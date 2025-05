Há um refúgio em Búzios sob o encanto da natureza 

À primeira vista, encantamento diante do belo. A mente demora a processar aquela imagem, que por segundos, te faz viajar para longe, para Santorini, na Grécia. Ao retornar à realidade, vê-se que neste lugar, a natureza é muito mais radiante, iluminada e verde. Diante dos barcos coloridos ancorados na baía tranquila, de águas serenas, tendo a Ilha do Caboclo como testemunha, há um sopro de felicidade tocando a pele, que arrepia. O som suave das marés fundem-se à playlist que nos brinda com lounge com o melhor da MPB. Aos poucos, as gaivotas bailam no ar e, nos rodopios delirantes, criam um estado perfeito de espírito que jamais os Deuses do Olimpo poderiam imaginar. Bem-vindos ao paraíso na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Existem lugares no mundo onde cenários são criados para serem fotografados e, assim, se tornarem instagramáveis. Outros, são genuinamente autênticos, com natureza exuberante, que por si só, atraem olhares, cliques e postagens nas redes sociais. Um desses lugares, é o Casas Brancas Boutique Hotel & Spa, que tem a Baía da Armação de Búzios, conhecida como Orla Bardot, como pano de fundo.

Encravado no alto do Morro do Humaitá, o Casas Brancas Boutique Hotel & Spa é mais do que uma hospedagem de luxo: é uma experiência que evoca a serenidade, com sua arquitetura de fachadas brancas e vistas deslumbrantes para a Baía da Armação. Inspirado na estética de Santorini, o hotel, fundado em 1974 por Amália De La Maria e Affonso Carlos Bebianno Montenegro, nasceu como uma casa de veraneio que abria suas portas para amigos e familiares. O que era um retiro de verão se transformou, com o tempo, em um ícone de sofisticação e charme, reconhecido internacionalmente, como na prestigiada revista Traveler da Condé Nast, que o elegeu um dos melhores do Brasil.

Hoje, o Casa Brancas Boutique Hotel é gerenciado pelos irmãos Luisa De La Maria Montenegro, Luli, e Santiago Bebianno no legado deixado pelos pais. "Assumimos, após a morte de minha mãe, com uma missão de transformar esse hotel um local onde as pessoas se sintam o prazer do bem-estar e da gastronomia requintada. Queremos que o hospede se sinta acolhido, como se estivesse visitando a casa de um parente e aprecie a vista aqui do deck para esta baía que fascina", comenta Luli.

No alto da colina

Casas Brancas Hotel completa 51 anos e fica no alto da colina do Morro do Humaitá Carlos Altman/EM Noite saborosa com o jantar elaborado pelos chefs Gerônimo Athuel e Rodrigo Rodrigues Carlos Altman/EM Brigitte Bardot 'observa' os visitantes do 74 Restaurant Carlos Altman/EM Esta é uma das 33 suítes aconchegantes do Casas Brancas Carlos Altman/EM Brigitte Bardot visitou Búzios em 1964 e projetou a vila de pescadores para o mundo Carlos Altman/EM O centro de relaxamento fez o Casas Brancas ganhar o título de melhor Hotel SPA da América Latina em 2025 Carlos Altman/EM Crudo de pescado não convencional com ponzu do chef Gerônimo Athuel Carlos Altman/EM chapinha de filé com espuma de berinjela defumada, mostarda fermentada e mil folhas de raízes, por Rodrigo Rodrigues Carlos Altman/EM Sobremesa "Essência do Brasil", assinada pela chef pâtissière Jenifer Ortega Carlos Altman/EM Imagine tomar o café da manhã com esta vista incrível Carlos Altman/EM Vista privilegiada da Praia da Armação, em Búzios Carlos Altman/EM Voltar Próximo

A localização privilegiada oferece um cenário de tirar o fôlego. De seus amplos terraços, a Praia da Armação se revela em tons de azul-turquesa, com barquinhos flutuando como brinquedos na imensidão do mar. Durante o dia, o sol ilumina a baía, criando uma paleta de cores que convida à contemplação. Ao entardecer, o pôr do Sol é um espetáculo à parte: o céu se tinge de dourado, laranja e rosa, atraindo casais apaixonados que buscam no Casas Brancas o cenário perfeito para momentos românticos.

