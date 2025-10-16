Eu Amo Charming: brilho e diversão para a rotina da Geração Z

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Cless Cosméticos relançou a tradicional marca Eu Amo Charming, conhecida pelos sprays capilares de fixação. Ela passou por um rebranding completo. Com o conceito “Porque ser básica não é opção”, a marca assume um posicionamento voltado à Geração Z, público que busca produtos que reflitam valores de autenticidade, liberdade e autoexpressão.

Mais vibrante, emocional e conectada ao digital, a nova identidade da Charming propõe um diálogo direto com um público que enxerga a beleza como extensão da própria personalidade. Além disso, a marca também ampliou o portfólio. A linha, antes focada em finalizadores, agora inclui xampus, condicionadores e máscaras de tratamento, expandindo sua atuação para o cuidado completo dos fios.

Entre as novidades, a linha Eu Amo Charming Efeito Gloss promete unir hidratação, força e brilho intenso, com performance aliada a uma proposta leve e divertida, pensada para quem vive em movimento e não abre mão de um toque de glamour no dia a dia.

O Estado de Minas recebeu os produtos, testou e conta tudo a seguir.

Xampu

Entre os produtos da nova linha, o xampu Eu Amo Charming Gloss é o primeiro passo para entender o equilíbrio que a Cless buscou entre sensorial e performance. A fórmula combina limpeza eficaz e textura cremosa, pensada para quem gosta da sensação de couro cabeludo realmente limpo, mas sem aquele toque áspero que alguns xampus deixam nos fios.

Na composição, o Sodium Laureth Sulfate (SLES) é o agente responsável pela espuma abundante e pela remoção da oleosidade, enquanto a Cocamidopropyl Betaine suaviza a ação do sulfato, garantindo que a limpeza não seja agressiva. Ingredientes como Glycol Distearate e PEG-90M deixam o produto com aquele visual perolado e textura mais densa, o que ajuda na aplicação e na espalhabilidade. Já o Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, derivado do guar, age como condicionante leve, auxiliando no desembaraço.

Nos cuidados com os fios, aparecem nomes que vão além da limpeza: colágeno hidrolisado e proteína de arroz atuam como fortalecedores e restauradores superficiais, ajudando a devolver brilho e elasticidade. A presença de óleo de coco contribui para o toque suave e nutrido. O sistema de conservantes — phenoxyethanol, imidazolidinyl urea e DMDM hydantoin — garante estabilidade e durabilidade, mas pode causar sensibilidade em couros cabeludos mais reativos.

Apesar de contar com o tradicional SLES e a Cocamide DEA, o xampu equilibra bem a fórmula com agentes suaves, o que o torna indicado para cabelos normais a oleosos ou fios naturais, com pouca química.

É uma boa opção para quem precisa lavar os cabelos com frequência e prefere uma limpeza eficiente, sem acúmulo de resíduos. Já cabelos muito danificados ou com colorações e alisamentos podem sentir falta de uma ação mais reconstrutora, sendo interessante alternar o uso com um xampu de tratamento.

O cheiro é um dos pontos altos da linha — adocicado e jovem, lembra sobremesas como sorvete de morango ou até Nesquik, o que torna o banho mais divertido e marcante. Durante o uso, o produto faz bastante espuma e rende bem, mesmo com embalagem um pouco menor do que as de concorrentes. Após o enxágue, o couro cabeludo fica limpo e leve, e a raiz se mantém equilibrada no dia seguinte, sem sinal de oleosidade precoce.

A embalagem, com pump, tem 250 ml e custa R$ 28,90.

Condicionador

Se o xampu da linha entrega limpeza e leveza, o condicionador Eu Amo Charming Gloss vem equilibrar a rotina com um toque de nutrição e brilho. A fórmula é densa, cremosa e rica em ingredientes que tratam e disciplinam os fios.

Entre os principais componentes, destacam-se manteiga de karité, óleo de coco e óleo de argan, um trio clássico responsável por devolver maciez e maleabilidade aos fios. A presença de panthenol, arginina e proteína de arroz reforça a hidratação e ajuda a fortalecer a fibra capilar, enquanto os extratos de linhaça e chia agregam uma leve ação antioxidante e nutritiva. Essa combinação ajuda a selar as cutículas e controlar o frizz, garantindo um acabamento mais polido, com brilho natural.

