Começa hoje o Wine em Búzios 2024 (Além de aproveitar as belezas naturais da cidade, os participantes poderão saborear diferentes rótulos (Foto: Divulgação))

Começa hoje (30), no feriado de Corpus Christi, a 5ª edição do Wine in Búzios, que vai até o dia 09 de junho. O evento que já ganhou o calendário fixo da cidade de Armação dos Búzios promovendo vivências enogastronômicas aos buzianos, cariocas e turistas que visitam a região. Na ocasião, além de aproveitar as belezas naturais da cidade, os participantes poderão saborear diferentes rótulos, em uma programação que inclui, gastronomia, música, arte e vistas paradisíacas.

A abertura contará com Feira de Vinhos na Praça Santos Dumont de 30 de maio a 02 de junho. Serão 4 dias dedicados a uma badalada feira, com mais de 150 rótulos em um grande evento de vinhos ao ar livre, com entrada gratuita, opções gastronômicas e atrações musicais. Para participar, basta chegar entre 18h e 0h para conferir os expositores. As doses ou garrafas de vinho serão vendidas diretamente nos stands, com preços a partir de R$15. E para guardar as boas memórias do evento, as taças oficiais estarão disponíveis para venda durante os dias da feira, na barraca das taças, pelo valor de R$20 a unidade ou trocando pontos na barraca Top Club, parceiro do evento.

Do dia 03 a 09 de junho, o Wine in Búzios apresentará uma programação repleta de degustação de vinhos de diferentes vinícolas, com agenda diária de atividades para todos os gostos.

Para iniciar a semana, no dia 03/06, segunda-feira, o evento traz uma degustação de vinhos portugueses às 17h no restaurante Casablanca Búzios, guiada pela enóloga portuguesa Lisete Osório.

No dia (04/06), terça-feira, às 17h, no Arê Restaurante, localizado no Hotel Aretê, os amantes por explorar e desvendar novos sabores e aromas irão se surpreender com uma Degustação às Cegas de vinhos nacionais guiada pela sommeliere Andréa Campos. Ainda no dia (04/06) às 20h, haverá um saboroso jantar harmonizado, no Restaurante aGaleria, localizado no Insólito Boutique Hotel & Spa, preparado pela vice-campeã do Top Chef Brasil 2023, a chef Victória Teles,

No dia (05/06), quarta-feira, às 17h, o Vino!, trará uma degustação de vinhos italianos, com Raphael Zanette, fundador do Grupo Vino! que possui 22 anos no mundo dos vinhos. Às 20h, acontecerá no mesmo local um jantar harmonizado, em 4 etapas, cheio de sabor, onde será possível fazer combinações perfeitas à mesa.

No dia (06/06), quinta-feira, às 17h, no Duo Deli, quem comanda a degustação será a Sommelière Michelle Louise, head sommelier da filial carioca da Casa Flora, uma das maiores importadoras do país. E, às 20h haverá um delicioso jantar harmonizado italiano no Primitivo Búzios, assinado pelo chef da casa Mauro Vettori.

Aos que desejarem aproveitar o festival Wine in Búzios no final de semana, opções não vão faltar. A sexta-feira (07/06), às 16h, apresentará um lindo Wine Sunset no Anexo Bar, com open bar de espumantes franceses Veuve Du Vernay brut e rosé, durante 2 horas. Já às 18h, o público poderá degustar 4 rótulos de vinhos da Viña Garces Silva guiada pelo sommelier Cassiano Borges. Para a experiência ficar ainda mais completa, às 20h acontecerá um jantar harmonizado no Orange Bistrô, instalado na Pedra da Laguna Boutique & SPA.

O sábado (08/06) trará pela primeira vez ao festival uma novidade aos que amam vinho e arte: o Wine Art, que traz o projeto carioca Pintando e Bebericando às 15h, no Anexo Praia, em Manguinhos, em parceria com o Atelier Tânia Veiga. No encontro, será possível desfrutar de doses de diferentes rótulos, enquanto cada um produz sua própria obra de arte, em meio ao visual de arrancar suspiros.

