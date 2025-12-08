Os 10 melhores destinos no Brasil para celebrar o Réveillon

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Brasil, com suas praias paradisíacas e vibe contagiante, é o palco perfeito para dar as boas-vindas a 2026. Com a proximidade da virada do ano, as cidades litorâneas se preparam para explosões de cores no céu e ritmos que ecoam pela noite. Desta vez, destacamos cinco destinos imperdíveis: Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Maceió e João Pessoa. Cada um oferece uma mistura única de queimas de fogos espetaculares e line-ups musicais que vão do axé ao sertanejo, passando por pagode e eletrônica. Seja para dançar na areia ou curtir um show épico, essas capitais prometem memórias inesquecíveis.

Neste ano, o país vive um boom turístico histórico: segundo a Embratur, o Brasil deve receber cerca de 9 milhões de turistas estrangeiros até dezembro de 2025, superando recordes anteriores e atraindo visitantes de Argentina, EUA e Europa para as festas da virada – um aumento de mais de 40% em relação a 2024, impulsionado por voos internacionais e eventos globais como a COP30.

Mas o Brasil vai além: outras capitais também brilham na noite da virada, com festas gratuitas, fogos sincronizados e atrações que misturam o urbano ao cultural. Incluímos São Paulo, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre – opções que merecem uma visita para quem busca variedade, de multidões na metrópole ao samba no interior. E para quem prefere o mar como cenário, a temporada de cruzeiros 2025/2026 traz opções luxuosas nos navios da MSC e Costa, com festas temáticas, jantares de gala e vistas privilegiadas para os fogos. Vamos aos detalhes?

Rio de Janeiro: A maior Virada do mundo na orla carioca

Reveillon em Copacabana continua sendo destaque Credito Gabriel Santos / Riotur / Divulgacao

O Rio de Janeiro não decepciona quando o assunto é Réveillon. Considerado o maior do planeta, o evento "Réveillon Rio 2025 – A Maior Virada do Mundo" transforma a cidade em uma festa gigante, com 13 palcos espalhados por bairros como Copacabana, Flamengo e Penha. A queima de fogos na orla de Copacabana será o destaque: 12 minutos de espetáculo pirotécnico com 19 balsas – o maior número já usado na história carioca –, iluminando o céu com explosões sincronizadas e cores vibrantes. Outros pontos, como Flamengo (com três balsas) e a Igreja da Penha, completam o show. Cruzeiristas a bordo de navios como o MSC Armonia também terão vista privilegiada para o espetáculo, ancorados na baía.

Mas a música é o coração da celebração. No Palco Principal de Copacabana, prepare-se para shows de Gilberto Gil com Ney Matogrosso como convidado, Belo ao lado de Alcione, Alok no eletrônico, João Gomes no forró e Iza no pop. A programação rola das 18h às 4h, com DJs nos intervalos, garantindo que a festa não pare. Espere multidões animadas – no ano passado, foram mais de 5 milhões de pessoas nos palcos, incluindo milhares de estrangeiros atraídos pelo recorde turístico. Ideal para quem ama agito urbano e praias icônicas.

Salvador: Axé, energia e 5 dias de festa na Bahia

Ivete Sangalo, junto com outros artistas, vai comandar a Festa da Virada de Salvador, na Bahia Cacau Mangabeira/DivulgaÇÃo

Salvador eleva o Réveillon a um festival multicultural com o "Festival Virada Salvador 2025", que começa mais cedo este ano: de 27 a 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. São dias inteiros de ritmos baianos, com shows a partir das 17h e opções de palcos alternativos como o "Palco Brisa" (para blues e MPB) e a "Torre Eletrônica" (com DJs). A queima de fogos na virada acontece na arena e em mais 18 pontos da cidade, iluminando a Baía de Todos os Santos com um espetáculo clássico de cores e luzes. Navios da MSC Seaview escalam por ali, integrando o clima à programação a bordo.

A noite do dia 31 promete ser lendária, com Léo Santana comandando a contagem regressiva pela primeira vez – uma honra que antes era de Ivete Sangalo. O line-up inclui Belo, Jorge & Mateus (sertanejo romântico), Luan Santana, Mari Fernandez e Parangolé, misturando pagode, forró e axé. Nos dias anteriores, destaques como Ivete Sangalo, Alok, Baiana System e Xand Avião aquecem o público. Para quem busca imersão cultural, Salvador é sinônimo de "axé renovado" e festas à beira-mar que duram até o amanhecer, atraindo turistas internacionais em busca da energia baiana.