Os agentes condicionantes Behentrimonium Chloride e Cetrimonium Chloride — muito usados em produtos profissionais — formam o núcleo da fórmula e são os responsáveis pelo chamado “efeito desmaia-fios”. Ao lado de silicones como o Amino Bispropyl Dimethicone, eles deixam o cabelo mais alinhado e fácil de pentear, sem pesar. O resultado é imediato: fios macios, com movimento e toque sedoso.

Por outro lado, a composição inclui conservantes liberadores de formaldeído (Imidazolidinyl Urea) e BHT, um antioxidante sintético usado para preservar o produto, além de fragrância e corante vermelho (CI 16255) — que, apesar de não representarem riscos para a maioria das pessoas, podem sensibilizar couros cabeludos mais sensíveis.

O produto é indicado para cabelos normais a levemente ressecados, especialmente aqueles que sofrem com frizz e falta de alinhamento. Nos fios muito finos, é importante dosar a quantidade para evitar perda de volume, enquanto nos cabelos com química intensa ele funciona bem como manutenção entre tratamentos mais potentes.

No uso prático, o condicionador desmaia o cabelo já nos primeiros segundos de aplicação, facilitando o desembaraço e deixando o toque incrivelmente macio. O cheiro adocicado da linha permanece com boa fixação, sem ser enjoativo. Após o enxágue, os fios ganham brilho espelhado, aparência mais alinhada e frizz visivelmente reduzido — o tipo de resultado que entrega um acabamento polido sem exigir muito tempo de pausa ou esforço extra.

A embalagem com pump tem 200 ml e custa R$ 32,90.

Máscara

Encerrando o trio de cuidados da linha, a máscara Eu Amo Charming Gloss une performance que lembra tratamento de salão e experiência sensorial leve, sem abrir mão do brilho intenso que dá nome à coleção. A fórmula aposta em ativos reconstrutores e nutritivos, entregando resultados rápidos e visíveis já nas primeiras aplicações.

Com textura cremosa, bem densa e fácil espalhabilidade, a máscara traz uma combinação eficiente de colágeno hidrolisado, proteína de arroz e arginina, que atuam na reposição de massa e no fortalecimento da fibra capilar. O óleo de coco aparece novamente como agente emoliente e nutritivo, enquanto a manteiga de karité e o óleo de argan garantem hidratação profunda e toque sedoso. O resultado é uma fórmula de perfil hidro-nutritivo, capaz de devolver vitalidade sem pesar.

Entre os agentes condicionantes, o destaque vai para o Cetrimonium Chloride e o Behentrimonium Methosulfate, responsáveis pelo efeito de desembaraço imediato e pelo selamento das cutículas. Já o Panthenol atua como hidratante de longa duração, melhorando a elasticidade e o brilho. A fórmula ainda inclui extratos de chia e linhaça, que reforçam a proteção antioxidante e ajudam a manter o cabelo mais resistente à poluição e ao calor térmico.

O ponto de atenção fica por conta da presença de conservantes sintéticos (como o Imidazolidinyl Urea) e de corantes, comuns em produtos dessa categoria, mas que podem causar leve sensibilidade em quem tem couro cabeludo reativo. No entanto, esses ingredientes são usados em concentrações seguras e não comprometem a performance do produto.

Indicada para cabelos secos, com alguns danos ou até quimicamente tratados, a máscara também funciona bem para quem sente os fios sem brilho ou com toque áspero. Pode ser usada de uma a duas vezes por semana, substituindo o condicionador nas lavagens em que o cabelo precisa de um reforço de tratamento. Já em fios muito finos, o ideal é aplicar apenas no comprimento e nas pontas para evitar perda de volume.

Na prática, a Máscara Eu Amo Charming Gloss entrega uma experiência agradável: o produto espalha com facilidade, tem cheiro adocicado e gourmand, na mesma linha dos demais itens, e proporciona aquele efeito de “cabelo derretendo” durante o tempo de pausa. Após o enxágue, o resultado é um cabelo com brilho visível, toque sedoso e um leve perfume que permanece por horas.

O pote, com 250 g, custa R$ 36,90.

