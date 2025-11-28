Já tem planos (e companhia) para brindar o Natal e Réveillon?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Insólito Boutique Hotel & Spa, ícone de sofisticação e exclusividade em Búzios, preparou uma programação especial para celebrar o Natal e o Réveillon 2025/2026. Mais do que uma hospedagem, trata-se de uma imersão completa, combinando experiências culturais, relaxamento e alta gastronomia. No dia 23/12, a programação tem início com as boas-vindas natalinas: coquetel de especiarias no check-in, yoga com mesa de chás com óleo essencial e aromaterapia, seguida de jantar de recepção com coral intimista acústico.

Na véspera de Natal (24/12), o dia começa com yoga e meditação de gratidão. Na sequência, oficina criativa de pintura em bolas natalinas. À tarde, uma degustação de vinhos e queijos ao pôr do sol antecede a aguardada Ceia de Natal exclusiva, que será acompanhada por música ao vivo e uma taça de espumante na entrada do restaurante. O Dia de Natal (25/12) traz um café da manhã até às 11:30h e yoga com shot detox. A programação segue com massagens no spa*, música na piscina, contação de histórias natalinas e um jantar temático* em cinco tempos – “Sabores do Mundo no Natal”.

No dia 26/12, os hóspedes poderão desfrutar de uma caminhada guiada com piquenique na praia, oficina de sobremesas natalinas, cinema ao ar livre com pipocas gourmet e um jantar descontraído*. O clima de celebração continua no dia 27/12, com oficinas de artesanato, workshop de coquetéis, sunset drink com DJ lounge e noite cultural com jazz ou bossa nova. A noite será coroada com um jantar de despedida em menu degustação. Por fim, no dia 28/12, a programação se encerra com yoga matinal, garantindo memórias inesquecíveis da experiência no Insólito.



* Serviços não incluídos no pacote de hospedagem. Pagamentos à parte conforme consumo.





Festa da virada

Água na cor esmeralda é um convite ao relaxamento Insólito Boutique/Divulgação







De 30 de dezembro a 4 de janeiro, o Insólito Boutique Hotel & Spa, ícone de sofisticação e exclusividade em Búzios, convida seus hóspedes para viver uma virada de ano inesquecível. A programação foi cuidadosamente elaborada para oferecer dias de bem-estar, introspecção, celebração e boas energias, em um cenário paradisíaco à beira da Praia da Ferradura. Mais do que uma festa, o Réveillon Insólito é uma experiência completa de reconexão interior, rituais de renovação e momentos de celebração com alta gastronomia, música e terapias integrativas.

A jornada começa no dia 30 de dezembro, com um check-in acolhedor, coquetel de especiarias, seguido de yoga nos jardins e um jantar de boas-vindas. No dia 31, a programação convida à preparação para o novo ciclo: ritual de desapego e intenções e uma tarde de relaxamento no spa. Ao pôr do sol, a tradicional queima do desapego abre caminho para a noite , que será celebrada com ceia de Réveillon ao som de música ao vivo e o ritual da virada com espumante à beira-mar.

O primeiro dia de 2026 começa com o café da manhã e taça de mimosa seguido de previsões individuais de tarô, astrologia, numerologia e cristais. A programação continua com dança, alongamento coletivo e encerra-se com um jantar de renovação ao som de música ambiente.

Aprecie o pôr do Sol com a vista da Praia da Ferradura, em Búzios Insólito Boutique/Divulgação

No dia 2 de janeiro, o foco é a conexão interior: meditação guiada, caminhada leve e shot detox. Para o almoço, será servida uma Paella, e o dia será finalizado com DJ tocando música ambiente na piscina. O sábado, 3 de janeiro, será marcado pela criatividade e celebração: yoga para força e vitalidade, almoço na brasa, música chillout com DJ na piscina, sunset drinks com mocktails funcionais e frutas tropicais, além de uma noite cultural intimista com música ao vivo.





O encerramento, no dia 4, traz yoga matinal, respiração energizante e um ritual coletivo de agradecimento. O check-out será acompanhado da entrega de um gift wellness, como lembrança desta experiência transformadora.









SERVIÇO:

Rua Lydia Gonçalves de Almeida s/n Lote 4

Praia da Ferradura, Armação dos Búzios - RJ

@insolitohotel