Florianópolis: Fogos coloridos e pagode na Ilha da Magia

Florianópolis, a "Ilha da Magia", volta com tudo após uma pausa nos fogos: o Réveillon 2025 terá 15 minutos de espetáculo pirotécnico na Avenida Beira-Mar Norte, com fogos degradê que mudam de cor em segundos, formações de corações e estrelas nos céus, além de uma cascata de luzes de cinco minutos na icônica Ponte Hercílio Luz – decorada após mais de 10 anos. A queima é pensada para minimizar impactos sonoros, com lançamentos de quatro balsas, garantindo visibilidade de praias como Ingleses, Mole e Joaquina.

Na Beira-Mar Norte, Munhoz & Mariano agitam com sertanejo, enquanto na Beira-Mar Continental, o grupo de pagode Kamisa 10 comanda a festa. Raça Negra fecha com chave de ouro em um dos palcos principais, trazendo clássicos do soul e R&B. A programação inclui apresentações artísticas e DJs, perfeita para famílias ou grupos que querem equilíbrio entre tranquilidade e diversão. Floripa é o destino para quem sonha com praias geladas e uma virada serena, mas animada – e com o influxo de estrangeiros, as areias estarão mais cosmopolitas do que nunca.

Maceió: Queima estratégica e festas luxuosas nas praias alagoanas

Maceió, com suas águas cristalinas, aposta em uma celebração acessível e estratégica para o Réveillon 2025. A queima de fogos dura 12 minutos e ocorre em quatro pontos chave: dois na badalada Ponta Verde, um na Pajuçara e outro no Benedito Bentes, garantindo visibilidade para toda a capital. Esses shows pirotécnicos iluminam o céu tropical, atraindo turistas para as areias quentes mesmo na virada. Cruzeiros da MSC, como o Seaview, incluem paradas ali, permitindo que passageiros combinem a festa na praia com eventos a bordo.

Embora a programação oficial da prefeitura foque em alegria comunitária com música ao vivo em praças e orlas, as festas privadas roubam a cena. Eventos como o Réveillon Celebration prometem line-ups com artistas nacionais de renome – pense em pagode, forró e eletrônica em estruturas all-inclusive. No Benedito Bentes, shows locais garantem o clima de "muita música" e união. Para casais ou grupos em busca de luxo, Maceió oferece pacotes em resorts com fogos exclusivos e bandas ao vivo, como no Coconut Maceió ou Fazenda Fiore, ideais para uma virada sofisticada à beira-mar.

João Pessoa: Silêncio poético e forró na capital paraibana

João Pessoa fecha nossa lista de destaques iniciais com uma festa acolhedora e sustentável: o Réveillon 2025 no Busto de Tamandaré, na orla de Tambaú, terá oito minutos de queima silenciosa de fogos – priorizando o bem-estar animal e dos vizinhos, mas sem perder o encanto visual. O espetáculo pirotécnico ilumina a praia com explosões coloridas e de baixo estampido, visível de diversos ângulos da cidade.

A música começa às 19h e vai até as 3h, com mais de 14 horas de atrações gratuitas. Destaques incluem Desejo de Menina (forró pé-de-serra), Cheiro de Amor (axé e pop), Danieze Santiago (sertanejo) e DJ Cris L nos intervalos. Artistas como Raniery Gomes e Limão com Mel já aqueceram edições passadas, prometendo ritmos nordestinos que fazem todo mundo dançar na areia. João Pessoa, eleita um dos melhores destinos de verão 2025, é perfeita para quem quer uma virada familiar, com toques de cultura local e praias tranquilas – e agora com mais estrangeiros descobrindo seu encanto discreto.

