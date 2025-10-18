Assine
ESTILO

Sete tendências de moda para o verão

Estação vai privilegiar cores, contrastes e liberdade na hora de montar o look

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/10/2025 13:10

Natalia Cangueiro dá duas opções de look
Natalia Cangueiro dá duas opções de look crédito: Pedro Bonacina

A estação mais quente do ano está chegando. E promete trazer leveza, cor e uma moda repleta de contrastes. Entre as tendências, tecidos fluidos, looks vibrantes e mescla entre o urbano e o sofisticado já apareceram nas passarelas nacionais e internacionais e estão prontos para tomar as ruas. A influenciadora  Natalia Cangueiro, com quase 2,3 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, indica as principais tendências e dá dicas de como usá-las, em parceria com a YouCom.

A primeira dica é apostar no tom vermelho vibrante. “Essa é a cor da estação, sem dúvida. O vermelho tem essa vibe energética, paixão e intensa e tem tudo a ver com o verão”, diz. 

A dica é investir na cor em vestidos fluidos, conjuntos monocromáticos ou acessórios que acendem o visual. “O segredo é escolher um tom que valorize o seu tom de pele. Os vermelhos mais abertos combinam com o bronze do verão e te deixam radiante.”

Outros tons que estarão em alta são o verde oliva e o azul petróleo. “Essas cores são chiques e dão um up até mesmo produções mais simples”, explica.

Chiques e versáteis, essas cores elevam produções simples. “O verde oliva é perfeito em estampas camufladas, calças cargo ou vestidos leves. Já o azul petróleo é ideal para quem quer uma cor escura sem o peso do preto”, explica a influenciadora. A combinação com acessórios metálicos, pérolas e elementos naturais, como palha e madeira, é aposta certeira.

Para fugir do óbvio, o vinho e o camuflado prometem conquistar espaço. “O vinho surge em tecidos acetinados e conjuntos fluidos. O camuflado, por sua vez, vem repaginado, com uma pegada fashion, em calças, saias e jaquetas”, diz. A dica da influenciadora é combinar estampas militares com peças delicadas, criando um contraste ousado e feminino.

Bermuda jeans e calça de cintura baixa

“O jeans é eterno, mas sempre se reinventa”, afirma Nat. Nesta temporada, destaque para a bermuda jeans com barra desfiada e modelagem reta, ideal para looks casuais com regatas ou graphic tees. Já a cintura baixa, ícone do estilo Y2K, retorna com força: “Não é para todo mundo, mas quem gosta pode apostar! O segredo é equilibrar com partes de cima mais longas para manter o visual harmonioso.”

O metalizado também volta com tudo. “O brilho saiu da balada e foi para o dia a dia”, garante. O metalizado agora aparece em saias, calças e até blusas leves. 

“A combinação perfeita é misturar o brilho com tecidos básicos para equilibrar o look. Uma calça metalizada com camiseta simples já garante estilo”, opina. Segundo ela, o segredo é deixar o brilho ser o protagonista — e manter o resto neutro.

Tradicional e moderno ao mesmo tempo, o xadrez ganha novas cores e padronagens. “Ele vem em tons pastel ou contrastantes, aparecendo em saias curtas, vestidos e conjuntinhos. É uma estampa atemporal e divertida, perfeita para brincar com mix and match”, afirma. O xadrez, segundo Nat, vai bem do look praia ao jantar de verão.

A mistura de texturas promete dominar a temporada. “A renda aparece sob T-shirts ou em blusas com transparência sutil, enquanto o couro — em versões ecológicas e leves — surge em shorts, saias e tops”, detalha. A combinação cria um visual romântico e moderno ao mesmo tempo, provando que o couro também pode brilhar no calor.

