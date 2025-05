Sabores do mar: jantar a 4 mãos une chefs em Búzios

Em um evento gastronômico que promete encantar os paladares mais exigentes, Búzios se prepara para receber um jantar a quatro mãos que reúne dois grandes nomes da culinária brasileira: Rodrigo Rodrigues, chef executivo do prestigiado Casas Brancas Boutique Hotel & Spa, e Gerônimo Athuel, o talentoso chef-pescador à frente do aclamado Ocyá, reconhecido no ranking Latin America’s 50 Best Restaurants.









Marcado para acontecer em um cenário à beira-mar, esse encontro celebra a riqueza da gastronomia costeira, unindo a sofisticação e a criatividade de Rodrigues, que domina as técnicas contemporâneas com um toque autoral, à expertise de Athuel, conhecido por sua abordagem inovadora com peixes e frutos do mar, muitas vezes pescados por ele mesmo e maturados com técnicas como o dry aged.







Juntos, os chefs prometem uma explosão de sabores, combinando ingredientes frescos da costa brasileira, texturas surpreendentes e técnicas que elevam o potencial do mar, criando uma experiência sensorial única que celebra a união de suas cozinhas e a essência vibrante de Búzios.

No dia 24 de maio (sábado), Rodrigo Rodrigues recebe Gerônimo Athuel para um jantar a quatro mãos no 74 Restaurant . A noite contará com um menu especial de seis etapas, com dois amuse-bouche , duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa. O valor é de R$385 por pessoa, com acréscimo de 10% da taxa de serviço.

Cada chef ficou responsável por um prato em cada etapa do jantar. Para começar, Gerônimo assina o crocante com patê de fígado de peixe, enquanto Rodrigo o bombom de ricota de castanhas com gel de tucupi preto. As entradas incluem crudo de pescado não convencional com ponzu pelo chef do Ocyá e ravióli de queijo Canastra com limão cravo, consommé de cogumelos e crocante de baru pelo chef do Casas Brancas. Entre os principais, arroz cremoso de lula com pêra, por Gerônimo, e chapinha com espuma de berinjela defumada, mostarda fermentada e mil folhas de raízes, por Rodrigo.

Para encerrar, a sobremesa "Essência do Brasil", assinada pela chef pâtissière Jenifer Ortega, é feita com espuma fria de maracujá com ganache montado de capim-limão, pó de castanha-do-pará caramelizada, sorvete de maracujá e caju e tuille de tapioca.

SOBRE O 74 RESTAURANTE

Localizado no Casas Brancas Boutique Hotel & SPA, em Búzios, o 74 Restaurant é reconhecido por sua gastronomia autoral e já foi listado pelo The World's 50 Best Discovery em 2021 e 2024. Aberto diariamente para almoço e jantar, propõe uma fusão entre as culinárias brasileira e mediterrânea com foco em ingredientes frescos e produção artesanal. A carta de bebidas valoriza sabores tropicais e insumos nacionais.

SOBRE O CHEF RODRIGO RODRIGUES

Rodrigo Rodrigues é chef com mais de 15 anos de experiência e passagem por cozinhas de Portugal, Brasil e Espanha Pedro Cantú/Divulgação

Rodrigo Rodrigues é chef com mais de 15 anos de experiência e passagem por cozinhas de Portugal, Brasil e Espanha. Atuou em hotéis, resorts e restaurantes de alto padrão, como o Hotel Emiliano Rio e Hilton Copacabana, além de integrar a equipe do Comitê Olímpico Rio 2016. Também participou de projetos sociais e educativos, com palestras na UFRJ e aulas de cozinha no projeto Crescer IDM, no Jacarezinho, em parceria com os hotéis Hilton. Atualmente, é chef executivo do Casas Brancas Boutique Hotel & SPA e comanda a cozinha de seus dois restaurantes: 74 Restaurante e 74 Osteria.

SOBRE O OCYÁ

Com duas unidades, no Leblon e na Ilha Primeira, o Ocyá se destaca pela abordagem inovadora e responsável em relação ao uso de peixes e frutos do mar. Pescador desde criança, o chef Gerônimo Athuel se dedica intensamente à pesquisa de técnicas de conservação e maturação, desenvolvendo um trabalho que busca não apenas a excelência no sabor, mas também a sustentabilidade na pesca.

SOBRE O CHEF GERÔNIMO ATHUEL

Gerônimo Athuel, nascido em São Paulo e criado no Espírito Santo, é chef e fundador do Ocyá Thays Bittar/Divulgação

Gerônimo Athuel, nascido em São Paulo e criado no Espírito Santo, é chef e fundador do Ocyá, restaurante especializado em pescados. Com experiência como pescador e formação gastronômica na América Central, inovou na conservação e maturação de peixes. Seu restaurante, reconhecido nacional e internacionalmente, estreou no Latin America's 50 Best em 2023 e foi recomendado pelo Guia Michelin em 2024. Além da cozinha, lidera iniciativas de ensino sobre pesca seletiva e sustentabilidade.





Serviço Jantar a 4 Mãos:

74 Restaurante - Casas Brancas Boutique Hotel & SPA: Rua Alto do Humaitá, 10 - Centro. Armação dos Búzios - RJ | Brasil

24/05 (sábado)

A partir das 19h

R$385 por pessoa, com acréscimo de 10% da taxa de serviço.

Restaurante Serviço 74:

Casas Brancas Boutique Hotel & SPA

Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 22h30.

Telefones: +55 (22) 2623-1458 / 2623-0303

Reservas pelo 74.meet.com

@74restaurante