Copacabana é um dos bairros mais famosos do Brasil e também um palco renomado de grandes shows de artistas brasileiros e estrangeiros. Com o réveillon de 2025, a praia volta a ser o foco das atenções. Flickr PortoBay Experiences Pelo palco principal da festa vão passar Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Xand Avião e Anitta. E a orla ainda terá outros dois palcos. Estima-se normalmente que 2 milhões de pessoas fiquem na orla na virada. Mas há quem duvide desse número. Instagram @mariabethaniaoficial No dia 4 de maio, Madonna fez um megashow encerrando a turnê “The Celebration Tour”, que marcou os 40 anos de carreira. Falou-se em 1,8 milhão de pessoas na praia, mas a Folha de SP mostrou, com cálculo de área, que não seria possível. Porém, o show de Madonna era concentrado num só trecho, enquanto o réveillon é na praia inteira e ainda inclui o Leme. reprodução Dick Tracy Com a crescente popularidade das celebrações religiosas nas areias de Copacabana no réveillon, novas tradições surgiram na cidade, como a queima de fogos de artifício. Divulgação/RioTour A tradicional queima de fogos em Copacabana é mais antiga do que a realização de shows. Após a festa de 1992, quando o público aumentou na festa, o então prefeito Cesar Maia decidiu organizar alguns shows após a meia-noite para reter o público na praia e evitar o deslocamento. Reprodução/TV Globo Foi no réveillon de 1993 para 1994 que a cidade recebeu o primeiro grande show da virada, com apresentações de Jorge Ben Jor e Tim Maia. Na época, passaram pela orla cerca de 3,5 milhões de pessoas. Reprodução de Facebook Um ano depois, os organizadores do evento apostaram em um verdadeiro festival da virada. Foi uma semana inteira de atrações musicais. O Rio de Janeiro reuniu artistas como Jorge Ben Jor, Ivan Lins, Tim Maia, Paulinho da Viola e Emílio Santiago. Arvato - Brasil Music - Flickr A principal atração daquele ano foi a apresentação do cantor escocês Rod Stewart, que subiu em um palco armado em frente ao hotel Copacabana Palace, logo após a queima de fogos. Reprodução de Youtube O réveillon de Copacabana de 1994 foi o show com o maior número de espectadores de todos os tempos, com cerca de 3,5 milhões de pessoas na orla. Acredite se quiser, mas esse número é ofici, registrado no 'Guinness Book'. Mas há quem duvida que caiba tudo isso na orla. Afinal, a cidade do Rio, inteira, tem ceca de 6 milhões. Reprodução de Youtube A primeira vez de Lenny Kravitz no Rio de Janeiro foi especial, em show na praia de Copacabana na celebração dos 440 anos da cidade maravilhosa. O cantor levou um público, em 2005, de cerca de 300 mil a 600 mil pessoas. Divulgação Orla Rio Mick Jagger, Keith Richards e companhia levaram o público de Copacabana ao delírio com clássicos como “Start me up”, “Brown sugar” e “Satisfaction”. Cerca de 1,5 milhão de pessoas estiveram na praia, em 2006, que tinha uma passarela ligada ao Copacabana Palace, onde os astros se hospedaram. Reprodução de Youtube A cantora Alcione abriu o show de réveillon de 2010 para 2011, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O Palco Brasil foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, e a Marrom encantou o público com sua voz potente e hits. Flickr AF Rodrigues Em 2012, o Rio de Janeiro recebeu como um dos presentes de Natal um show de Stevie Wonder com Gilberto Gil. Ambos cantaram por mais de quatro horas em um show gratuito. Levaram ao público canções natalinas como “Boas Festas” e “Noite Feliz” - Reproduçao de vídeo Globoplay O americano tocou uma seleção de hits, como “I just called to say I love you”, “My cherie amour”, além de “Garota de Ipanema”, “Samba de uma nota só” e “We are the world”. - Reproduçao de vídeo Globoplay A festa de réveillon de Copacabana para 2016 levou cerca de 2 milhões de pessoas para a praia. A queima de fogos durou 16 minutos e fez uma homenagem aos 100 anos do samba e aos Jogos Olímpicos 2016. Zeca Pagodinho fez o principal show do evento, com Jorge Ben Jor e Diogo Nogueira. Flickr Alexandre Macieira/Riotur O Réveillon na praia de Copacabana para 2017 teve um grande encontro entre: Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, que comandaram o show da virada, além de Léo Jaime. Foram 12 minutos de fogos, em 11 balsas, acionados pontualmente à meia-noite por controle remoto de um hotel da orla. Reprodução do Youtube O RÃ©veillon de 2018 teve 17 minutos de queima de fogos. A festa tambÃ©m contou com shows de Anitta, Frejat, Cidade Negra e Belo. A cantora se apresentou ao lado da Orquestra da comunidade da MarÃ© e encantou o pÃºblico com muita danÃ§a e carisma. DivulgaÃ§Ã£o Riotur No Réveillon para 2019, foi a vez de um dos maiores artistas do país se apresentar em Copacabana. Trata-se de Gilberto Gil, que, agora sozinho, fez a alegria do público na virada do ano. O espetáculo da queima de fogos durou cerca de 14 minutos. Reprodução G1 Neste mesmo Réveillon, a cantora Ludmilla fez sua primeira participação na festa em Copacabana. O tema da virada promovida pela Prefeitura do Rio, através da Riotur, foi 'Réveillon do Rio, Onde Ser Carioca É Natural'. Reprodução Youtube No dia 23 de abril de 2007, dia de São Jorge, a praia de Copacabana foi cenário para a realização de um mega espetáculo para homenagear o Santo Guerreiro. Vários Jorges (Ben Jor, Vercilo e Mautner) da música nacional se apresentaram. Entre eles, Jorge Aragão, que também cantou no Réveillon de 2023 para 2024. Divulgação Riotur Não é só no Réveillon que Copacabana se destaca. O bairro também recebe o público no Carnaval. Em 2024, o bloco "Clube do Samba" se apresentou sob o comando do cantor Diogo Nogueira, filho do eterno sambista João Nogueira. Reprodução do Youtube O Rio de Janeiro é a cidade do Carnaval, e as escolas de samba não podem faltar no tradicional Réveillon de Copacabana. Todo ano pelo menos uma dessas agremiações se apresentam em clima de verão e com a proximidade dos desfiles. Alexandre Macieira/Riotur) Outra cantora que também participou do Réveillon de 2023 para 2024 em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi Luísa Sonza. Ela usou um figurino com roupas vermelhas e brancas e cantou seus principais hits. Luísa Souza - Shows em Copacabana - Reprodução TV Globo Iza foi uma das atrações do tão famoso Réveillon 2023 de Copacabana. Ela cantou para mais de 2 milhões de pessoas que estavam lá para celebrar a chegada de um novo ano. A cantora também se apresentou no evento Tim Music Rio, meses antes. - Divulgação O Dj Alok começou, por volta das 20h, em agosto de 2023, o chamado "Show do Século" em Copacabana, no Rio. O evento, que foi gratuito, celebrou o centenário do Hotel Copacabana Palace e o aniversário de 32 anos do artista. Reprodução Globoplay Quem também participou do Réveillon de 2023 para 2024 na praia de Copacabana foi a cantora Teresa Cristina. A sambista foi uma das atrações ao lado de Diogo Nogueira e Belo no palco samba. Divulgação Riotur O Réveillon que recebeu 2023 teve a ilustre presença de Zeca Pagodinho, que levou muito samba no pé e suas tradicionais canções para o público da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Reprodução Youtube Com dois palcos com atrações de peso, o réveillon de Copacabana para 2024 reuniu 2 milhões de pessoas. Entre eles, estava a cantora Glória Groove, que levantou o público com seus hits. Reprodução TV Globo Voltar Próximo

