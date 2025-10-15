Bruna Tavares inaugura laboratório de inovação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A empresária e influenciadora Bruna Tavares inaugurou em São Paulo o BT INNOVATION LAB, um centro de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. O espaço tem como objetivo a criação de novas fórmulas, unindo tecnologia e ingredientes de alta performance para a marca da influenciadora.

Bruna Tavares é influenciadora digital e uma das principais autoridades no mercado de beleza brasileiro. Produzindo conteúdo desde 2009, ela lançou sua primeira linha de maquiagem em 2016. Desde então, lançou diversos produtos inovadores no mercado de maquiagem no Brasil, e sua marca se tornou uma das mais vendidas do país.

Segundo Bruna, um laboratório próprio permite controle total sobre o processo criativo, desde a concepção da ideia até os testes finais. O intuito é ter mais agilidade para lançar produtos que atendem diretamente às necessidades e desejos dos consumidores brasileiros.

A estrutura foi projetada para a pesquisa científica, mas também para ser um polo de criação colaborativa. O local foi preparado para receber profissionais da beleza, especialistas e influenciadores, promovendo uma troca entre a ciência por trás da maquiagem e o mercado.

