Eu Amo Charming: brilho e diversão para a rotina da Geração Z
Com visual vibrante, fragrância marcante e fórmulas que entregam brilho e maciez, a linha transforma a rotina de haircare
A Cless Cosméticos relançou a tradicional marca Eu Amo Charming, conhecida pelos sprays capilares de fixação. Ela passou por um rebranding completo. Com o conceito “Porque ser básica não é opção”, a marca assume um posicionamento voltado à Geração Z, público que busca produtos que reflitam valores de autenticidade, liberdade e autoexpressão.
Mais vibrante, emocional e conectada ao digital, a nova identidade da Charming propõe um diálogo direto com um público que enxerga a beleza como extensão da própria personalidade. Além disso, a marca também ampliou o portfólio. A linha, antes focada em finalizadores, agora inclui xampus, condicionadores e máscaras de tratamento, expandindo sua atuação para o cuidado completo dos fios.
Entre as novidades, a linha Eu Amo Charming Efeito Gloss promete unir hidratação, força e brilho intenso, com performance aliada a uma proposta leve e divertida, pensada para quem vive em movimento e não abre mão de um toque de glamour no dia a dia.
O Estado de Minas recebeu os produtos, testou e conta tudo a seguir.
Xampu
Entre os produtos da nova linha, o xampu Eu Amo Charming Gloss é o primeiro passo para entender o equilíbrio que a Cless buscou entre sensorial e performance. A fórmula combina limpeza eficaz e textura cremosa, pensada para quem gosta da sensação de couro cabeludo realmente limpo, mas sem aquele toque áspero que alguns xampus deixam nos fios.
Na composição, o Sodium Laureth Sulfate (SLES) é o agente responsável pela espuma abundante e pela remoção da oleosidade, enquanto a Cocamidopropyl Betaine suaviza a ação do sulfato, garantindo que a limpeza não seja agressiva. Ingredientes como Glycol Distearate e PEG-90M deixam o produto com aquele visual perolado e textura mais densa, o que ajuda na aplicação e na espalhabilidade. Já o Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, derivado do guar, age como condicionante leve, auxiliando no desembaraço.
Nos cuidados com os fios, aparecem nomes que vão além da limpeza: colágeno hidrolisado e proteína de arroz atuam como fortalecedores e restauradores superficiais, ajudando a devolver brilho e elasticidade. A presença de óleo de coco contribui para o toque suave e nutrido. O sistema de conservantes — phenoxyethanol, imidazolidinyl urea e DMDM hydantoin — garante estabilidade e durabilidade, mas pode causar sensibilidade em couros cabeludos mais reativos.
Apesar de contar com o tradicional SLES e a Cocamide DEA, o xampu equilibra bem a fórmula com agentes suaves, o que o torna indicado para cabelos normais a oleosos ou fios naturais, com pouca química.
É uma boa opção para quem precisa lavar os cabelos com frequência e prefere uma limpeza eficiente, sem acúmulo de resíduos. Já cabelos muito danificados ou com colorações e alisamentos podem sentir falta de uma ação mais reconstrutora, sendo interessante alternar o uso com um xampu de tratamento.
O cheiro é um dos pontos altos da linha — adocicado e jovem, lembra sobremesas como sorvete de morango ou até Nesquik, o que torna o banho mais divertido e marcante. Durante o uso, o produto faz bastante espuma e rende bem, mesmo com embalagem um pouco menor do que as de concorrentes. Após o enxágue, o couro cabeludo fica limpo e leve, e a raiz se mantém equilibrada no dia seguinte, sem sinal de oleosidade precoce.
A embalagem, com pump, tem 250 ml e custa R$ 28,90.
Condicionador
Se o xampu da linha entrega limpeza e leveza, o condicionador Eu Amo Charming Gloss vem equilibrar a rotina com um toque de nutrição e brilho. A fórmula é densa, cremosa e rica em ingredientes que tratam e disciplinam os fios.
Entre os principais componentes, destacam-se manteiga de karité, óleo de coco e óleo de argan, um trio clássico responsável por devolver maciez e maleabilidade aos fios. A presença de panthenol, arginina e proteína de arroz reforça a hidratação e ajuda a fortalecer a fibra capilar, enquanto os extratos de linhaça e chia agregam uma leve ação antioxidante e nutritiva. Essa combinação ajuda a selar as cutículas e controlar o frizz, garantindo um acabamento mais polido, com brilho natural.
Os agentes condicionantes Behentrimonium Chloride e Cetrimonium Chloride — muito usados em produtos profissionais — formam o núcleo da fórmula e são os responsáveis pelo chamado “efeito desmaia-fios”. Ao lado de silicones como o Amino Bispropyl Dimethicone, eles deixam o cabelo mais alinhado e fácil de pentear, sem pesar. O resultado é imediato: fios macios, com movimento e toque sedoso.
Por outro lado, a composição inclui conservantes liberadores de formaldeído (Imidazolidinyl Urea) e BHT, um antioxidante sintético usado para preservar o produto, além de fragrância e corante vermelho (CI 16255) — que, apesar de não representarem riscos para a maioria das pessoas, podem sensibilizar couros cabeludos mais sensíveis.
O produto é indicado para cabelos normais a levemente ressecados, especialmente aqueles que sofrem com frizz e falta de alinhamento. Nos fios muito finos, é importante dosar a quantidade para evitar perda de volume, enquanto nos cabelos com química intensa ele funciona bem como manutenção entre tratamentos mais potentes.