Outras Capitais que brilham na Noite da Virada:

Se você quer variar o roteiro e explorar mais o Brasil, essas capitais oferecem festas vibrantes que combinam tradição, inovação e acessibilidade. Elas merecem uma visita pela diversidade: de shows pop na metrópole a ritmos regionais no Nordeste, com fogos que iluminam monumentos icônicos. O recorde de turistas estrangeiros impulsiona o clima multicultural em todos eles.

São Paulo: Agito urbano na Avenida Paulista com sertanejo e pop

A "maior metrópole do hemisfério sul" transforma a Avenida Paulista em um palco gigante para o Réveillon 2025, atraindo mais de 1 milhão de pessoas. A queima de fogos dura 15 minutos, com explosões silenciosas e coloridas que iluminam o skyline, visíveis de pontos como o MASP e o Parque Ibirapuera. É uma festa gratuita, com foco em sustentabilidade, e metrô estendido até as 4h para facilitar o acesso.

O line-up é eclético: Bruno & Marrone comandam a contagem regressiva com sertanejo raiz, ao lado de Gloria Groove no rap e pop, MC Livinho no funk, Roberta Miranda na música caipira, Junior Lima e Brenno & Matheus. Shows gospel com Thales Roberto e Renascer Praise adicionam emoção espiritual. Perfeita para quem prefere o pulsar da cidade grande, com opções de after-parties em bares e rooftops. São Paulo é o destino para uma virada cosmopolita e inclusiva, com estrangeiros enchendo os hotéis da Paulista.

Fortaleza: Praia de Iracema com MPB e trap nordestino

Fortaleza, no coração do Nordeste, explode de energia no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2025, esperando 1,2 milhão de visitantes. A queima de fogos de 12 minutos, com 10 toneladas de pólvora em 21 pontos da cidade, sincroniza com música e drones, iluminando o calçadão e as dunas próximas – um espetáculo que ecoa pela orla até o amanhecer.

