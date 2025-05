Embratur trabalha para promover carnaval de BH e gastronomia de Minas

O Brasil bateu o recorde de turistas estrangeiros em 2024, ao superar a maior marca registrada na Copa do Mundo de 2014. Os números foram comemorados pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o ex-deputado federal Marcelo Freixo (PSB). No comando da entidade desde 2023, Freixo disse que a expectativa é de que os números deste ano sejam superiores aos de 2024, antecipando a meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo, que estima que o Brasil receba 8 milhões de pessoas até 2028. Ele disse também que a Embratur trabalha para divulgar o carnaval de BH e a gastronomia mineira no exterior.



Um dos fatores para o incremento do turismo, na avaliação de Freixo, é a política diplomática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aproxima o Brasil das outras nações. “Política e turismo andam juntos”, defende o dirigente, que também aponta o uso de dados para definir investimentos no setor e também a ampliação dos voos internacionais como outros fatores para esse crescimento celebrado por ele, para quem o turismo pode ser o “petróleo do século 21”.



“Um produto que gera emprego e renda de forma sustentável como o turismo não existe”, avalia Freixo, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas. Ele esteve em BH para divulgar o Plano Internacional de Marketing Turístico 2025-2027, iniciativa da Embratur para impulsionar o turismo internacional e para fortalecer a imagem do Brasil como destino diversificado e sustentável. Confira a seguir os principais trechos da entrevista de Freixo ao EM, que também participou do podcast Uai Turismo, que vai ao ar nesta segunda-feira (26/5) no endereço turismo.uai.com.br



Carnaval e gastronomia

Marcelo Freixo disse que a Embratur vem trabalhando para divulgar o turismo interno e estimular os brasileiros a conhecer o próprio país. Para Minas Gerais, a empresa, adianta o dirigente, atua para promover internacionalmente o carnaval de Belo Horizonte, hoje um dos maiores do país, principalmente para os portugueses, que são os estrangeiros que mais visitam o estado. Segundo ele, a Embratur está em diálogo constante com o governo de Minas para promover internacionalmente o turismo no estado, com foco inclusive na gastronomia, “a melhor do país”. Freixo disse também que as divergências do governador Romeu Zema (Novo) com o presidente Lula não interferem no trabalho conjunto e que a relação da Embratur com o governo é a melhor possível. “Essa é a orientação do presidente Lula. Não interessa quem governa o estado, nosso papel é apoiar o turismo em todos os estados”, afirma.



Recorde de turistas

De acordo com o presidente da Embratur, o Brasil vem, desde 2023, batendo recordes na área de turismo. Segundo ele, neste ano, o Brasil arrecadou US$ 6,9 bilhões com turismo internacional, superando a maior arrecadação até então, que foi alcançada na Copa do Mundo de 2014, quando o país arrecadou US$ 6,8 bilhões. A receita com turismo internacional continuou crescendo e alcançou a cifra de US$ 7,3 bilhões. “Eu até brinco com o Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex): Jorginho, me diga um produto de exportação brasileira que gerou para o país US$ 7,3 bilhões de forma sustentável e gerando emprego? Não tem”. Para Freixo, o turismo pode ser entendido como “uma grande solução de modelo econômico para o século 21”. Segundo ele, a sustentabilidade é o eixo do plano de marketing que a Embratur lançou na semana passada e também o carro-chefe dessa atividade econômica



Estrangeiros

Outro dado destacado pelo presidente da Embratur é o número de turistas estrangeiros no Brasil, em 2024, que, segundo ele, também foi um recorde. “Foram 6,7 milhões de turistas estrangeiros, o maior número depois da pandemia”. E, segundo ele, esses números devem ser superados neste ano, pois, de janeiro a abril, o país já recebeu 51% de turistas a mais do que no mesmo período do ano passado. “De janeiro a abril, tivemos 4,4 milhões de turistas visitando o Brasil, número que já se aproxima do recorde de 6,7 milhões de turistas internacionais que tivemos ano passado”, informou. A perspectiva, segundo ele, é atingir 8 milhões de turistas estrangeiros em 2025, antecipando a meta do Plano Nacional de Turismo, que previa esse número até 2027.



Diplomacia

Segundo ele, o aumento do número de turistas no país é explicado por um conjunto de fatores, mas, em sua avaliação, o mais importante é que o “Brasil volta a ser um país respeitado no mundo”. Freixo credita isso à melhora das relações diplomáticas conduzidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um exemplo, segundo ele, é o crescimento de turistas franceses, hoje os maiores visitantes do Brasil entre todos os países da Europa. Segundo ele, essa presença vinha caindo em função de “problemas diplomáticos de quinta categoria” causados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante sua gestão, Bolsonaro entrou em atrito com o presidente da França, Emmanuel Macron, por causa das críticas do mandatário francês aos incêndios na Amazônia. O ex-presidente também zombou da aparência da esposa de Macron, Brigitte Macron, 24 anos mais velha que ele.



“Ciência”

Durante a entrevista, Freixo também destacou a iniciativa da Embratur de passar a usar estatísticas para definir políticas para o setor em uma parceria com o Centro de Inteligência de Dados da Universidade de São Paulo (USP). Os dados, segundo ele, reúnem números sobre turistas e informações afins para que a Embratur possa definir onde e como vai investir para fomentar o turismo no país. É muito importante saber onde vai investir, onde mais vai vender o Brasil, o que precisa. Eu sou apaixonado por futebol, mas eu não dou um chute. E na Embratur não tem chute. Tem ciência.”