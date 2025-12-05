Reveillon 2026: a cor ideal para cada signo atrair sorte no ano novo

A tradição da escolha da cor para o réveillon mobiliza as pessoas que buscam iniciar o ano com sorte e boas energias. Na virada de 2026, essa prática pode ganhar um toque a mais de personalização, alinhando as tonalidades com as vibrações de cada signo do zodíaco.

Embora o vermelho surja como uma cor universal para o próximo ano de acordo com a numerologia, a astrologia aponta que cada signo responde de maneira única a diferentes paletas. Usar a cor certa na noite de Ano Novo pode sintonizar suas energias pessoais com as tendências astrais e abrir caminhos para um 2026 mais próspero e equilibrado.

A cor certa para cada signo em 2026

Conhecer a tonalidade que mais favorece seu signo é um passo importante para definir suas intenções. Veja qual cor pode intensificar suas virtudes e alinhar seus desejos para o próximo ano.

Áries: o vermelho intenso reforça o foco e a coragem, características marcantes dos arianos, dando um impulso extra para novos projetos.

Touro: tons terrosos ou o verde-oliva são ideais para atrair a estabilidade e o conforto que os taurinos tanto valorizam.

Gêmeos: o amarelo vibrante ou a lavanda estimulam a criatividade e a leveza, ajudando geminianos a comunicar suas ideias com mais clareza.

Câncer: o prateado ou o branco são as cores que amplificam a intuição e promovem a paz interior, essenciais para os cancerianos.

Leão: dourado e laranja ressaltam a confiança e o brilho pessoal, garantindo que os leoninos comecem o ano em destaque.

Virgem: o branco pigmentado e os tons naturais favorecem a organização e a clareza mental, auxiliando virginianos a planejarem seu ano.

Libra: para os librianos, o violeta ou o azul-turquesa trazem a harmonia e o equilíbrio necessários para suas relações e decisões.

Escorpião: o marrom-avermelhado reflete a intensidade e a capacidade de transformação dos escorpianos, fortalecendo seu poder pessoal.

Sagitário: o azul-claro ou o anil expandem a sabedoria e o otimismo, incentivando o espírito aventureiro dos sagitarianos.

Capricórnio: tons noturnos, como o preto, reforçam a disciplina e a estrutura, ajudando capricornianos a construir suas metas.

Aquário: o azul-petróleo é a cor que estimula a originalidade e a serenidade, conectando aquarianos com suas ideias inovadoras.

Peixes: para os piscianos, o verde-mar aguça a sensibilidade e a conexão espiritual, aprofundando a intuição e a empatia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.