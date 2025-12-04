Brasil dispara na frente: líder mundial no crescimento de turistas em 2025

Em 24 de novembro deste ano, o Brasil ultrapassou a marca de 8 milhões de turistas internacionais, que colocaram o país na lista de destinos imperdíveis e vieram conhecer a cultura, as belezas naturais e a gastronomia, capazes de encantar qualquer um. Segundo relatório da ONU Turismo, o Brasil é o país que registra o maior crescimento no número de chegadas de turistas no mundo, um acréscimo de 42% em comparação a 2024.

Diante dos números promissores, a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e Airbnb, anunciam uma nova parceria para colaborar nas áreas de interesse comum e impulsionar o turismo internacional no Brasil. O memorando estabelece diretrizes para a cooperação em inteligência mercadológica, promoção turística e iniciativas focadas no afroturismo. A parceria e as iniciativas reforçam o compromisso da plataforma e da agência em promover o turismo responsável, sustentável e benéfico para todas as partes envolvidas.

“Essa parceria vai nos permitir agregar à nossa estratégia de promoção do Brasil no exterior toda a inteligência de mercado do Airbnb. Nossas equipes técnicas vão trabalhar juntas, num plano de trabalho que nos permita mostrar ao mundo a grande diversidade de experiências de nosso país, atraindo turistas de todo o mundo, gerando emprego e novas oportunidades em todo o Brasil” afirma Marcelo Freixo, Presidente da Embratur.

Oferta de hospedagens

O Airbnb, por sua vez, é um grande aliado para suprir a demanda de hóspedes no país, e acredita que boas políticas devem criar oportunidades tanto para proprietários de imóveis obterem renda extra, como para as comunidades locais que se beneficiam do impacto positivo que o fluxo de hóspedes gera na economia local em diferentes setores como alimentação, transporte e comércio.

No início do ano, a plataforma divulgou uma lista dos 25 destinos em alta para o ano de 2025, em que cidades brasileiras já eram visadas por hóspedes internacionais: Florianópolis (SC) e Brasília (DF). Em maio, o megashow da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, colocou novamente o Brasil em destaque: o Airbnb registrou um aumento no interesse de viajantes vindo ao Brasil, cujos principais países de origem eram Argentina, Chile e Estados Unidos.

“A renovação da parceria entre Airbnb e Embratur reforça o compromisso da plataforma em impulsionar o turismo, inclusive internacional, no Brasil, colaborando ativamente para posicionar o país como destino de referência para viajantes de todo o mundo. O Airbnb se orgulha em facilitar a conexão de turistas internacionais às autênticas riquezas culturais brasileiras, e acredita que essa colaboração amplia as oportunidades de promover o Brasil globalmente, além de viabilizar projetos de empoderamento econômico das comunidades locais que recebem viajantes dos mais diversos países,” afirma Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul.

Renovação

Anteriormente, o Airbnb já havia firmado uma parceria com a Embratur, que resultou na Rota do Afroturismo no Rio de Janeiro, lançada em conjunto com profissionais e organizações que atuam com afroturismo para promoção do segmento na cidade, como parte do programa Rotas Airbnb, a página foi lançada em inglês e português.

O Airbnb está comprometido a trabalhar em parceria com o setor público e as comunidades locais para que o turismo possa beneficiar a todos, desde proprietários de imóveis até os diversos setores da economia local, incluindo a economia criativa, pequenos negócios e o artesanato local. A plataforma tem colaborado com diversas regiões no Brasil e, nos últimos anos, firmou acordos de cooperação com os estados do Pará, Paraná, São Paulo e outras regiões para contribuir com o crescimento do turismo e desenvolver o turismo responsável e sustentável nessas localidades.



Sobre a Embratur

É a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, órgão responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito à promoção, ao marketing e ao apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional. Trabalha pela geração de desenvolvimento social e econômico para o País por meio da ampliação do fluxo turístico internacional nos destinos nacionais.



Sobre o Airbnb



O Airbnb nasceu em 2007, quando dois anfitriões receberam três hóspedes em sua casa em São Francisco. Hoje, a plataforma conta com mais de 5 milhões de anfitriões que já receberam mais de 2 bilhões de hóspedes em quase todos os países do mundo. Todos os dias, os anfitriões oferecem acomodações e experiências únicas que possibilitam que os viajantes conheçam outras comunidades de uma forma mais autêntica.