A babosa, também conhecida como Aloe vera, é uma planta medicinal com uma longa história de uso em tratamentos caseiros no Brasil, especialmente devido aos seus benefícios para a pele e os cabelos. Embora sua utilização seja bem reconhecida e muitas vezes recomendada em práticas de beleza e saúde, é importante observar que seu consumo oral pode trazer riscos à saúde. A planta oferece uma série de propriedades benéficas, mas também apresenta algumas contraindicações que precisam ser consideradas antes do uso. Vamos conhecer algumas?? Venha com o Flipar! No que diz respeito aos benefícios, a babosa é amplamente valorizada pelas suas propriedades hidratantes, cicatrizantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Para a pele, o gel extraído da planta é eficaz no tratamento de queimaduras, lesões superficiais, e até mesmo acne. Suas qualidades regenerativas existem por conta de compostos como polissacarídeos e hormônios vegetais, que ajudam na renovação celular e na redução da inflamação. A babosa também é um bom aliado no combate ao líquen plano, condição inflamatória que causa lesões na pele, e pode aliviar sintomas relacionados à herpes. A planta também é bem conhecida por seus benefícios para os cabelos. Ela contém enzimas que ajudam a remover células mortas do couro cabeludo, além de minerais essenciais e propriedades hidratantes que fortalecem e protegem os fios. O uso de babosa no cabelo pode melhorar a saúde capilar, promovendo um crescimento mais rápido e diminuindo a quebra. Uma aplicação comum envolve misturar o gel da babosa com outros ingredientes naturais, como claras de ovo ou mel, para tratar questões como caspa ou ressecamento dos fios. Além de sua aplicação externa, a babosa também é utilizada em tratamentos internos. Algumas pessoas recorrem ao seu uso como remédio caseiro para problemas digestivos, como refluxo e gastrite. A planta tem efeitos anti-inflamatórios que ajudam a aliviar a dor estomacal e a acidez. O suco de babosa, quando preparado de forma adequada, pode aliviar sintomas de prisão de ventre e equilibrar a flora intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Porém, é importante destacar que seu uso deve ser feito com cautela, pois, em doses elevadas, pode ter efeito laxativo. No entanto, o consumo oral de babosa apresenta riscos sérios, o que torna seu uso contraindicado por muitos profissionais de saúde. O principal risco associado à ingestão da planta está relacionado ao efeito laxativo, que pode causar cólicas, diarreia e outros problemas intestinais. Além disso, o consumo excessivo pode levar a complicações como hipocalemia, uma condição caracterizada pela falta de potássio no sangue, que pode provocar fraqueza, câimbras musculares e até arritmias cardíacas. MidgleyDJ wikimedia commons Pessoas com condições de saúde específicas, como doenças no fígado, obstruções intestinais, síndrome do intestino irritável ou doenças inflamatórias intestinais, devem evitar o uso da planta, pois ela pode agravar esses quadros. Imagem de Tom por Pixabay O uso de babosa é especialmente contraindicado para mulheres grávidas e lactantes, crianças com menos de 12 anos, e pessoas que estejam tomando medicamentos que possam interagir com a planta. Imagem de Adam Górka por Pixabay Assim, antes de considerar a ingestão de babosa, é fundamental consultar um médico, especialmente para quem sofre de diabetes ou está em uso de outros tratamentos. Imagem de Selma K por Pixabay Outro aspecto importante a ser destacado Ã© que a babosa nÃ£o deve ser aplicada diretamente sobre a pele em sua forma crua sem precauÃ§Ã£o. Resíduos da casca da planta, que contém compostos chamados antraquinonas, podem causar reações alérgicas, como dermatite, vermelhidão e sensação de queimação. Por isso, é crucial utilizar apenas o gel transparente da babosa, que pode ser retirado com segurança de suas folhas. Imagem de Al Sampang por Pixabay Embora as utilidades da babosa sejam muitas, seu uso deve ser feito com atenção aos cuidados específicos. Além de ser aplicada na pele e no cabelo, a planta também é utilizada como enxaguante bucal. Em relação aos cuidados com a pele, a babosa também é um excelente produto para o tratamento de feridas, queimaduras e até úlceras. Sua ação antibacteriana e anti-inflamatória contribui para a cicatrização e para a proteção contra infecções. O gel pode ser aplicado diretamente na área afetada (três vezes ao dia). A babosa pode ser adquirida de diferentes formas no mercado, como gel, creme, suco e cápsulas. Embora seja fácil de cultivar em casa, a planta deve ser manipulada com cuidado, especialmente para quem deseja usá-la para fins terapêuticos. Imagem de Ernesto Rodriguez por Pixabay Ao comprar produtos de babosa industrializados, é importante garantir que sejam de boa qualidade e que a sua composição esteja livre de impurezas que possam causar danos à