Existem diversos tipos de tecidos no mundo, cada um com suas particularidades em termos de origem, qualidade, características e utilizações.-Imagem de christineterkouche por Pixabay
Existem diversos tipos de tecidos no mundo, cada um com suas particularidades em termos de origem, qualidade, características e utilizações. Imagem de christineterkouche por Pixabay
Eles podem ser naturais, sintéticos ou artificiais, atendendo a diferentes necessidades na moda, na decoração e em outros setores. A escolha do tecido certo influencia o conforto, a durabilidade e o estilo de uma peça.- - Divulgação
Eles podem ser naturais, sintéticos ou artificiais, atendendo a diferentes necessidades na moda, na decoração e em outros setores. A escolha do tecido certo influencia o conforto, a durabilidade e o estilo de uma peça. - Divulgação
Linho: Também natural, o linho vem da planta do linho. É leve, fresco e altamente absorvente, ideal para climas quentes. Apesar de amassar facilmente, é valorizado pela elegância em roupas sociais e itens de decoração como cortinas e toalhas de mesa. -- Divulgação
Linho: Também natural, o linho vem da planta do linho. É leve, fresco e altamente absorvente, ideal para climas quentes. Apesar de amassar facilmente, é valorizado pela elegância em roupas sociais e itens de decoração como cortinas e toalhas de mesa. - Divulgação
Lã: De origem animal, a lã é obtida de ovelhas e outros mamíferos. É quente, flexível e resistente à água, sendo ideal para climas frios. Usada em casacos, suéteres e cobertores, oferece excelente isolamento térmico e durabilidade.- Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Lã: De origem animal, a lã é obtida de ovelhas e outros mamíferos. É quente, flexível e resistente à água, sendo ideal para climas frios. Usada em casacos, suéteres e cobertores, oferece excelente isolamento térmico e durabilidade. Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Veludo: De origem antiga, o veludo pode ser feito de algodão, seda ou fibras sintéticas. Caracteriza-se pela superfície macia e aveludada, com um brilho suave. É durável e oferece elegância, sendo utilizado em roupas formais, estofados e cortinas. Sua textura aconchegante o torna ideal também para roupas de inverno.-Imagem de yaoyaoyao5yaoyaoyao por Pixabay
Veludo: De origem antiga, o veludo pode ser feito de algodão, seda ou fibras sintéticas. Caracteriza-se pela superfície macia e aveludada, com um brilho suave. É durável e oferece elegância, sendo utilizado em roupas formais, estofados e cortinas. Sua textura aconchegante o torna ideal também para roupas de inverno. Imagem de yaoyaoyao5yaoyaoyao por Pixabay
Lycra: Tecido sintético feito de elastano, conhecido por sua elasticidade excepcional. É resistente, flexível e mantém a forma original mesmo após longos períodos de uso. Amplamente utilizado em roupas esportivas, trajes de banho e peças justas, proporciona conforto e liberdade de movimento.-Divulgação
Lycra: Tecido sintético feito de elastano, conhecido por sua elasticidade excepcional. É resistente, flexível e mantém a forma original mesmo após longos períodos de uso. Amplamente utilizado em roupas esportivas, trajes de banho e peças justas, proporciona conforto e liberdade de movimento. Divulgação
Cetim: Pode ser feito de seda, poliéster ou acetato, destacando-se pelo brilho liso e toque sedoso. É leve, fluido e tem um caimento elegante. Usado em vestidos de festa, roupas íntimas e lençóis de luxo, o cetim proporciona uma aparência sofisticada e um toque suave na pele.-Divulgação
Cetim: Pode ser feito de seda, poliéster ou acetato, destacando-se pelo brilho liso e toque sedoso. É leve, fluido e tem um caimento elegante. Usado em vestidos de festa, roupas íntimas e lençóis de luxo, o cetim proporciona uma aparência sofisticada e um toque suave na pele. Divulgação
Jeans (Denim): Feito de algodão com trama sarjada, é resistente e durável. Originalmente usado como roupa de trabalho, tornou-se um ícone da moda casual em calças, jaquetas e saias. Sua versatilidade permite diversos acabamentos e estilos. -Imagem de Alex por Pixabay
Jeans (Denim): Feito de algodão com trama sarjada, é resistente e durável. Originalmente usado como roupa de trabalho, tornou-se um ícone da moda casual em calças, jaquetas e saias. Sua versatilidade permite diversos acabamentos e estilos. Imagem de Alex por Pixabay
Viscose (Rayon): Considerado um tecido artificial, é feito de celulose vegetal transformada quimicamente. Possui toque suave semelhante ao da seda e boa respirabilidade. Utilizado em roupas leves, vestidos e blusas, combina conforto com um caimento elegante.-Instagram @varejao_dos_tecidos7l
Viscose (Rayon): Considerado um tecido artificial, é feito de celulose vegetal transformada quimicamente. Possui toque suave semelhante ao da seda e boa respirabilidade. Utilizado em roupas leves, vestidos e blusas, combina conforto com um caimento elegante. Instagram @varejao_dos_tecidos7l
Renda: Tradicionalmente feita de algodão, seda ou fibras sintéticas, a renda é um tecido delicado e ornamental, com padrões abertos e bordados. É valorizada pela aparência sofisticada e romântica. Utilizada em vestidos de noiva, lingerie e detalhes decorativos, confere elegância e feminilidade às peças. -Divulgação
Renda: Tradicionalmente feita de algodão, seda ou fibras sintéticas, a renda é um tecido delicado e ornamental, com padrões abertos e bordados. É valorizada pela aparência sofisticada e romântica. Utilizada em vestidos de noiva, lingerie e detalhes decorativos, confere elegância e feminilidade às peças. Divulgação
Chenille: Originalmente feito de algodão, mas também encontrado em versões sintéticas, o chenille é macio e felpudo, semelhante ao veludo, mas com um toque mais volumoso. É durável e aconchegante, ideal para mantas, almofadas e estofados. Seu aspecto confortável é muito apreciado na decoração de interiores. - Tecido - Divulgação
Chenille: Originalmente feito de algodão, mas também encontrado em versões sintéticas, o chenille é macio e felpudo, semelhante ao veludo, mas com um toque mais volumoso. É durável e aconchegante, ideal para mantas, almofadas e estofados. Seu aspecto confortável é muito apreciado na decoração de interiores. Tecido - Divulgação
Chita: Tecido de algodão com estampas vibrantes e florais, originário da Índia. É leve, resistente e de custo acessível. Utilizado principalmente em roupas casuais, fantasias e decoração de festas populares, como o carnaval e as festas juninas, confere um visual alegre e descontraído. - Divulgação
Chita: Tecido de algodão com estampas vibrantes e florais, originário da Índia. É leve, resistente e de custo acessível. Utilizado principalmente em roupas casuais, fantasias e decoração de festas populares, como o carnaval e as festas juninas, confere um visual alegre e descontraído. Divulgação
Cada tecido possui propriedades únicas que influenciam seu uso e desempenho. Ao conhecer suas características, é possível escolher a opção mais adequada para cada necessidade, valorizando o conforto, a estética e a funcionalidade da peça. -Imagem de martynaszulist por Pixabay
Cada tecido possui propriedades únicas que influenciam seu uso e desempenho. Ao conhecer suas características, é possível escolher a opção mais adequada para cada necessidade, valorizando o conforto, a estética e a funcionalidade da peça. Imagem de martynaszulist por Pixabay

