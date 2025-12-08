Os 10 melhores destinos no Brasil para celebrar o Réveillon
De Copacabana a Salvador, o país se prepara as maiores queimas de fogos da América Latina e shows gratuitos com Alok, Ivete, Léo Santana e Gilberto Gil
O Brasil, com suas praias paradisíacas e vibe contagiante, é o palco perfeito para dar as boas-vindas a 2026. Com a proximidade da virada do ano, as cidades litorâneas se preparam para explosões de cores no céu e ritmos que ecoam pela noite. Desta vez, destacamos cinco destinos imperdíveis: Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Maceió e João Pessoa. Cada um oferece uma mistura única de queimas de fogos espetaculares e line-ups musicais que vão do axé ao sertanejo, passando por pagode e eletrônica. Seja para dançar na areia ou curtir um show épico, essas capitais prometem memórias inesquecíveis.
Neste ano, o país vive um boom turístico histórico: segundo a Embratur, o Brasil deve receber cerca de 9 milhões de turistas estrangeiros até dezembro de 2025, superando recordes anteriores e atraindo visitantes de Argentina, EUA e Europa para as festas da virada – um aumento de mais de 40% em relação a 2024, impulsionado por voos internacionais e eventos globais como a COP30.
Mas o Brasil vai além: outras capitais também brilham na noite da virada, com festas gratuitas, fogos sincronizados e atrações que misturam o urbano ao cultural. Incluímos São Paulo, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre – opções que merecem uma visita para quem busca variedade, de multidões na metrópole ao samba no interior. E para quem prefere o mar como cenário, a temporada de cruzeiros 2025/2026 traz opções luxuosas nos navios da MSC e Costa, com festas temáticas, jantares de gala e vistas privilegiadas para os fogos. Vamos aos detalhes?
Rio de Janeiro: A maior Virada do mundo na orla carioca
O Rio de Janeiro não decepciona quando o assunto é Réveillon. Considerado o maior do planeta, o evento "Réveillon Rio 2025 – A Maior Virada do Mundo" transforma a cidade em uma festa gigante, com 13 palcos espalhados por bairros como Copacabana, Flamengo e Penha. A queima de fogos na orla de Copacabana será o destaque: 12 minutos de espetáculo pirotécnico com 19 balsas – o maior número já usado na história carioca –, iluminando o céu com explosões sincronizadas e cores vibrantes. Outros pontos, como Flamengo (com três balsas) e a Igreja da Penha, completam o show. Cruzeiristas a bordo de navios como o MSC Armonia também terão vista privilegiada para o espetáculo, ancorados na baía.
Mas a música é o coração da celebração. No Palco Principal de Copacabana, prepare-se para shows de Gilberto Gil com Ney Matogrosso como convidado, Belo ao lado de Alcione, Alok no eletrônico, João Gomes no forró e Iza no pop. A programação rola das 18h às 4h, com DJs nos intervalos, garantindo que a festa não pare. Espere multidões animadas – no ano passado, foram mais de 5 milhões de pessoas nos palcos, incluindo milhares de estrangeiros atraídos pelo recorde turístico. Ideal para quem ama agito urbano e praias icônicas.
Salvador: Axé, energia e 5 dias de festa na Bahia
Salvador eleva o Réveillon a um festival multicultural com o "Festival Virada Salvador 2025", que começa mais cedo este ano: de 27 a 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. São dias inteiros de ritmos baianos, com shows a partir das 17h e opções de palcos alternativos como o "Palco Brisa" (para blues e MPB) e a "Torre Eletrônica" (com DJs). A queima de fogos na virada acontece na arena e em mais 18 pontos da cidade, iluminando a Baía de Todos os Santos com um espetáculo clássico de cores e luzes. Navios da MSC Seaview escalam por ali, integrando o clima à programação a bordo.
A noite do dia 31 promete ser lendária, com Léo Santana comandando a contagem regressiva pela primeira vez – uma honra que antes era de Ivete Sangalo. O line-up inclui Belo, Jorge & Mateus (sertanejo romântico), Luan Santana, Mari Fernandez e Parangolé, misturando pagode, forró e axé. Nos dias anteriores, destaques como Ivete Sangalo, Alok, Baiana System e Xand Avião aquecem o público. Para quem busca imersão cultural, Salvador é sinônimo de "axé renovado" e festas à beira-mar que duram até o amanhecer, atraindo turistas internacionais em busca da energia baiana.
