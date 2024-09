Em março deste ano, o Hotel Nacional anunciou a chegada de Francisco Guarisa para assumir a pasta de Marketing e Comunicação do empreendimento. Após quatro anos desenvolvendo projetos em outros segmentos, o profissional retorna ao setor de Turismo. Guarisa possui mais de 20 anos de experiência, tendo atuado como gerente de Comunicação e Propaganda e gerente geral de Marketing na Varig, head de Comunicação e Marketing na Rio Samba & Carnaval e diretor de Marketing para o Brasil da Tap Air Portugal, onde ficou por 11 anos. Como consultor, também trabalhou em planejamento estratégico, branding, reposicionamento de comunicação e criação de projetos socioculturais em leis de incentivo, para diferentes organizações.



"Estou supermotivado com este novo desafio profissional. O Hotel Nacional é uma referência da hotelaria brasileira e, durante muitas décadas, foi o palco de grandes eventos nacionais e internacionais. Espero superar todas as expectativas do grupo e do mercado, contribuindo de maneira efetiva e mensurável para a continuidade do sucesso do empreendimento", destacou Guarisa.

Após quatro anos desenvolvendo projetos em outros segmentos, Francisco Guarisa retorna ao setor de Turismo Arquivo Pessoal

Na entrevista ao jornal Estado de Minas, o head de Comunicação e Marketing conta um pouco da trajetória do hotel projetado por Oscar Niemeyer, inaugurado em 1972. Durante as décadas de 1970 e 1980, o Hotel Nacional foi um dos principais destinos de luxo do Rio de Janeiro, hospedando celebridades nacionais e internacionais, importantes congressos, conferências e eventos grandiosos, como as nove primeiras edições do Free Jazz Festival. No ano de 1995, após uma série de dificuldades financeiras e de manutenção, acabou fechando suas portas e assim permaneceu por 21 anos. Foi reaberto em 2016, dessa vez sob a bandeira da rede Meliá Hotels International, e operando com o nome "Gran Meliá Nacional Rio". No entanto, pouco tempo depois interrompeu suas operações e só foi reabrir de maneira definitiva em 2018, sob nova administração de um grupo de empresários goianos.



Hotel Nacional, obra do gênio Oscar Niemeyer

O hotel foi inaugurado em 1972 e é considerado um ícone da arquitetura nacional e da história do Rio de Janeiro. Sua torre monolítica em formato cilíndrico é um marco da arquitetura vanguardista de Niemeyer, com 34 andares e 413 apartamentos. Vale destacar que ele está rodeado por um jardim sinuoso projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx. Possui diversas obras de arte, como a escultura Sereia, de Alfredo Ceschiatti, à beira da piscina e de frente para o mar, além do candelabro de Pedro Corrêa de Araújo e um painel do artista argentino Carybé composto por 300 peças de concreto, ambos no lobby.

Qual é o público que se hospeda no Hotel Nacional?



O hotel possui um público de diversas regiões do país, com predominância de cidades do próprio Rio de Janeiro, várias regiões do estado de São Paulo e algumas cidades de Goiás. De Minas Gerais, temos um volume de hóspedes oriundos da capital e arredores, além das cidades do Triângulo Mineiro. No primeiro semestre, registramos crescimento de 18% de hóspedes mineiros, em relação ao mesmo período do ano anterior, como resultado de um trabalho de comunicação mais específico voltado para Minas Gerais. Estes números mostram o potencial do estado e redobram nossa expectativa de crescimento na região.

E do exterior? Quem são esses hóspedes?

Aproximadamente, 25% de nossos hóspedes são oriundos do mercado internacional, predominando nossos vizinhos do Mercosul. Recebemos também, com certa frequência, norte-americanos, ingleses e franceses, além de uma parcela interessante de hóspedes da Ásia e do Oriente Médio.

Quais são os desafios para o HN voltar a ser ícone da hotelaria do Rio?

O Hotel Nacional sempre foi e continuará sendo um ícone da hotelaria carioca e, porque não dizer, nacional. É um hotel de vanguarda e eleito em 1998 como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. O trabalho que estamos desenvolvendo tem como objetivo ampliar esse valor real existente em valor percebido, aliado a um serviço de alta qualidade com experiências memoráveis. É um hotel que une tradição, história e modernidade, de forma única. Queremos que nosso hóspede perceba o empreendimento muito além de um hotel, mas como uma genuína obra de arte e, por todos esses atributos, uma atração turística. Outro ponto importante que também contribuirá para o resgate desse protagonismo será a finalização da obra do Centro de Convenções, prevista para o final de 2025, que trará novas oportunidades na realização de grandes eventos, congressos e convenções.



Quais as novidades lançadas no Hotel?

Com uma gastronomia asiática e mediterrânea, o restaurante MASI é conduzido pelo premiado chef Nao Hara. O local mescla a alta gastronomia com uma das paisagens naturais mais belas do Rio de Janeiro. Porém, temos outras novidades, que ampliam a experiência qualificada de nossos hóspedes, como o Quiosque Nacional, em frente ao hotel, à beira da praia, com total infraestrutura e cardápio de petiscos assinados pelo nosso chef pernambucano Fagner Cruz e drinks variados criados pelo nosso bartender premiado Wanderson Guedes. Além disso, temos um Espaço Kids totalmente reformado, com 200 m², eleito em 2024 entre os três melhores espaços de entretenimento infantil de hotéis cinco estrelas do Rio de Janeiro, pela Veja Rio. Estamos também desenvolvendo projetos ligados à cultura e música, que em breve serão divulgados.

Quais estratégias estão sendo feitas para divulgação do HN dentro e fora do Brasil?

Em breve lançaremos uma campanha digital e OH (Out of Home) colocando o hotel como uma opção diferenciada de hospedagem no Rio de Janeiro e valorizando atributos que unem o hotel com a cidade, como vanguardismo, gastronomia, lazer, cultura, bem-estar, entre outros. A estratégia é mostrar, de forma criativa, que o hotel é a cara do Rio, ao mesmo tempo funcionando como uma excelente opção de lazer para as famílias, assim como para negócios, por sua infraestrutura e localização estratégica. No Brasil, a campanha será totalmente geolocalizada, privilegiando mercados com grande potencial de crescimento.



Qual a relação dos mineiros com o hotel?



Um destaque na relação do hotel com Minas Gerais está na escultura A Sereia, uma obra emblemática localizada ao lado da piscina, de frente para o mar. Ela foi criada pelo renomado artista plástico mineiro Alfredo Ceschiatti e encanta todos os hóspedes do hotel, assim como os que passam diariamente pela Av. Niemeyer. Outro destaque foi a presença do músico Milton Nascimento para a participação no Prêmio Sharp, além de outros músicos mineiros importantes, que participaram do Free Jazz Festival, como Toninho Horta. Uma outra lembrança mais recente foi o evento de despedida do jogador Fred de sua atividade profissional.