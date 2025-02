Búzios Destino expande estratégia comercial no mercado offshore de Macaé

A Búzios Destino, empresa especializada em receptivo e representação turística, está ampliando sua atuação para o mercado offshore de Macaé, com um planejamento comercial voltado à captação de clientes corporativos e de lazer. Liderada por Cristiano Marques, a companhia pretende fortalecer o fluxo de visitantes entre os dois municípios, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, passeios e transporte.

A iniciativa, que será implementada após o Carnaval, inclui visitas estratégicas a empresas offshore e um evento exclusivo para promover a infraestrutura turística de Búzios a executivos e trabalhadores do setor. O objetivo é posicionar a cidade como opção de lazer e descanso para profissionais que atuam em Macaé, aproveitando a proximidade geográfica e a demanda crescente por experiências diferenciadas.

Conexão entre mercados e novas oportunidades

A relação entre Búzios e Macaé vem se tornando cada vez mais relevante no cenário turístico do estado do Rio de Janeiro. Enquanto Macaé se destaca como um dos principais polos da indústria offshore do país, Búzios atrai visitantes em busca de sofisticação, lazer e bem-estar. A sinergia entre esses mercados abre espaço para um segmento de turismo que alia viagens corporativas e turismo de experiência.

"Nosso objetivo é criar um canal direto entre os profissionais que atuam em Macaé e as oportunidades de lazer e hospedagem em Búzios. Observamos que há uma demanda crescente de trabalhadores do setor offshore que buscam refúgio nos finais de semana e durante suas folgas. Essa aproximação trará benefícios tanto para o empresariado local quanto para os visitantes", afirma Cristiano Marques.

Estratégia de atuação e impacto no turismo local

Para garantir uma abordagem efetiva, a Búzios Destino está estruturando um plano que envolve visitas personalizadas a grandes empresas offshore de Macaé, apresentando pacotes de serviços e parcerias exclusivas. Além disso, será realizado um evento para networking e divulgação de oportunidades, posicionando Búzios como opção estratégica para hospedagens de curto e longo prazo.

O impacto esperado da iniciativa é expressivo, não apenas para a hotelaria, mas também para restaurantes, passeios e empresas de transporte. "Essa é uma oportunidade para movimentarmos diversos setores, criando um fluxo contínuo de visitantes qualificados e impulsionando a economia local. A ideia é não apenas captar novos clientes, mas estabelecer uma relação de longo prazo entre os dois mercados", reforça Marques.

Expansão e perspectivas futuras

Com essa ação, a Búzios Destino firma sua posição no segmento turístico, buscando nichos de mercado ainda pouco explorados e conectando diferentes perfis de viajantes. A expansão da empresa para Macaé também reflete uma tendência de crescimento do turismo corporativo no Brasil, que segue aquecido e gerando novas oportunidades para o setor.

A expectativa é que, com o sucesso dessa iniciativa, novas estratégias sejam implementadas para consolidar a ponte entre as duas cidades e ampliar ainda mais as opções de turismo na região.