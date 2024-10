Temporada de cruzeiros começa em Búzios com o desafio de se modernizar

A temporada de cruzeiros em Búzios inicia oficialmente no dia 28 de outubro. Embora consolidada no cenário internacional, a cidade enfrenta o desafio de manter sua atratividade em meio à crescente concorrência de outros portos brasileiros, como o Porto de Paranaguá, no Paraná, e Bombinhas, em Santa Catarina, que investem em infraestrutura para melhorar a experiência dos cruzeiristas.



Durante a reunião anual de alinhamento, promovida pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA) e a Secretaria de Turismo de Búzios, autoridades e representantes do setor discutiram os preparativos para a nova temporada. O prefeito Alexandre Martins ressaltou a importância dos cruzeiros para a economia local. "Estamos investindo em infraestrutura, segurança e reformas nos píeres para garantir que a cidade continue recebendo turistas durante todo o ano. Isso gera empregos e movimenta a economia de Búzios", afirmou o prefeito.



Búzios, de acordo com a CLIA, é o segundo destino mais visitado por cruzeiristas no Brasil, atrás apenas de Santos. No entanto, Renê Hermann, presidente institucional da Costa Cruzeiro, apontou a crescente competição no setor. "Em 2022, tivemos apenas duas escalas, mas este ano aumentamos para 12. Búzios tem um enorme potencial, especialmente entre argentinos e uruguaios, que adoram a cidade. No entanto, é essencial que Búzios se equipare a outros destinos, como Balneário Camboriú, que já facilita operações de embarque e desembarque com a Polícia Federal e Receita, tornando-se mais competitivo", destacou Hermann.



Marcos Ferraz, presidente executivo da CLIA, reforçou a importância de Búzios no cenário dos cruzeiros. "Uma pesquisa da FGV mostra os cruzeiristas retornam à cidade para se hospedar, o que confirma sua relevância. A temporada deste ano, com um número expressivo de escalas, reforça a necessidade de melhorias na infraestrutura local para garantir a competitividade", afirmou Ferraz.



Apesar do panorama positivo, com uma temporada robusta à frente, o consenso do setor turístico é que Búzios, para garantir que a cidade mantenha sua posição de destaque no turismo de cruzeiros, precisa continuar investindo em modernização, ao mesmo tempo em que preserva seu patrimônio natural.