Assine
overlay
Início Cultura
PALETA DE CORES DOS SIGNOS

Reveillon 2026: a cor ideal para cada signo atrair sorte no ano novo

Do vermelho intenso de Áries ao verde-mar de Peixes: descubra qual tonalidade vai potencializar suas energias e alinhar seus desejos para 2026

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
05/12/2025 14:23 - atualizado em 05/12/2025 14:26

compartilhe

SIGA
x
Reveillon 2026: a cor ideal para cada signo atrair sorte no ano novo
Qual a cor ideal de cada signo para atrair sorte no ano novo? crédito: Pixnio

A tradição da escolha da cor para o réveillon mobiliza as pessoas que buscam iniciar o ano com sorte e boas energias. Na virada de 2026, essa prática pode ganhar um toque a mais de personalização, alinhando as tonalidades com as vibrações de cada signo do zodíaco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Embora o vermelho surja como uma cor universal para o próximo ano de acordo com a numerologia, a astrologia aponta que cada signo responde de maneira única a diferentes paletas. Usar a cor certa na noite de Ano Novo pode sintonizar suas energias pessoais com as tendências astrais e abrir caminhos para um 2026 mais próspero e equilibrado.

Leia Mais

A cor certa para cada signo em 2026

Conhecer a tonalidade que mais favorece seu signo é um passo importante para definir suas intenções. Veja qual cor pode intensificar suas virtudes e alinhar seus desejos para o próximo ano.

  • Áries: o vermelho intenso reforça o foco e a coragem, características marcantes dos arianos, dando um impulso extra para novos projetos.

  • Touro: tons terrosos ou o verde-oliva são ideais para atrair a estabilidade e o conforto que os taurinos tanto valorizam.

  • Gêmeos: o amarelo vibrante ou a lavanda estimulam a criatividade e a leveza, ajudando geminianos a comunicar suas ideias com mais clareza.

  • Câncer: o prateado ou o branco são as cores que amplificam a intuição e promovem a paz interior, essenciais para os cancerianos.

  • Leão: dourado e laranja ressaltam a confiança e o brilho pessoal, garantindo que os leoninos comecem o ano em destaque.

  • Virgem: o branco pigmentado e os tons naturais favorecem a organização e a clareza mental, auxiliando virginianos a planejarem seu ano.

  • Libra: para os librianos, o violeta ou o azul-turquesa trazem a harmonia e o equilíbrio necessários para suas relações e decisões.

  • Escorpião: o marrom-avermelhado reflete a intensidade e a capacidade de transformação dos escorpianos, fortalecendo seu poder pessoal.

  • Sagitário: o azul-claro ou o anil expandem a sabedoria e o otimismo, incentivando o espírito aventureiro dos sagitarianos.

  • Capricórnio: tons noturnos, como o preto, reforçam a disciplina e a estrutura, ajudando capricornianos a construir suas metas.

  • Aquário: o azul-petróleo é a cor que estimula a originalidade e a serenidade, conectando aquarianos com suas ideias inovadoras.

  • Peixes: para os piscianos, o verde-mar aguça a sensibilidade e a conexão espiritual, aprofundando a intuição e a empatia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

reveillon signos sorte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay