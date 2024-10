À sombra de outros jogadores durante muito tempo, Raphinha ganhou maturidade e assumiu protagonismo na Seleção Brasileira e no Barcelona em meio aos desfalques ofensivos.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barça retorna depois da data Fifa para uma semana pesada: joga em casa contra o Sevilla no domingo e três dias depois recebe o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. No sábado seguinte, vai ao Santiago Bernabéu para 'El Clásico' contra o rival Real Madrid.

O time do técnico Hansi Flick vai para os confrontos dizimado no ataque: Robert Lewandowski voltou lesionado do empate em 3 a 3 da Polônia com a Croácia na terça-feira, Lamine Yamal foi liberado da seleção espanhola com dores, Ferran Torres está afastado há várias semanas devido a um problema muscular na coxa e o meia-atacante Dani Olmo está na reta final de sua recuperação por uma lesão similar.

- Dois gols pela Seleção -

O único 100% é Raphinha, autor de dois gols na vitória do Brasil sobre o Peru por 4 a 0 na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Sem os lesionados Neymar e Vinícius Júnior, o jogador de 27 anos liderou a equipe de Dorival Júnior, que tenta se recuperar depois de uma sequência de maus resultados.

Raphinha fez a função de um camisa 10, posição que também vem ocupando no Barcelona e que lhe permite ter mais influência no jogo.

"Foram dois jogos em que, na minha opinião, soubemos controlar. Obviamente estamos muito longe da perfeição, mas estamos trabalhando forte, acredito que estamos no caminho certo", disse o jogador do Barça após as vitórias do Brasil sobre Chile e Peru.

Depois de marcar duas vezes de pênalti contra os peruanos, Raphinha chegou a nove gols em 29 jogos pela Seleção.

- "Tentar me dar bem com todo mundo" -

Pelo Barcelona, Raphinha marcou seis gols e deu seis assistências em 11 jogos na temporada (contando todas as competições), uma versão bem mais eficiente da que mostrou em seus dois primeiros anos de clube, com Xavi Hernández como treinador.

O brasileiro foi contratado depois de brilhar por duas temporadas no Leeds United, em uma transferência de 65 milhões de euros (R$ 400 milhões na cotação atual).

"Estou muito feliz com ele, é incrível o que ele está fazendo", disse Flick após a grande atuação de Raphinha na vitória por 3 a 0 sobre o Alavés.

"Sua dinâmica é muito boa e acho que ele pode fazer ainda mais", acrescentou o técnico alemão, que escolheu o atacante como capitão da equipe.

"O fato de eu ter sido escolhido capitão no Barcelona também vem um pouco da minha maneira de ser, de sempre tentar me dar bem com todo mundo, com os mais novos, com os mais velhos, tentando ajudar aqueles que chegam no clube, sejam meninos da base, sejam de outros lugares, tentando ajudar o mais rápido possível na adaptação", declarou Raphinha em entrevista ao Globo Esporte durante a data Fifa com a Seleção.

rbs/jc/pm/mcd/cb/aam