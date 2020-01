Xande de Pilares promete show alto-astral na Feira do Mineirinho

Repertório dos shows de Xande de Pilares é definido pela vibe da plateia (foto: Washington Possato/divulgação) Xande de Pilares não pode se queixar do ano que passou. O carioca fez turnê no Brasil e no exterior, emplacou Tá escrito como tema de abertura da novela A dona do pedaço, sucesso de audiência, e gravou o show solo que será lançado em DVD neste primeiro semestre. Sem contar que acaba de comemorar meio século de vida. “Achava que não ia passar nem dos 40, acabei virando cinquentão. O que vier agora é lucro”, diverte-se o cantor, compositor e instrumentista.





Nascido em 25 de dezembro, fazer aniversário nesse dia nem sempre foi motivo de festa. “Quando era criança, ficava até meio frustrado. Quase ninguém me desejava parabéns, era só feliz Natal. Fora isso, ganhava só um presente (risos). Mas depois fui me acostumando e hoje acho legal”, revela.





Se 2019 já foi movimentado, 2020 não será diferente. “Agora sou um senhor de idade (risos). Não tenho mais aquele pique dos 20, 30 anos. A gente tem que se cuidar. Quero ficar mais sossegado, compor mais”, planeja Xande, que se apresenta neste sábado (11), na Feira de Artesanato do Mineirinho, em Belo Horizonte.





O sambista estará acompanhado da banda Arca de Noé, formada por Valdenir Rio (contrabaixo), Marechal, Tico, Azeitona e Thiago Kukinha (percussão), Karla Prieto e Wanderson Assis (vocais), Fernando Portugal (bateria), Moog (teclado) e Juan Felipe (cavaquinho). A direção musical é de Julinho Santos (violão 6 cordas).





Xande diz que clássicos da carreira – inclusive de seus tempos no Grupo Revelação, com o qual se apresentou de 1991 a 2014 – não devem ficar de fora, mas não costuma planejar nada antes de subir ao palco. “Trabalho de acordo com o ambiente. Sou muito de trocar energia. Posso até ensaiar o mês inteiro, mas se chegar ali e a vibe for diferente, a gente muda tudo. Deixo acontecer. O importante é que o show seja uma grande festa e o público se divirta.”





Ao longo das suas três décadas de carreira, Xande diz se orgulhar de ser “um cara pé no chão”. Garante que o sucesso não o deslumbrou. “Minha personalidade é a mesma de quando comecei. Nunca mudei minha maneira de pensar e de agir. Estou sempre me lembrando do meu lugar de origem, pois quem sabe de onde é sabe para onde ir”, comenta.





Nascido no Morro do Turano, na Zona Norte carioca, Xande se mudou ainda menino para Pilares. Lá, descobriu-se músico e, sobretudo, sambista. Acabou incorporando o bairro ao nome artístico. “Tenho respeito e carinho muito grande por aquele lugar. Minha formação musical se deve muito a ele. Foi lá que vi pela primeira vez o Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal e o Grupo Pirraça”, revela.

MÃE

Xande diz que sempre gostou de compor e tocar, nunca quis ser cantor. Virou intérprete porque os músicos de Pilares o incentivaram. Ansioso para lançar o primeiro DVD solo, destaca a participação de sua mãe, Maura Helena, no projeto. Ela sonhava ser cantora, mas abandonou a carreira para cuidar da família.





Maura e Xande fazem dueto na faixa Mãe, parceria dele com Gilson Bernini e Helinho do Salgueiro. “Foi uma maneira de agradecer por tudo o que ela fez por mim. Tem horas em que mãe pega no pé, ainda mais quando a gente é jovem e fica chateado. Mas hoje que sou pai e avô, reconheço: tudo o que os pais fazem são para o nosso bem.”





XANDE DE PILARES

Neste sábado (11), a partir das 15h. Feira do Mineirinho. Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, São José, Pampulha. Abertura: Diga Lá, Grupo Tradição e Samba de Classe. Ingressos: R$ 30 (pista), R$ 60 (front stage) e R$ 120 (open bar). Vendas: centraldoseventos.com.br e na administração da Feira do Mineirinho. Informações: (31) 3017-0573 e 99182-0018