Em noites de Lua cheia, o hotel se transforma em um palco mágico, onde hóspedes podem jantar sob a luz prateada do luar, com o som das ondas ao fundo, em experiências gastronômicas que unem o requinte do 74 Restaurant e do Deck, com pratos mediterrâneos e toques buzianos, sob o comando do premiado chef Rodrigo Rodrigues. As noites estreladas, longe da poluição luminosa, são um convite para se perder na imensidão do céu.

A proximidade com a Orla Bardot e a Rua das Pedras, a menos de cinco minutos a pé, permite explorar o agito de Búzios sem abrir mão da tranquilidade. Hóspedes elogiam o atendimento impecável, o café da manhã excepcional e a sensação de exclusividade, com avaliações que destacam a vista “de tirar o fôlego” e o charme estilo mediterrâneo. O Casas Brancas Hotel é mais do que um hotel; é um convite para vivenciar Búzios em sua essência.











Bardot eterna

Brigitte Bardot visitou Búzios em 1964 e projetou a vila de pescadores para o mundo Carlos Altman/EM

A história de Búzios está intrinsecamente ligada à figura de Brigitte Bardot, a estrela francesa que colocou o balneário no mapa mundial nos anos 1960. Em 1964, fugindo do assédio da fama, Bardot buscou refúgio na então pacata vila de pescadores, acompanhada de seu namorado, Bob Zagury. Sua passagem, embora breve, foi suficiente para transformar Búzios em um destino de glamour internacional.

A Orla Bardot, a poucos passos do Casas Brancas, eterniza sua presença com a icônica estátua da atriz, que olha para o mar, como se ainda contemplasse a beleza intocada que a encantou. A visita de Bardot atraiu olhares do mundo todo, de artistas a viajantes, e o Casas Brancas, com sua proximidade à estátua e à vibrante Rua das Pedras, tornou-se um ponto de encontro para quem busca essa aura de sofisticação e romantismo.

Elegância

Esta é uma das 33 suítes aconchegantes do Casas Brancas Carlos Altman/EM

Com apenas 33 quartos, cada um decorado de forma única, o hotel combina elegância rústica com conforto moderno. Suítes como a The Loft, com 160m², oferecem varandas privativas e vistas panorâmicas. O Casas Brancas SPA completa as experiências de descanso e bem-estar ao associar uma variedade de massagens e tratamentos corporais e corporais a práticas como o yoga – que atua intensamente na melhoria da qualidade de vida, fortalecendo funções físicas e psicológicas. A experiência no spa proporciona tratamentos relaxantes, como massagens ayurvédicas e esfoliações com sais minerais, perfeitos para casais em busca de renovação.

Hotel premiado

O centro de relaxamento fez o Casas Brancas ganhar o título de melhor Hotel SPA da América Latina em 2025 Carlos Altman/EM

Desde a sua aclamação, em 2002, na renomada Gold List , da revista Traveller , como um dos melhores hotéis do mundo para 2003, o Casas Brancas vem colecionando títulos, reflexo de um processo contínuo de evolução e adaptação. Em 2023, o Casas Brancas foi eleito o melhor Boutique Hotel do país, pelo World Travel Awards. No ano passado, o hotel recebeu o título de melhor café da manhã em hotel da América Latina. E para fechar, este ano de 2025, foi laureado como melhor Hotel SPA da América Latina em 2025 – ambos pelo prêmio Condé Nast Johansens de Excelência.

O terraço de estilo mediterrâneo garante vista panorâmica para o mar e proporciona momentos de relaxamento nas espreguiçadeiras da piscina. As atividades contemplam ainda um passeio gastronômico por seus dois restaurantes – o 74 Restaurant e o 74 Osteria .

Jantar dos Deuses

Noite saborosa com o jantar elaborado pelos chefs Gerônimo Athuel e Rodrigo Rodrigues Carlos Altman/EM

No último sábado (24/5), sob uma noite estrelada, um jantar a quatro mãos encantou os paladares mais exigentes. O 74 Restaurant reuniu dois grandes nomes da culinária brasileira: Rodrigo Rodrigues, chef executivo do prestigiado Casas Brancas Boutique Hotel & Spa, e Gerônimo Athuel, o talentoso chef-pescador à frente do aclamado Ocyá, reconhecido no ranking Latin America’s 50 Best Restaurants.

