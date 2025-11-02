Galeria
Copacabana terá o maior show de drones do Brasil no Réveillon 2026
-
A festa da virada no Rio contará com mais de 70 atrações musicais em 13 palcos espalhados pela cidade. Em 2024, o evento reuniu mais de 5 milhões de pessoas, sendo 2,6 milhões só em Copacabana, segundo a Riotur. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
-
A Embratur projeta aumento de 12% no turismo internacional no 1º trimestre de 2026, com destaque para visitantes do Canadá, Colômbia e México. Até setembro de 2025, o Rio já havia recebido 1,6 milhão de turistas estrangeiros. Foto: Riotur
-
Quem também se destaca com festival de drones é a China. O país superou o seu próprio recorde mundial e conquistou um novo feito tecnológico ao fazer um espetáculo com 11.787 drones no ar. Isso ocorreu em 17 de junho de 2025. Foto: reprodução/Guinness World Records
-
O espetáculo que detinha o recorde anterior, todo controlado remotamente, aconteceu em outubro de 2024 para comemorar os 75 anos da República Popular da China. E teve 10.197 drones. Foto: divulgação/Guinness World Records
-
-
A apresentação em 2024 foi na cidade de Shenzhen, um importante centro industrial. A de 2025 na cidade de Chongqing, conhecida por seus grandes arranha-céus, relevo montanhoso e por ser um importante centro industrial e cultural. Foto: divulgação/Guinness World Records
-
Os dois eventos foram realizados pela Shenzhen DAMODA Intelligent Control Technology Co., Ltd., uma empresa especializada em criar drones para shows de luzes. Foto: divulgação/Guinness World Records
-
Curiosamente, a mesma empresa havia estabelecido o recorde anterior em 2020, quando utilizou 3.051 drones. Foto: reprodução/Guinness World Records
-
-
Os drones utilizados foram do modelo Outdoor V3 formation UAV, que conta com hélices quádruplas e uma bateria potente o suficiente para mantê-lo em voo por até 35 minutos. Foto: divulgação/Guinness World Records
-
Esses dispositivos podem ser controlados em um raio de até 500 metros, operam em ventos de até 29 quilômetros por hora e alcançam uma velocidade de 8 metros por segundo (aproximadamente 30 quilômetros por hora). Foto: divulgação/Guinness World Records
-
Com a ajuda da navegação via GPS, os drones podem ser posicionados com uma precisão de até 20 metros de distância. Foto: reprodução/Guinness World Records
-
-
As formas e desenhos coloridos são possíveis graças aos LEDs de 10 watts, que têm uma gama completa de cores RGB. Foto: reprodução/Guinness World Records
-
Os drones, ou veículos aéreos não tripulados (VANTs), surgiram inicialmente no contexto militar, mas rapidamente se popularizaram para usos civis, recreativos e comerciais. Foto: Divulgação/Quaternium
-
A história dos drones remonta à Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de bombas voadoras alemãs como a V-1. Essas primeiras versões eram rudimentares e controladas por mecanismos simples. Foto: Meuw guy wikimedia commons
-
-
A grande virada aconteceu com o desenvolvimento de sistemas de controle remoto mais precisos e a miniaturização de componentes eletrônicos. Foto: wikimedia commons Nehemia Gershuni-Aylho
-
Além de seu uso em combate, drones militares têm desempenhado papéis fundamentais em missões de busca e resgate, monitoramento de áreas de desastre e combate ao terrorismo. Foto: reprodução youtube
-
Já os drones para uso pessoal e comercial começaram a ganhar popularidade na década de 2010, especialmente com o surgimento de fabricantes como a DJI. Foto: wikimedia commons Jacek Halicki
-
-
Esses drones são muito menores, mais acessíveis e fáceis de operar em comparação com os drones militares. Foto: AC works Co., Ltd. por Pixabay
-
Eles são usados para uma ampla variedade de propósitos, desde fotografia aérea e vídeos de alta qualidade até monitoramento de fazendas e mapeamento geográfico. Foto: DJI-Agras por Pixabay
-
Esses dispositivos têm uma autonomia de voo mais limitada, geralmente com alcance de alguns quilômetros e tempo de voo de 20 a 30 minutos. Foto: freepik diana.grytsku
-
-
Empresas como a Amazon estão experimentando o uso de drones para entregas rápidas de mercadorias. Esse tipo de serviço ainda está em fase de desenvolvimento, mas promete revolucionar o comércio eletrônico e a logística. Foto: Divulgação/Amazon
-
À medida que o uso de drones se populariza, muitos países estão implementando regulamentações para garantir a segurança no espaço aéreo. Foto: Annie Spratt Unsplash
-
É comum que os operadores precisem de licenças para voar em áreas urbanas ou próximas de aeroportos, além de respeitar limites de altura e distância. Foto: Ievhenii_Putiata por Pixabay
-