Florianópolis: Fogos coloridos e pagode na Ilha da Magia
Florianópolis, a "Ilha da Magia", volta com tudo após uma pausa nos fogos: o Réveillon 2025 terá 15 minutos de espetáculo pirotécnico na Avenida Beira-Mar Norte, com fogos degradê que mudam de cor em segundos, formações de corações e estrelas nos céus, além de uma cascata de luzes de cinco minutos na icônica Ponte Hercílio Luz – decorada após mais de 10 anos. A queima é pensada para minimizar impactos sonoros, com lançamentos de quatro balsas, garantindo visibilidade de praias como Ingleses, Mole e Joaquina.
Na Beira-Mar Norte, Munhoz & Mariano agitam com sertanejo, enquanto na Beira-Mar Continental, o grupo de pagode Kamisa 10 comanda a festa. Raça Negra fecha com chave de ouro em um dos palcos principais, trazendo clássicos do soul e R&B. A programação inclui apresentações artísticas e DJs, perfeita para famílias ou grupos que querem equilíbrio entre tranquilidade e diversão. Floripa é o destino para quem sonha com praias geladas e uma virada serena, mas animada – e com o influxo de estrangeiros, as areias estarão mais cosmopolitas do que nunca.
Maceió: Queima estratégica e festas luxuosas nas praias alagoanas
Maceió, com suas águas cristalinas, aposta em uma celebração acessível e estratégica para o Réveillon 2025. A queima de fogos dura 12 minutos e ocorre em quatro pontos chave: dois na badalada Ponta Verde, um na Pajuçara e outro no Benedito Bentes, garantindo visibilidade para toda a capital. Esses shows pirotécnicos iluminam o céu tropical, atraindo turistas para as areias quentes mesmo na virada. Cruzeiros da MSC, como o Seaview, incluem paradas ali, permitindo que passageiros combinem a festa na praia com eventos a bordo.
Embora a programação oficial da prefeitura foque em alegria comunitária com música ao vivo em praças e orlas, as festas privadas roubam a cena. Eventos como o Réveillon Celebration prometem line-ups com artistas nacionais de renome – pense em pagode, forró e eletrônica em estruturas all-inclusive. No Benedito Bentes, shows locais garantem o clima de "muita música" e união. Para casais ou grupos em busca de luxo, Maceió oferece pacotes em resorts com fogos exclusivos e bandas ao vivo, como no Coconut Maceió ou Fazenda Fiore, ideais para uma virada sofisticada à beira-mar.
João Pessoa: Silêncio poético e forró na capital paraibana
João Pessoa fecha nossa lista de destaques iniciais com uma festa acolhedora e sustentável: o Réveillon 2025 no Busto de Tamandaré, na orla de Tambaú, terá oito minutos de queima silenciosa de fogos – priorizando o bem-estar animal e dos vizinhos, mas sem perder o encanto visual. O espetáculo pirotécnico ilumina a praia com explosões coloridas e de baixo estampido, visível de diversos ângulos da cidade.
A música começa às 19h e vai até as 3h, com mais de 14 horas de atrações gratuitas. Destaques incluem Desejo de Menina (forró pé-de-serra), Cheiro de Amor (axé e pop), Danieze Santiago (sertanejo) e DJ Cris L nos intervalos. Artistas como Raniery Gomes e Limão com Mel já aqueceram edições passadas, prometendo ritmos nordestinos que fazem todo mundo dançar na areia. João Pessoa, eleita um dos melhores destinos de verão 2025, é perfeita para quem quer uma virada familiar, com toques de cultura local e praias tranquilas – e agora com mais estrangeiros descobrindo seu encanto discreto.
Outras Capitais que brilham na Noite da Virada:
Se você quer variar o roteiro e explorar mais o Brasil, essas capitais oferecem festas vibrantes que combinam tradição, inovação e acessibilidade. Elas merecem uma visita pela diversidade: de shows pop na metrópole a ritmos regionais no Nordeste, com fogos que iluminam monumentos icônicos. O recorde de turistas estrangeiros impulsiona o clima multicultural em todos eles.
São Paulo: Agito urbano na Avenida Paulista com sertanejo e pop
A "maior metrópole do hemisfério sul" transforma a Avenida Paulista em um palco gigante para o Réveillon 2025, atraindo mais de 1 milhão de pessoas. A queima de fogos dura 15 minutos, com explosões silenciosas e coloridas que iluminam o skyline, visíveis de pontos como o MASP e o Parque Ibirapuera. É uma festa gratuita, com foco em sustentabilidade, e metrô estendido até as 4h para facilitar o acesso.
O line-up é eclético: Bruno & Marrone comandam a contagem regressiva com sertanejo raiz, ao lado de Gloria Groove no rap e pop, MC Livinho no funk, Roberta Miranda na música caipira, Junior Lima e Brenno & Matheus. Shows gospel com Thales Roberto e Renascer Praise adicionam emoção espiritual. Perfeita para quem prefere o pulsar da cidade grande, com opções de after-parties em bares e rooftops. São Paulo é o destino para uma virada cosmopolita e inclusiva, com estrangeiros enchendo os hotéis da Paulista.
