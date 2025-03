Búzios recebe cruzeiros de luxo, destacando esforços do trade turístico local

Búzios, conhecida por suas praias e arquitetura singular, se consolida como um destino preferido por turistas de alto poder aquisitivo, especialmente com a crescente presença de cruzeiros de luxo. O trabalho conjunto entre o trade turístico local, a Prefeitura e empresários do setor tem sido essencial para garantir a posição de destaque da cidade no mercado internacional de turismo. Recentemente, Búzios recebeu embarcações como o Seven Seas Mariner e o MS Marina, e em abril, será a vez do Scenic Eclipse, um dos cruzeiros mais luxuosos do mundo.

O aumento da chegada desses cruzeiros é um reflexo do esforço contínuo de empresários locais, como César Fernandes, que destacam o impacto positivo para o município. "A chegada destes navios de alto padrão é o resultado de anos de trabalho para posicionar Búzios no mapa dos cruzeiros de luxo", afirma o empresário.

A temporada de cruzeiros de luxo de 2025 já começou com destaque. Desde dezembro de 2024, quando o navio World Navigator visitou a cidade, Búzios se tornou um ponto importante para embarcações de alto padrão. Para garantir que o destino continue atraente para esse público exigente, é necessário investir em infraestrutura, como destaca Marcos Ferraz, presidente executivo da CLIA. "É fundamental oferecer um receptivo profissional para atender às necessidades dos passageiros de cruzeiros de luxo", enfatiza.

Está previsto para 2026 um novo projeto de receptivo do setor privado, com balsa flutuante e ponte retrátil, que terá impacto ambiental mínimo e ficará localizado na Rua das Pedras, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Chico Aguiar, proprietário da Pousada Flamingo, aponta que o projeto será essencial para o turismo internacional em Búzios: "O comércio será positivamente impactado, e a hotelaria e outros empreendimentos da cidade também se beneficiarão."

Principais navios que passaram e ainda passarão por Búzios:

Seven Seas Mariner

Chegada: 23 de março de 2025

Passageiros: 750

Tripulação: 548

Proveniência: Miami, EUA

MS Marina

Chegada: 3 de abril de 2025

Passageiros: 196

Idioma: Inglês

Scenic Eclipse