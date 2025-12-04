Cloud Dancer: Pantone anuncia a cor do ano 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Pantone acaba de anunciar a Cor do Ano de 2026: Cloud Dancer. O tom, um branco suave e etéreo, chega com a proposta de ser um convite à calma e à reflexão em um mundo cada vez mais acelerado. A escolha representa um marco, pois é a primeira vez que um tom de branco é o protagonista desde o início do programa, em 1999.

Cloud Dancer é a cor de 2026Pantone

Segundo a empresa, a cor "simboliza uma influência tranquilizadora" e funciona como um "sussurro de paz em um mundo barulhento". A decisão reflete um desejo coletivo por simplicidade e clareza, atuando como uma resposta direta ao excesso de estímulos e à fadiga informacional do cotidiano.

Diferente de um branco clínico ou frio, o Cloud Dancer foi pensado para ser acolhedor e natural. Ele funciona como um espaço de descanso visual, um ponto de partida para a criatividade. A escolha dialoga com tendências de comportamento globais, como o minimalismo e a busca por uma desintoxicação digital.

A proposta é de um recomeço, como uma página em branco que não intimida, mas que acolhe novas ideias. Em um cenário saturado por cores vibrantes, a serenidade do Cloud Dancer sugere uma mudança de ritmo e um convite para focar no que é essencial.

Do design à moda

No design de interiores e na decoração, a cor deve ganhar força por sua versatilidade. O Cloud Dancer cria bases luminosas sem sobrecarregar os ambientes, combina bem com texturas naturais como madeira e linho, e ajuda a ampliar a sensação de espaço. Ele é uma alternativa elegante para criar atmosferas que estimulam o foco e a leveza.

Na moda, a expectativa é que o tom apareça em peças fluidas, cortes de alfaiataria minimalistas e looks monocromáticos. A cor reforça uma estética de pureza e simplicidade renovada, ideal para composições que buscam transmitir tranquilidade e sofisticação.

A escolha do Cloud Dancer contrasta com as cores dos anos anteriores. Para 2025, o tom eleito foi o marrom "Mocha Mousse". Em 2024, o destaque foi o pêssego suave "Peach Fuzz", enquanto 2023 foi marcado pelo vibrante "Viva Magenta".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.