Os shows começam às 18h30 e misturam gerações: Vanessa da Mata na MPB romântica, Paralamas do Sucesso no rock clássico, Pedro Sampaio no pop dançante, Matuê no trap e Henry Freitas no forró. Paulo Benevides abre a noite com ritmos locais. Com hotéis a 95% de ocupação, é ideal para quem busca sol, mar e uma vibe praiana com toques urbanos. Fortaleza captura a essência cearense: calor humano e festas que não acabam, atraindo europeus e americanos pelo turismo recorde.





Recife: Orla do Pina com eletrônica e frevo pernambucano

A popularidade de Alok é comprovada por números impressionantes: ele é um dos DJs mais seguidos do mundo, com mais de 28 milhões de fãs no Instagram, além de mais de 10 bilhões de streams no Spotify. reprodução instagram

Recife inicia o Réveillon 2025 cedo, com programação desde 26 de dezembro na orla do Pina, mas a virada é o ápice: uma queima de fogos de 12 minutos sincronizada com drones e música, comandada por DJ Alok, iluminando a praia com explosões que se refletem no mar. Outros polos espalhados pela cidade garantem visibilidade total, com reforço de segurança via câmeras e policiamento.

O line-up celebra o frevo e o maracatu: Alok na contagem regressiva com beats eletrônicos, Nattan no forró, Almir Rouche no frevo tradicional, Juciê e Matheus Moraes no pop regional, Patusco e Cláudia Leitte em momentos de axé. Para quem ama carnaval o ano todo, Recife é uma visita obrigatória: cultura pernambucana, praias e uma festa que pulsa como o bumbum do frevo, com estrangeiros dançando ao som local.





Belo Horizonte: Praça da Liberdade com MPB e blocos de rua

Belo Horizonte prova que o interior mineiro sabe festejar: a Virada da Liberdade 2025 ocupa a Praça da Liberdade com dois palcos principais, atraindo famílias e turistas para uma queima de fogos de 10 minutos com mais de 400 drones formando imagens no céu – um show moderno que ilumina o casarão histórico sem estampidos excessivos.

A música começa às 19h com diversidade: no Palco Gerais, Mary Pops, Iza Sabino, Orquestra Gafieira Etc & Tal e Percussão Circular trazem MPB e ritmos circenses; no Palco Principal, Banda Lagum no indie rock e blocos de carnaval como os de rua mineiros. Outras atrações incluem samba e forró. BH é perfeita para uma virada acolhedora, com queijo, cachaça e a hospitalidade mineira – ideal para quem quer menos multidão e mais alma, inclusive para visitantes internacionais em busca de autenticidade.

Porto Alegre: Parque Harmonia com pagode Gaúcho e Hip-Hop

Porto Alegre fecha o Sul com chave de ouro no Parque Harmonia para o Réveillon 2025, a partir das 17h, reunindo gaúchos e visitantes em uma festa gratuita e inclusiva. A queima de fogos de oito minutos explode em três pontos: dois no Guaíba e um no parque, criando um espetáculo aquático que reflete nas águas do rio e ilumina o horizonte pampeano.

Os shows são um mix regional: Lauana Prado no sertanejo, Só Pra Contrariar no pagode, Papas da Língua no pop rock, Alma Gaudéria no tradicionalismo gaúcho, Luiza Barbosa e Estado Maior da Restinga no hip-hop, além de Gangster, DKG, A Figa, Viny e DJ Capu nos beats eletrônicos. Com opções de food trucks e áreas familiares, é o destino para uma virada sulista: calor humano no frio de dezembro, com chimarrão e dança até o sol raiar – e toques internacionais graças ao turismo em alta.

Escolha Seu Estilo e Brinde ao Novo Ano

Do caos glorioso do Rio à serenidade de João Pessoa, passando pelo urbano de São Paulo e o regional de Porto Alegre – ou o luxo flutuante dos cruzeiros –, esses destinos capturam a essência brasileira: sol, mar, música e uma energia que transforma a virada em algo eterno. Com 9 milhões de estrangeiros a caminho, a festa será mais global do que nunca. Reserve com antecedência, respeite as orientações de segurança e prepare-se para fogos que iluminam não só o céu, mas o coração. Qual será o seu Réveillon? O Brasil te espera para 2026!