Já às 16h, o Wine Boat, sucesso de todas as edições, retorna levando o público a vivenciar momentos memoráveis pelas águas buzianas, apreciando as belezas naturais da cidade com uma degustação de 4 espumantes, apresentados pelo sommelier e membro da ABS São Paulo, Sergio Wagner, em parceria com a Casa Flora. O ingresso inclui também, água e canapés volantes. Ainda no sábado, às 20h, acontece jantar harmonizado no restaurante La Gare, instalado no Vila da Santa Hotel Boutique & Spa.

No domingo (09/06), encerrará o Wine in Búzios em grande estilo com um animado Wine Sunset no Comune às 16h com duas horas de espumante Mumm liberado. E às 20h, apresentará um jantar harmonizado no restaurante Amazu, especializado em gastronomia Oriental, que trará 5 etapas assinadas pela chef Marcela Cruz acompanhados por vinhos incríveis.

Segundo Bárbara Arouca, responsável pelo Wine in Búzios, a cada ano o evento tem crescido e alcançado públicos ainda maiores: “Nossa proposta é promover atrações que ofereçam entretenimento de qualidade, além de fomentar o setor gastronômico e hoteleiro através do vinho.”, comenta.

5ª edição Wine em Búzios (Foto: Divulgação)

Programação:

Feira de Vinhos

Dias: 30 de maio a 02 de junho

Horário: 18h – 00h

Local: Praça Santos Dumont – Armação de Búzios

Entrada: Gratuita

Degustação de Vinhos Portugueses

Dia: 03 de junho

Horário: 17:00 – 19:00

Local: Casablanca Búzios

Endereço: Porto da Barra – Av. José Bento Ribeiro Dantas, 2900 – Loja 29 – Manguinhos, Búzios – RJ

Degustação às Cegas

Dia: 04 de junho – Terça-feira

Horário: das 17h às 19h

Local: Arê Restaurante

Endereço: Hotel Aretê – Alameda Andorinhas – Lot. Praia Baia Formosa, Búzios – RJ

Jantar harmonizado:

Dia: 04 de junho – terça-feira

Horário: das 20h às 22h

Local: Restaurante a Galeria no Hotel Insólito

Endereço: Rua Lydia Gonçalves de Almeida s/n Lote 4 Praia da Ferradura, Búzios

Degustação de Vinhos Italianos com Raphael Zanette

Dia: 05/06

Horário: 17h – 19h

Local: Vino!

Endereço: Av. José Bento Ribeiro Dantas, 3500 – 1 – Manguinhos, Búzios – RJ,

Jantar Harmonizado

Dia: 05/06

Horário: 20h

Local: Vino!

Endereço: Av. José Bento Ribeiro Dantas, 3500 – 1 – Manguinhos, Búzios – RJ,

Degustação de Vinhos Norton

Dia: 06/06

Horário:17h – 19h

Local: DUO Deli

Endereço: Av. José Bento Ribeiro Dantas, 3500 – Loja 7, Geribá, Búzios -RJ. CEP:28950-000

Wine Sunset

Data: 07/06

Horário: às 16h – 18h

Local: Anexo Bar

Endereço: Porto da Barra – Av. José Bento Ribeiro Dantas, 2900 – Loja 11 – Manguinhos, Búzios – RJ

Jantar Harmonizado

Data: 07/06

Horário: às 20h – 22h

Local: Orange Bistrô, na Pedra da Laguna Boutique & SPA.

Endereço: Rua Amélia Tardelli da Silva S/N Praia da Ferradura – Búzios

Wine Art

Data: 08/06

Horário: 15h – 17h

Local: Anexo Praia

Endereço: Porto da Barra – Av. José Bento Ribeiro Dantas, 2900 – Loja 11 – Manguinhos, Búzios – RJ

Wine Boat

Data: 08/06

Horário: 16h – 19h

Local: Pier do Centro

Endereço: Início da Orla Bardot

Jantar Harmonizado

Data: 08/06

Horário: 20h – 22h

Local: La Gare

Endereço: Praça Eugênio Honold, 173 – Ossos, Búzios

Wine Sunset

Data: 09/06

Horário: 16h – 18h

Local: Comune

Endereço: Píer de Manguinhos, Búzios – RJ

Jantar Harmonizado

Data: 09/06

Horário: 20h – 22h

Local: Amazu

Endereço: Rua Alto de Búzios, 56

Toda programação, valores, pousadas parceiras e expositores participantes podem ser conferidos no site do evento.