saúde. Imagem de J Wang por Pixabay Em suma, a babosa é uma planta medicinal que oferece muitos benefícios quando usada corretamente, principalmente em tratamentos de pele e cabelos. No entanto, o consumo oral deve ser feito com muito cuidado, levando em conta as contraindicações e os riscos potenciais para a saúde. Quando usada com responsabilidade e com orientação médica, a babosa pode ser uma aliada poderosa no cuidado do corpo e da saúde. wikimedia commons Diego Delso A babosa, também conhecida como Aloe vera, é uma planta medicinal com uma longa história de uso em tratamentos caseiros no Brasil, especialmente devido aos seus benefícios para a pele e os cabelos. Embora sua utilização seja bem reconhecida e muitas vezes recomendada em práticas de beleza e saúde, é importante observar que seu consumo oral pode trazer riscos à saúde. No que diz respeito aos benefícios, a babosa é amplamente valorizada pelas suas propriedades hidratantes, cicatrizantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Para a pele, o gel extraído da planta é eficaz no tratamento de queimaduras, lesões superficiais, e até mesmo acne. Suas qualidades regenerativas existem por conta de compostos como polissacarídeos e hormônios vegetais, que ajudam na renovação celular e na redução da inflamação. A babosa também é um bom aliado no combate ao líquen plano, condição inflamatória que causa lesões na pele, e pode aliviar sintomas relacionados à herpes. A planta também é bem conhecida por seus benefícios para os cabelos. Ela contém enzimas que ajudam a remover células mortas do couro cabeludo, além de minerais essenciais e propriedades hidratantes que fortalecem e protegem os fios. Além de sua aplicação externa, a babosa também é utilizada em tratamentos internos. Algumas pessoas recorrem ao seu uso como remédio caseiro para problemas digestivos, como refluxo e gastrite. A planta tem efeitos anti-inflamatórios que ajudam a aliviar a dor estomacal e a acidez. O suco de babosa, quando preparado de forma adequada, pode aliviar sintomas de prisão de ventre e equilibrar a flora intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Porém, é importante destacar que seu uso deve ser feito com cautela, pois, em doses elevadas, pode ter efeito laxativo. No entanto, o consumo oral de babosa apresenta riscos sérios, o que torna seu uso contraindicado por muitos profissionais de saúde. O principal risco associado à ingestão da planta está relacionado ao efeito laxativo, que pode causar cólicas, diarreia e outros problemas intestinais. Pessoas com condiÃ§Ãµes de saÃºde especÃ­ficas, como doenÃ§as no fÃ­gado, obstruÃ§Ãµes intestinais, sÃ­ndrome do intestino irritÃ¡vel ou doenÃ§as inflamatÃ³rias intestinais, devem evitar o uso da planta, pois ela pode agravar esses quadros. Imagem de Tom por Pixabay O uso de babosa é especialmente contraindicado para mulheres grávidas e lactantes, crianças com menos de 12 anos, e pessoas que estejam tomando medicamentos que possam interagir com a planta. Imagem de Adam Górka por Pixabay Outro aspecto importante a ser destacado Ã© que a babosa nÃ£o deve ser aplicada diretamente sobre a pele em sua forma crua sem precauÃ§Ã£o. Embora as utilidades da babosa sejam muitas, seu uso deve ser feito com atenção aos cuidados específicos. Além de ser aplicada na pele e no cabelo, a planta também é utilizada como enxaguante bucal. O gel de babosa pode ajudar a reduzir a formaÃ§Ã£o de placa bacteriana, aliviar aftas e promover a saÃºde bucal. A aplicaÃ§Ã£o do gel diluÃ­do em Ã¡gua, misturado com bicarbonato de sÃ³dio, pode ser usada para prevenir cÃ¡ries e gengivite. Em relação aos cuidados com a pele, a babosa também é um excelente produto para o tratamento de feridas, queimaduras e até úlceras. Sua ação antibacteriana e anti-inflamatória contribui para a cicatrização e para a proteção contra infecções. O gel pode ser aplicado diretamente na área afetada (três vezes ao dia). A babosa pode ser adquirida de diferentes formas no mercado, como gel, creme, suco e cápsulas. Embora seja fácil de cultivar em casa, a planta deve ser manipulada com cuidado, especialmente para quem deseja usá-la para fins terapêuticos. Imagem de Ernesto Rodriguez por Pixabay Ao comprar produtos de babosa industrializados, é importante garantir que sejam de boa qualidade e que a sua composição esteja livre de impurezas que possam causar danos à saúde. Imagem de J Wang por Pixabay Em suma, a babosa é uma planta medicinal que oferece muitos benefícios quando usada corretamente, principalmente em tratamentos de pele e cabelos. No entanto, o consumo oral deve ser feito com muito cuidado, levando em conta as contraindicações e os riscos potenciais para a saúde. Quando usada com responsabilidade e com orientação médica, a babosa pode ser uma aliada poderosa no cuidado do corpo e da saúde. wikimedia commons Diego Delso Voltar Próximo

