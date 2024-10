Airbnb: saiba como ganhar dinheiro com as novas ferramentas da plataforma

O Airbnb lança, a partir desta quarta-feira (16), mais de 70 ferramentas para personalizar o atendimento de hóspedes e anfitriões na plataforma de aluguel de curta temporada.

Entre as novidades para quem aluga sua propriedade está a rede de coanfitriões, que funciona como uma espécie de terceirização de parte da hospedagem. A iniciativa é global, mas começa em dez países, incluindo o Brasil. A expansão para outras localidades ocorrerá nos próximos meses.

Anfitriões experientes, com avaliação média de 4,86 no Airbnb, poderão ser contratados por qualquer outro anfitrião para gerenciar a hospedagem em tarefas desde a configuração do anúncio na plataforma e definição de preços e disponibilidade até dar respostas a solicitações de reserva, suporte ao hóspede na chegada e na saída e cuidar da limpeza e manutenção do imóvel.

A plataforma deixa para anfitriões e coanfitriões negociarem qual será a porcentagem da estadia paga pelo serviço. A média, na fase de testes, ficou entre 15% e 25% do valor do aluguel.

Segundo Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul, obter uma renda extra é o principal motivo de quem opta por alugar seu imóvel pela plataforma. E 45% dos anfitriões usam a renda para pagar despesas do próprio imóvel, como financiamento imobiliário e condomínio.

Ela conta que, segundo pesquisas da empresa, 40% dos anfitriões gostariam de ampliar sua participação no Airbnb, mas não conseguem por falta de tempo ou habilidade. A nova ferramenta,uma resposta aos feedbacks de anfitriões, pode criar uma nova profissão no segmento: a de administradores terceirizados de imóveis de curto prazo.

A psicóloga Raquel Nicastro, anfitriã do Airbnb, é um exemplo. Ela disse, durante a "Edição de outubro de 2024" - evento anual que apresenta novas ferramentas da plataforma da empresa a jornalistas - que decidiu deixar o mercado corporativo para trabalhar exclusivamente como coanfitriã da plataforma. Para ela, é um trabalho que traz satisfação pessoal além de financeira.

Inicialmente, são 10 mil coanfitriões participantes em dez países (Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). A plataforma não divulga quantos são no Brasil. Todos foram convidados pelo Airbnb para assumir a função. De acordo com a plataforma, 73% deles são superhosts, e 84% ajudam a gerenciar um "Preferido dos Hóspedes", que são as acomodações da mais alta qualidade no Airbnb.

O algoritmo de classificação personalizado vai sugerir aos anfitriões uma lista de coanfitriões com base em mais de 80 fatores, incluindo sua localização, experiência como anfitrião e tipo de acomodação. Pelo aplicativo será possível consultar o perfil e as avaliações dos coanfitriões e se conectar diretamente com eles.

Para os hóspedes, as novidades na plataforma incluem um tour de boas vidas, um serviço de destinos sugeridos com base no histórico de buscas e reservas e, em breve, no perfil do usuário no Airbnb, além de dicas de busca para ajudar a encontrar acomodações de última hora, descontos dos anfitriões e outras facilidades.

A personalização do atendimento é o novo foco do Airbnb. Em julho, a empresa incluiu o Pix como opção de pagamento para aluguel de curto prazo em imóveis no Brasil. Até o final deste ano, a plataforma vai disponibilizar mais outros 20 métodos de pagamentos locais pelo mundo, como o Vipps na Noruega, o Mobile Pay na Dinamarca, e o MoMo, no Vietnã.

Enfrentando resistência em diversas cidades, como Nova York, o Airbnb tem feito parcerias com governos para ser opção de hospedagem durante grandes eventos, como as Olimpíadas de Paris, na França, e a COP 30 (conferência das Nações Unidas sobre o clima), que será sediada pelo Brasil, em Belém, em 2025.

O Brasil consta como mercado-chave do Airbnb na América Latina. Em 2023, o país registrou 1,6 milhão de novos hóspedes no Airbnb e 2.330 cidades foram visitadas, sendo que mais de 165 delas receberam seus primeiros hóspedes.

Para o início do verão brasileiro, a empresa divulgou seu ranking de tendências, baseado nas buscas feitas na plataforma.

Destinos nacionais no 3º trimestre para check-in em novembro e dezembro

1 - Joinville (SC)

2 - Fortaleza (CE)

3 - Itajaí (SC)

4 - Caucaia (CE)

5 - Torres (RS)

Destinos internacionais no 3º trimestre para check-in em novembro e dezembro

1 - Punta Cana (República Dominicana)

2 - Assunção (Paraguai)

3 - Santiago (Chile)

4 - Roma (Itália)

5 - São Pedro do Atacama (Chile)