Diante de um paradisíaco cenário à beira-mar, esse encontro celebrou a riqueza da gastronomia costeira, unindo a sofisticação e a criatividade de Rodrigues, que domina as técnicas contemporâneas com um toque autoral, à expertise de Athuel, conhecido por sua abordagem inovadora com peixes e frutos do mar, muitas vezes pescados por ele mesmo e maturados com técnicas como o dry aged.







Juntos, os chefs apresentaram uma explosão de sabores, combinando ingredientes frescos da costa brasileira, texturas surpreendentes e técnicas que elevam o potencial do mar, criando uma experiência sensorial única que celebra a união de suas cozinhas e a essência vibrante de Búzios.

Cada chef ficou responsável por um prato em cada etapa do jantar. Para começar, Gerônimo assinou o crocante com patê de fígado de peixe, enquanto Rodrigo o bombom de ricota de castanhas com gel de tucupi preto. As entradas incluem crudo de pescado não convencional com ponzu pelo chef do Ocyá e ravióli de queijo Canastra com limão cravo, consommé de cogumelos e crocante de baru pelo chef do Casas Brancas. Entre os principais, arroz cremoso de lula com pêra, por Gerônimo, e chapinha com espuma de berinjela defumada, mostarda fermentada e mil folhas de raízes, por Rodrigo.

Para encerrar, a sobremesa "Essência do Brasil", assinada pela chef pâtissière Jenifer Ortega, foi feita com espuma fria de maracujá com ganache montado de capim-limão, pó de castanha-do-pará caramelizada, sorvete de maracujá e caju e tuille de tapioca.

Sobremesa "Essência do Brasil", assinada pela chef pâtissière Jenifer Ortega Carlos Altman/EM

Localizado no Casas Brancas Boutique Hotel & SPA, em Búzios, o 74 Restaurant é reconhecido por sua gastronomia autoral e já foi listado pelo The World's 50 Best Discovery em 2021 e 2024. Aberto diariamente para almoço e jantar, propõe uma fusão entre as culinárias brasileira e mediterrânea com foco em ingredientes frescos e produção artesanal. A carta de bebidas valoriza sabores tropicais e insumos nacionais.

Chef Rodrigo Rodrigues

chapinha de filé com espuma de berinjela defumada, mostarda fermentada e mil folhas de raízes, por Rodrigo Rodrigues Carlos Altman/EM

Rodrigo Rodrigues é chef com mais de 15 anos de experiência e passagem por cozinhas de Portugal, Brasil e Espanha. Atuou em hotéis, resorts e restaurantes de alto padrão, como o Hotel Emiliano Rio e Hilton Copacabana, além de integrar a equipe do Comitê Olímpico Rio 2016. Também participou de projetos sociais e educativos, com palestras na UFRJ e aulas de cozinha no projeto Crescer IDM, no Jacarezinho, em parceria com os hotéis Hilton. Atualmente, é chef executivo do Casas Brancas Boutique Hotel & SPA e comanda a cozinha de seus dois restaurantes: 74 Restaurante e 74 Osteria.







Chef Gerônimo Athuel

Crudo de pescado não convencional com ponzu do chef Gerônimo Athuel Carlos Altman/EM

Gerônimo Athuel, nascido em São Paulo e criado no Espírito Santo, é chef e fundador do Ocyá, restaurante especializado em pescados. Com experiência como pescador e formação gastronômica na América Central, inovou na conservação e maturação de peixes. Seu restaurante, reconhecido nacional e internacionalmente, estreou no Latin America's 50 Best em 2023 e foi recomendado pelo Guia Michelin em 2024. Além da cozinha, lidera iniciativas de ensino sobre pesca seletiva e sustentabilidade.

Serviço Casas Brancas Boutique Hotel & SPA

Endereço: Rua Alto do Humaitá, 10, Centro - CEP 28950-209 - Armação dos Búzios - Rio de Janeiro

Telefones: +55(22) 2623-1458