Spray

Clássico da marca, o spray finalizador é o elo entre a Charming de antes e a Charming de agora. Na nova fase, o produto ganhou não só uma embalagem repaginada — mais colorida, moderna e com apelo pop —, mas também uma nova proposta: proporcionar brilho e proteção térmica. Vale destacar que o novo spray não ajuda a fixar o babyliss ou o penteado.

A fórmula combina silicones, criando uma película protetora que garante brilho imediato e ajuda a prolongar o penteado. O destaque fica para o Cyclopentasiloxane e o Dimethiconol, dupla responsável pelo famoso efeito gloss nos fios — aquele brilho espelhado que não pesa. Além deles, há a presença de óleo de argan e provitamina B5 (panthenol), que ajudam a manter a hidratação e protegem contra o ressecamento causado pelo calor de secadores e chapinhas.

Um dos pontos fortes do spray é a versatilidade de uso: pode ser aplicado tanto nos fios secos, para dar brilho e controlar o frizz, quanto antes da escovação, como protetor térmico. A textura leve e o jato fino garantem uma distribuição uniforme, evitando o aspecto engordurado — problema comum em finalizadores com alto teor de óleo ou silicone.

Por outro lado, vale mencionar que o produto contém álcool denat. na base da fórmula, o que ajuda na evaporação rápida e na sensação de leveza, mas pode ressecar pontas muito sensibilizadas se usado em excesso.

Indicado para todos os tipos de cabelo, o spray funciona especialmente bem em fios lisos e ondulados, que ganham brilho e controle de frizz instantâneo. Nos cabelos cacheados, o uso é interessante para dar definição e reduzir o volume após a finalização, desde que aplicado com moderação.

Durante o uso, o destaque vai para o perfume doce e marcante. O brilho é perceptível, porém sutil, aparecendo mais nos fios escuros. O produto também ajuda a prolongar a durabilidade da escova e protege contra a umidade — pontos que reforçam sua proposta prática e eficiente.

O spray, com 300 ml, custa R$ 49,90.

Vale a pena?

A nova linha Eu Amo Charming Gloss consegue reunir personalidade, performance e diversão em produtos que acompanham o ritmo do público jovem. Com visual vibrante, fragrância marcante e fórmulas que entregam brilho, maciez e toque sedoso, a linha transforma a rotina de haircare em um momento de prazer — sem exigir protocolos complexos ou produtos adicionais no dia a dia.

Embora não reinvente a ciência capilar, os produtos se mostram eficazes dentro da proposta da marca. Para cabelos normais ou levemente danificados, a linha é funcional e divertida; já para fios quimicamente tratados ou muito sensibilizados, o ideal é alternar com tratamentos mais potentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O foco da linha é o público mais jovem, o que realmente se destaca no mercado capilar. Mesmo assim, pode agradar pessoas de todas as idades.