Fortaleza: Praia de Iracema com MPB e trap nordestino
Fortaleza, no coração do Nordeste, explode de energia no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2025, esperando 1,2 milhão de visitantes. A queima de fogos de 12 minutos, com 10 toneladas de pólvora em 21 pontos da cidade, sincroniza com música e drones, iluminando o calçadão e as dunas próximas – um espetáculo que ecoa pela orla até o amanhecer.
Os shows começam às 18h30 e misturam gerações: Vanessa da Mata na MPB romântica, Paralamas do Sucesso no rock clássico, Pedro Sampaio no pop dançante, Matuê no trap e Henry Freitas no forró. Paulo Benevides abre a noite com ritmos locais. Com hotéis a 95% de ocupação, é ideal para quem busca sol, mar e uma vibe praiana com toques urbanos. Fortaleza captura a essência cearense: calor humano e festas que não acabam, atraindo europeus e americanos pelo turismo recorde.
Recife: Orla do Pina com eletrônica e frevo pernambucano
Recife inicia o Réveillon 2025 cedo, com programação desde 26 de dezembro na orla do Pina, mas a virada é o ápice: uma queima de fogos de 12 minutos sincronizada com drones e música, comandada por DJ Alok, iluminando a praia com explosões que se refletem no mar. Outros polos espalhados pela cidade garantem visibilidade total, com reforço de segurança via câmeras e policiamento.
O line-up celebra o frevo e o maracatu: Alok na contagem regressiva com beats eletrônicos, Nattan no forró, Almir Rouche no frevo tradicional, Juciê e Matheus Moraes no pop regional, Patusco e Cláudia Leitte em momentos de axé. Para quem ama carnaval o ano todo, Recife é uma visita obrigatória: cultura pernambucana, praias e uma festa que pulsa como o bumbum do frevo, com estrangeiros dançando ao som local.
Belo Horizonte: Praça da Liberdade com MPB e blocos de rua
Belo Horizonte prova que o interior mineiro sabe festejar: a Virada da Liberdade 2025 ocupa a Praça da Liberdade com dois palcos principais, atraindo famílias e turistas para uma queima de fogos de 10 minutos com mais de 400 drones formando imagens no céu – um show moderno que ilumina o casarão histórico sem estampidos excessivos.
A música começa às 19h com diversidade: no Palco Gerais, Mary Pops, Iza Sabino, Orquestra Gafieira Etc & Tal e Percussão Circular trazem MPB e ritmos circenses; no Palco Principal, Banda Lagum no indie rock e blocos de carnaval como os de rua mineiros. Outras atrações incluem samba e forró. BH é perfeita para uma virada acolhedora, com queijo, cachaça e a hospitalidade mineira – ideal para quem quer menos multidão e mais alma, inclusive para visitantes internacionais em busca de autenticidade.
Porto Alegre: Parque Harmonia com pagode Gaúcho e Hip-Hop
Porto Alegre fecha o Sul com chave de ouro no Parque Harmonia para o Réveillon 2025, a partir das 17h, reunindo gaúchos e visitantes em uma festa gratuita e inclusiva. A queima de fogos de oito minutos explode em três pontos: dois no Guaíba e um no parque, criando um espetáculo aquático que reflete nas águas do rio e ilumina o horizonte pampeano.
Os shows são um mix regional: Lauana Prado no sertanejo, Só Pra Contrariar no pagode, Papas da Língua no pop rock, Alma Gaudéria no tradicionalismo gaúcho, Luiza Barbosa e Estado Maior da Restinga no hip-hop, além de Gangster, DKG, A Figa, Viny e DJ Capu nos beats eletrônicos. Com opções de food trucks e áreas familiares, é o destino para uma virada sulista: calor humano no frio de dezembro, com chimarrão e dança até o sol raiar – e toques internacionais graças ao turismo em alta.
Escolha Seu Estilo e Brinde ao Novo Ano
Do caos glorioso do Rio à serenidade de João Pessoa, passando pelo urbano de São Paulo e o regional de Porto Alegre – ou o luxo flutuante dos cruzeiros –, esses destinos capturam a essência brasileira: sol, mar, música e uma energia que transforma a virada em algo eterno. Com 9 milhões de estrangeiros a caminho, a festa será mais global do que nunca. Reserve com antecedência, respeite as orientações de segurança e prepare-se para fogos que iluminam não só o céu, mas o coração. Qual será o seu Réveillon? O Brasil te espera para 2026!