No uso prático, o condicionador desmaia o cabelo já nos primeiros segundos de aplicação, facilitando o desembaraço e deixando o toque incrivelmente macio. O cheiro adocicado da linha permanece com boa fixação, sem ser enjoativo. Após o enxágue, os fios ganham brilho espelhado, aparência mais alinhada e frizz visivelmente reduzido — o tipo de resultado que entrega um acabamento polido sem exigir muito tempo de pausa ou esforço extra.
A embalagem com pump tem 200 ml e custa R$ 32,90.
Máscara
Encerrando o trio de cuidados da linha, a máscara Eu Amo Charming Gloss une performance que lembra tratamento de salão e experiência sensorial leve, sem abrir mão do brilho intenso que dá nome à coleção. A fórmula aposta em ativos reconstrutores e nutritivos, entregando resultados rápidos e visíveis já nas primeiras aplicações.
Com textura cremosa, bem densa e fácil espalhabilidade, a máscara traz uma combinação eficiente de colágeno hidrolisado, proteína de arroz e arginina, que atuam na reposição de massa e no fortalecimento da fibra capilar. O óleo de coco aparece novamente como agente emoliente e nutritivo, enquanto a manteiga de karité e o óleo de argan garantem hidratação profunda e toque sedoso. O resultado é uma fórmula de perfil hidro-nutritivo, capaz de devolver vitalidade sem pesar.
Entre os agentes condicionantes, o destaque vai para o Cetrimonium Chloride e o Behentrimonium Methosulfate, responsáveis pelo efeito de desembaraço imediato e pelo selamento das cutículas. Já o Panthenol atua como hidratante de longa duração, melhorando a elasticidade e o brilho. A fórmula ainda inclui extratos de chia e linhaça, que reforçam a proteção antioxidante e ajudam a manter o cabelo mais resistente à poluição e ao calor térmico.
O ponto de atenção fica por conta da presença de conservantes sintéticos (como o Imidazolidinyl Urea) e de corantes, comuns em produtos dessa categoria, mas que podem causar leve sensibilidade em quem tem couro cabeludo reativo. No entanto, esses ingredientes são usados em concentrações seguras e não comprometem a performance do produto.
Indicada para cabelos secos, com alguns danos ou até quimicamente tratados, a máscara também funciona bem para quem sente os fios sem brilho ou com toque áspero. Pode ser usada de uma a duas vezes por semana, substituindo o condicionador nas lavagens em que o cabelo precisa de um reforço de tratamento. Já em fios muito finos, o ideal é aplicar apenas no comprimento e nas pontas para evitar perda de volume.
Na prática, a Máscara Eu Amo Charming Gloss entrega uma experiência agradável: o produto espalha com facilidade, tem cheiro adocicado e gourmand, na mesma linha dos demais itens, e proporciona aquele efeito de “cabelo derretendo” durante o tempo de pausa. Após o enxágue, o resultado é um cabelo com brilho visível, toque sedoso e um leve perfume que permanece por horas.
O pote, com 250 g, custa R$ 36,90.
Spray
Clássico da marca, o spray finalizador é o elo entre a Charming de antes e a Charming de agora. Na nova fase, o produto ganhou não só uma embalagem repaginada — mais colorida, moderna e com apelo pop —, mas também uma nova proposta: proporcionar brilho e proteção térmica. Vale destacar que o novo spray não ajuda a fixar o babyliss ou o penteado.
A fórmula combina silicones, criando uma película protetora que garante brilho imediato e ajuda a prolongar o penteado. O destaque fica para o Cyclopentasiloxane e o Dimethiconol, dupla responsável pelo famoso efeito gloss nos fios — aquele brilho espelhado que não pesa. Além deles, há a presença de óleo de argan e provitamina B5 (panthenol), que ajudam a manter a hidratação e protegem contra o ressecamento causado pelo calor de secadores e chapinhas.
Um dos pontos fortes do spray é a versatilidade de uso: pode ser aplicado tanto nos fios secos, para dar brilho e controlar o frizz, quanto antes da escovação, como protetor térmico. A textura leve e o jato fino garantem uma distribuição uniforme, evitando o aspecto engordurado — problema comum em finalizadores com alto teor de óleo ou silicone.
Por outro lado, vale mencionar que o produto contém álcool denat. na base da fórmula, o que ajuda na evaporação rápida e na sensação de leveza, mas pode ressecar pontas muito sensibilizadas se usado em excesso.
Indicado para todos os tipos de cabelo, o spray funciona especialmente bem em fios lisos e ondulados, que ganham brilho e controle de frizz instantâneo. Nos cabelos cacheados, o uso é interessante para dar definição e reduzir o volume após a finalização, desde que aplicado com moderação.
Durante o uso, o destaque vai para o perfume doce e marcante. O brilho é perceptível, porém sutil, aparecendo mais nos fios escuros. O produto também ajuda a prolongar a durabilidade da escova e protege contra a umidade — pontos que reforçam sua proposta prática e eficiente.
O spray, com 300 ml, custa R$ 49,90.
Vale a pena?
A nova linha Eu Amo Charming Gloss consegue reunir personalidade, performance e diversão em produtos que acompanham o ritmo do público jovem. Com visual vibrante, fragrância marcante e fórmulas que entregam brilho, maciez e toque sedoso, a linha transforma a rotina de haircare em um momento de prazer — sem exigir protocolos complexos ou produtos adicionais no dia a dia.
Embora não reinvente a ciência capilar, os produtos se mostram eficazes dentro da proposta da marca. Para cabelos normais ou levemente danificados, a linha é funcional e divertida; já para fios quimicamente tratados ou muito sensibilizados, o ideal é alternar com tratamentos mais potentes.
O foco da linha é o público mais jovem, o que realmente se destaca no mercado capilar. Mesmo assim, pode agradar pessoas de todas as idades.