rio de Janeiro, ícone da arquitetura carioca e de hospitalidade no bairro de São Conrado, na Zona Sul da Cidade Maravilhosa, largou na frente e já iniciou as vendas de pacotes para o Réveillon 2025/26. E para uma virada de ano inesquecível, combinando luxo, gastronomia de ponta e entretenimento de primeira linha, o empreendimento terá como atrações para o show da virada os cantores Xande de Pilares e Buchecha, que se apresentarão no Jardim Burle Marx.





Os pacotes especiais compreendem o período de 25 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026, oferecendo aos hóspedes uma experiência completa para celebrar a chegada do novo ano em grande estilo.





Além dos shows, os hóspedes ainda poderão desfrutar de uma ceia exclusiva, especialmente elaborada e preparada no charmoso e icônico lobby do Hotel Nacional. Em um ambiente sofisticado e com vista privilegiada, a experiência contempla uma noite com alta gastronomia, acompanhada de bebidas premium e música ao vivo, garantindo um clima de celebração e muito requinte. Para a criançada, o Espaço Kids, local com 200 m² de pura diversão, vai funcionar até às 3h do dia 1º de janeiro de 2026.

"Temos certeza de que o Hotel Nacional é a melhor opção de programação para o Réveillon carioca, oferecendo uma combinação única de história, luxo, vista deslumbrante e um entretenimento de altíssimo nível que não se encontra em outro lugar", disse Maurício Junior, gerente-geral do empreendimento.

"Vai ser uma noite especial num hotel que faz parte da história do Rio, que é o Hotel Nacional. Vamos fazer uma festa bacana. Será uma virada de ano com muita alegria e cheia de boas energias, como tem que ser", celebrou Xande de Pilares.

O funkeiro Buchecha complementou: "É indescritível a alegria de subir ao palco de um hotel tão emblemático como o Nacional. Toda a energia do lugar, a vista, a história... tudo isso inspira demais. Poder levar a nossa música para celebrar o Ano-Novo em um local tão icônico é mais do que um show, é fazer parte da história. Será inesquecível, vai ser Só Love”, brincou.

Show pirotécnico:





Já marca registrada do Hotel Nacional, a cascata de fogos que cai do topo do edifício está mais do que confirmada. O espetáculo, retomado no Ano-Novo de 2019, toma conta de todos os 31 andares do prédio, o que resulta numa queda de pura luz e beleza de 50 metros de altura, sendo possível observar de diversos pontos do bairro. Assim como nos anos anteriores, queima de fogos do Hotel Nacional - incluindo a cascata - tem duração de quase nove minutos.





Sobre o Hotel Nacional





Projetado por Oscar Niemeyer com paisagismo de Burle Marx, o Hotel Nacional é um marco da arquitetura modernista brasileira e um dos principais ícones de luxo e sofisticação no Rio de Janeiro. Localizado em São Conrado, oferece vistas espetaculares e toda uma infraestrutura completa para lazer e os mais diversos eventos, sendo referência em hospitalidade e boa gastronomia na cidade.





