Sete tendências de moda para o verão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A estação mais quente do ano está chegando. E promete trazer leveza, cor e uma moda repleta de contrastes. Entre as tendências, tecidos fluidos, looks vibrantes e mescla entre o urbano e o sofisticado já apareceram nas passarelas nacionais e internacionais e estão prontos para tomar as ruas. A influenciadora Natalia Cangueiro, com quase 2,3 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, indica as principais tendências e dá dicas de como usá-las, em parceria com a YouCom.

A primeira dica é apostar no tom vermelho vibrante. “Essa é a cor da estação, sem dúvida. O vermelho tem essa vibe energética, paixão e intensa e tem tudo a ver com o verão”, diz.

A dica é investir na cor em vestidos fluidos, conjuntos monocromáticos ou acessórios que acendem o visual. “O segredo é escolher um tom que valorize o seu tom de pele. Os vermelhos mais abertos combinam com o bronze do verão e te deixam radiante.”

Outros tons que estarão em alta são o verde oliva e o azul petróleo. “Essas cores são chiques e dão um up até mesmo produções mais simples”, explica.

Chiques e versáteis, essas cores elevam produções simples. “O verde oliva é perfeito em estampas camufladas, calças cargo ou vestidos leves. Já o azul petróleo é ideal para quem quer uma cor escura sem o peso do preto”, explica a influenciadora. A combinação com acessórios metálicos, pérolas e elementos naturais, como palha e madeira, é aposta certeira.

Para fugir do óbvio, o vinho e o camuflado prometem conquistar espaço. “O vinho surge em tecidos acetinados e conjuntos fluidos. O camuflado, por sua vez, vem repaginado, com uma pegada fashion, em calças, saias e jaquetas”, diz. A dica da influenciadora é combinar estampas militares com peças delicadas, criando um contraste ousado e feminino.

Bermuda jeans e calça de cintura baixa

“O jeans é eterno, mas sempre se reinventa”, afirma Nat. Nesta temporada, destaque para a bermuda jeans com barra desfiada e modelagem reta, ideal para looks casuais com regatas ou graphic tees. Já a cintura baixa, ícone do estilo Y2K, retorna com força: “Não é para todo mundo, mas quem gosta pode apostar! O segredo é equilibrar com partes de cima mais longas para manter o visual harmonioso.”

O metalizado também volta com tudo. “O brilho saiu da balada e foi para o dia a dia”, garante. O metalizado agora aparece em saias, calças e até blusas leves.

“A combinação perfeita é misturar o brilho com tecidos básicos para equilibrar o look. Uma calça metalizada com camiseta simples já garante estilo”, opina. Segundo ela, o segredo é deixar o brilho ser o protagonista — e manter o resto neutro.

Tradicional e moderno ao mesmo tempo, o xadrez ganha novas cores e padronagens. “Ele vem em tons pastel ou contrastantes, aparecendo em saias curtas, vestidos e conjuntinhos. É uma estampa atemporal e divertida, perfeita para brincar com mix and match”, afirma. O xadrez, segundo Nat, vai bem do look praia ao jantar de verão.

A mistura de texturas promete dominar a temporada. “A renda aparece sob T-shirts ou em blusas com transparência sutil, enquanto o couro — em versões ecológicas e leves — surge em shorts, saias e tops”, detalha. A combinação cria um visual romântico e moderno ao mesmo tempo, provando que o couro também pode brilhar no calor.